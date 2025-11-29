Colombia

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 28 de noviembre de 2025: números ganadores del premio mayor de $16.000 millones

Lotería de Medellín realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Guardar
La Lotería de Medellín lleva
La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este viernes 28 de noviembre de 2025.

Este popular juego entrega un premio mayor de $16.000 millones y más de 50 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes 28 de noviembre de 2025.

Sorteo: 4811.

Premio mayor: 1433.

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes a las 11:00 horas de la noche, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Proteja bien tu boleto porque, si eres ganador, lo necesitarás para cobrarlo. Guárdelo en un lugar seguro para que no le pase nada y comprueba también que no esté dañado.

Si el importe del premio es inferior a 20 millones de pesos, puedee reclamarlo en cualquier otro agente de lotería de Colombia. Si es mayor, tiene que acudir a las oficinas de la Lotería de Medellín con el billete ganador e identificación.

No olvide que sólo se tiene un año para reclamar el premio.

¿Cómo ganar en la Lotería de Medellín?

Para poder ganar a la Lotería de Medellín necesita de hasta 21 mil pesos, el precio del boleto completo que te da la posibilidad de ganar miles de millones de pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente viernes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

El 11 de agosto de 1922 se jugó por primera vez, en Antioquia, la Lotería de Beneficencia y Asistencia Pública, creada con el objetivo de captar recursos para el mantenimiento de las vías y mejorar las comunicaciones terrestres. Actualmente, las ganancias de la Lotería de Medellín son destinadas al sector salud.

Temas Relacionados

Lotería de Medellíncolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander viernes 28 de noviembre de 2025: número ganador del premio mayor y secos millonarios

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Resultados Lotería de Santander viernes

Ganadores de la lotería de Risaralda: estos fueron los resultados del último sorteo

Un tradicional juego de azar se ha convertido en una herramienta clave para financiar iniciativas en comunidades locales

Ganadores de la lotería de

Sismo hoy: se registró un temblor en Santander

Debido a su localización, Colombia es uno de los países en donde se presentan mayor cantidad de eventos sísmicos

Sismo hoy: se registró un

Números ganadores del Sinuano Noche: revise los detalles del sorteo del 28 del noviembre

No se pierda los resultados del sorteo de esta lotería que está por cambiar la vida de alguno de sus jugadores

Números ganadores del Sinuano Noche:

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este sábado 29 de noviembre

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán este día en el departamento de Santander

Cortes de la luz en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón rompió en llanto

Yina Calderón rompió en llanto y confirmó que no volverá a Colombia: “No han valorado una villana como yo”

Yina Calderón se refirió al secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envió mensaje a sus captores: “No la debe estar pasando bien”

Davo Xeneize pidió ayuda para contactar al cantante de ‘La Quemona’: “Se imaginan un stream con él”

Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, denunció que fue vícima de un presunto ataque criminal en vía de Antioquia

Este sería el clásico colombiano que Dua Lipa habría elegido para cantarle a Bogotá en su esperado concierto en El Campín

Deportes

Pablo Repetto ya le estaría

Pablo Repetto ya le estaría metiendo mano a la nómina de Santa Fe: habría pedido sus primeros refuerzos

Millonarios tendría una dura baja para la temporada 2026: lo buscarían de México y se iría en diciembre

River Plate oficializó la salida de Miguel Ángel Borja del equipo profesional

Barranquilla y la Copa Sudamericana: las claves de la elección de la capital del Atlántico para la final continental

La selección Colombia femenina se “ahogó” en La Paz: empate 1-1 con Bolivia por la Liga de Naciones Conmebol