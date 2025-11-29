“Debería ser juzgado”: la frase de Petro sobre Maduro que reabre el debate por el Cartel de los Soles

crédito Alexa Rochi-Presidencia.

La reciente entrevista que el presidente Gustavo Petro concedió a un medio internacional (CNN) dejó nuevas declaraciones sobre la situación política y judicial de Venezuela.

En el diálogo, el mandatario respondió directamente a una pregunta sobre el destino que debería tener Nicolás Maduro en un eventual escenario de salida del poder, en medio del contexto de tensión entre Caracas y Washington.

El entrevistador planteó una inquietud puntual sobre si el gobernante venezolano debía abandonar su país sin enfrentar consecuencias. Petro afirmó: “Debería ser juzgado, investigado como cualquiera de nosotros”, una frase que abrió un nuevo ciclo de análisis sobre la postura colombiana frente a la crisis venezolana.

El presidente complementó esta idea señalando que, de acuerdo con la información disponible en las instituciones del país, no existe evidencia que respalde la existencia de la estructura conocida como Cartel de los Soles. Según la cita reproducida por Semana, el mandatario expresó: “En los datos jurídicos colombianos no aparece algo que se llame Cartel de los Soles”, comentario que reiteró la posición que ya había expuesto previamente en distintas intervenciones.

En su explicación, Petro subrayó la necesidad de separar las categorías de dictadura y narcotráfico. Tal como registró Semana, el presidente indicó: “No, no confundas ambas cosas. Hay dictadores que no son narcos”, insistiendo en que los problemas democráticos y los fenómenos ligados al tráfico de drogas deben abordarse con criterios distintos.

El jefe de Estado añadió que el señalamiento hacia Maduro está asociado a discusiones sobre el funcionamiento institucional en Venezuela, y no a evidencias judiciales vinculadas a actividades de narcotráfico provenientes de Colombia. También señaló que los casos reportados por las autoridades nacionales hacen referencia a oficiales de alto rango del Ejército venezolano, y no al presidente del país vecino.

En la entrevista, Petro reiteró que los cuestionamientos hacia Venezuela se relacionan con aspectos de democracia y participación política. En palabras citadas por Semana, el mandatario afirmó: “El problema de Maduro se llama democracia”, destacando su énfasis en mecanismos de diálogo entre sectores del país vecino.

El presidente también recordó que ya había expresado en redes sociales su posición sobre el Cartel de los Soles. En mensajes difundidos meses atrás, dijo: “El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, postura que generó amplio debate nacional e internacional.

En ese mismo pronunciamiento, Petro sostuvo que las rutas de cocaína que atraviesan territorio venezolano están bajo control de una organización transnacional denominada por él como Junta del Narcotráfico, cuya influencia, según su planteamiento, se extendería fuera de América Latina.

El mandatario explicó entonces que había propuesto una cooperación entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela para desmantelar esa estructura.

El presidente insistió en que los asuntos políticos de Venezuela deben resolverse mediante acuerdos internos entre los actores del país vecino. De acuerdo con las citas recopiladas por Semana, destacó que estos temas requieren “más democracia y más diálogo”, y proyectó una visión de integración regional basada en objetivos ambientales y de paz.

Estas declaraciones surgieron mientras Estados Unidos mantiene su postura sobre las presuntas conexiones entre funcionarios venezolanos y organizaciones de narcotráfico.

Las autoridades norteamericanas, tanto en gobiernos anteriores como en administraciones recientes, han sostenido que existe una relación directa entre sectores del Ejecutivo venezolano y actividades ilícitas, especialmente en el marco de investigaciones desarrolladas por distintas agencias.

El contraste entre las posiciones de Colombia y Estados Unidos ha marcado un nuevo capítulo en el análisis internacional sobre Venezuela. Para el Gobierno colombiano, de acuerdo con lo expresado por Petro, los señalamientos sobre el Cartel de los Soles no tienen sustento en la información local, lo que mantiene abierta la discusión en ámbitos diplomáticos y judiciales.

Las reacciones a las declaraciones del presidente colombiano no se hicieron esperar, especialmente porque la entrevista también abordó la tensión generada por decisiones recientes de Estados Unidos en el Caribe. La reafirmación de Petro sobre la necesidad de separar las categorías de dictadura y narcotráfico reactivó debates regionales acerca del alcance de las sanciones, las investigaciones judiciales y la gobernabilidad en Venezuela.

En el escenario interno, la entrevista ofreció nuevos elementos para el análisis político. Las frases citadas por Semana se integran a una larga cadena de posicionamientos del mandatario colombiano sobre la situación venezolana, que incluye llamados reiterados al diálogo, la participación y el respeto institucional.