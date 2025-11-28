Colombia

Petro calificó como un “crimen de guerra” el asesinato del teniente coronel Rafael Granados en Popayán: “He pedido informe”

El uniformado, que integraba la Brigada contra el Narcotráfico N.º 3, fue atacado por sicarios que se movilizaban en motocicleta

Gustavo Petro lamentó el asesinato
crédito Luisa González/Reuters y @COL_EJERCITO/X

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, integrante de la Brigada contra el Narcotráfico N.º 3. Los hechos se presentaron el 27 de noviembre de 2025 en Popayán, Cauca.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el uniformado fue víctima de un ataque armado mientras se desplazaba hacia su residencia en un vehículo Kia de placas IGV920. Sujetos que todavía no han sido identificados le dispararon de manera “indiscriminada” desde una motocicleta.

“Unidades militares que se encontraban en el sector acudieron de inmediato al lugar, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un centro médico de la ciudad, donde lamentablemente murió debido a la gravedad de las heridas”, informó la institución.

El primer mandatario calificó el ataque como un “crimen de guerra” e indicó que solicitó información sobre la seguridad del militar. “El asesinato del teniente Coronel Granados Rafael es un crimen de guerra. He pedido informe de su seguridad en el hospital”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro rechazó
crédito @petrogustavo/X

Al igual que el jefe de Estado, otras personalidades del país se pronunciaron, entre ellas, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, que envió un mensaje de solidaridad con la familia y allegados del uniformado. Asimismo, exigió al Gobierno nacional actuar con contundencia contra las organizaciones criminales, que han tenido como foco de ataques a la ciudadanía y, sobre todo, a la fuerza pública.

“Asesinan en Popayán al Teniente Coronel Rafael Granados Rueda – Oficial de Operaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N°3. Solidaridad con su familia. Exigimos determinación del gobierno para combatir a los ilegales y proteger a nuestra fuerza pública”, señaló la congresista en su cuenta de X.

La precandidata Paloma Valencia rechazó
crédito @PalomaValenciaL/X

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López se unió a los mensajes de condolencias extendidos a la familia del teniente coronal y lanzó una crítica a la administración de Gustavo Petro por la violencia en Colombia. Hizo énfasis en la política de Paz Total que el Gobierno ha intentado ejecutar, centrándose en avanzar en negociaciones de paz con distintos grupos armados al margen de la ley.

Qué dolor. Mis condolencias y solidaridad con la familia del Cr. Rafael Granados y con nuestro Ejército Nacional. Héroes valientes que nos defienden arriesgando todo, hasta su vida. No hay derecho a que el caos y corrupción de la paz total los exponga y deje morir de esta forma”, indicó la exmandataria local.

La precandidata Claudia López Hernández
crédito @ClaudiaLopez/X

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, hizo lo propio, instando a la ciudadanía a condenar el crimen cometido contra el uniformado y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

Los colombianos debemos rechazar enfáticamente todos los asesinatos de miembros de la fuerza pública y la Policía. Colombia no puede ser indiferente a estos ataques contra la vida de servidores públicos. Las más profundas condolencias a toda la fuerza pública y a sus familias. Paz en su tumba”, aseveró.

El presidente de la Andi,
crédito @BruceMacMaster/X

El Ejército Nacional pidió a la población ponerse en contacto con las autoridades a través de la Línea 107 de Antiterrorismo, en caso de contar con cualquier información que sirva para identificar y dar con el paradero de los criminales que asesinaron al teniente coronel.

Asimismo, informó que la institución está brindando acompañamiento a la familia del uniformado en medio del luto que ahora enfrentan y que se mantienen las operaciones en la zona donde ocurrió el ataque para proteger a la ciudadanía.

Este cobarde asesinato constituye una afrenta directa contra quienes con honor y compromiso trabajan diariamente por la seguridad y estabilidad de la región”, indicó en un comunicado.

