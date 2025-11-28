Colombia

Días ideales para cortarse el cabello y depilarse, según la Luna en diciembre 2025

Existen periodos concretos en los que realizar estas prácticas puede potenciar los resultados

Aprovechar los ciclos lunares de diciembre puede fortalecer la melena o retrasar el crecimiento del vello - crédito Pixabay

La influencia de la Luna sobre los cultivos, la pesca y los diferentes procesos del cuerpo humano ha sido objeto de estudio durante siglos, teniendo en cuenta que se tiene la creencia de que puede beneficiar o afectar cada una de estas situaciones.

Pese al pasar del tiempo, esta creencia continúa vigente en la actualidad y las personas aún se interesan por el calendario lunar para decidir el momento propicio para actividades cotidianas como cortarse el pelo o depilarse, convencidas de que el movimiento de los astros puede favorecer ciertos resultados en el bienestar y cuidado personal.

Según los expertos en biodinámica, elegir el momento adecuado para cortarse el pelo o depilarse puede influir en la fortaleza y el ritmo de crecimiento del cabello o el vello corporal. El calendario lunar de diciembre de 2025 cuenta con periodos específicos en los que se recomienda realizar estas prácticas para potenciar sus efectos.

El movimiento de los astros
El movimiento de los astros influye en la vitalidad capilar y la depilación - crédito Freepik

Crecimiento fuerte del cabello

Para aquellos que desean que el cabello crezca más fuerte tras el corte, la recomendación es optar por los llamados “periodos raíz”. Estos se producen cuando la Luna transita por constelaciones de tierra y desciende en su órbita, lo que, según la biodinámica, concentra la energía en las raíces y minimiza la pérdida de vitalidad al cortar el cabello. En diciembre de 2025, los días señalados como periodos raíz son:

  • viernes 12.
  • sábado 13.
  • domingo 14.
  • lunes 15.
  • sábado 27.

Durante estas fechas, el corte de pelo estaría especialmente favorecido para quienes buscan fortalecer su melena.

Crecimiento rápido del cabello

Por otro lado, si el objetivo es estimular un crecimiento más rápido y saludable del cabello, los expertos sugieren aprovechar los “periodos hoja”. Estos momentos se corresponden con el paso de la Luna por constelaciones de agua y su movimiento ascendente, lo que, en términos de la naturaleza, favorece la revitalización de las partes altas de las plantas, como tallos y hojas.

Aplicado al cabello, cortarlo en estos días estimularía el desarrollo de las fibras capilares. En diciembre de 2025, los periodos hoja se distribuyen entre el inicio y el final del mes, de la siguiente manera:

  • lunes 1.
  • sábado 27.
  • domingo 28.
  • lunes 29.
Tenga en cuenta su objetivo
Tenga en cuenta su objetivo para elegir la fecha ideal - crédito Freepik

Cabe mencionar que las personas deben tener en cuenta que la caída del cabello es un proceso natural, debido a que es habitual perder entre 50 y 100 cabellos al día, cifra que corresponde al ciclo normal de renovación del folículo piloso.

Sin embargo, los expertos advierten que la alarma por la pérdida excesiva de cabello debe surgir únicamente cuando la caída se vuelve incontrolable, además de ser difusa o localizada, lo que puede ser indicio de alopecia androgenética hereditaria; alteraciones hormonales, entre las que se encuentran el embarazo, la menopausia, las disfunciones tiroideas, entre otras; así también, esto puede presentarse por el estrés físico o emocional; deficiencias nutricionales de hierro, vitamina D, proteínas; o enfermedades inflamatorias del cuero cabelludo.

Cuándo depilarse en diciembre de 2025

En cuanto a la depilación, el calendario lunar sugiere buscar los momentos en que el crecimiento del vello se inhibe, para prolongar el tiempo entre sesiones. Los días más recomendados para depilarse en diciembre de 2025 se concentran en dos intervalos:

  • sábado 6.
  • domingo 7.
  • martes 16.
  • miércoles 17.

Elegir estas fechas podría ayudar a retrasar la aparición del vello tras la depilación.

La observación de los ciclos lunares y su aplicación a rutinas cotidianas como el corte de pelo o la depilación refleja una tradición que combina saberes ancestrales y prácticas contemporáneas, en busca de armonía entre el ser humano y el cosmos.

