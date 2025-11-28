Colombia

Before Club volvió a arremeter contra el alcalde Galán por horario de rumba en Bogotá: “Confiamos en la palabra del dormilón”

Con un video en el que se escucha un fragmento de uno de los discursos de Luis Carlos Galán, padre del mandatario local que fue asesinado en 1989, el centro de eventos mostró su inconformidad con el mandatario local de la capital del país

Como a Bruce Wayne, el
Como a Bruce Wayne, el personaje ficticio que da vida a Batman, compararon a alcalde Galán - crédito @before_col/IG | @alcaldiabogota/IG

Before Club, el gastrobar y sitio de eventos ubicado en Chapinero, Bogotá, vuelve hoy a dar de qué hablar. Allí asistió el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, entre la noche del jueves 30 y la madrugada del viernes 31 de octubre, a la fiesta de Halloween que le costó la vida tras una salvaje golpiza.

Sin embargo, el motivo no está relacionado con el proceso judicial que mantiene en la cárcel, por ahora, a los dos señalados agresores del joven universitario, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro. La controversia surge por una protesta que el bar ha realizado en sus redes sociales, debido a la regulación del horario de las zonas de rumba en Bogotá.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram (@before_col) el miércoles 26 de noviembre de 2025 —que días después ha recibido decenas de reacciones—, el bar recordó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que se había comprometido a arreglar las franjas horarias, aunque nada de esto se ha cumplido, según el mensaje que acompaña un video donde aparece una versión animada del mandatario local.

Esto ocurre varias semanas después de que el mismo lugar fuera sellado por tres días, el 8 de noviembre.

La voz de fondo es del papá del alcalde Galán: Luis Carlos Galán - crédito @before_col/IG

“Sin importar las más de 13 vistas que ha echo la alcaldía de Bogotá a @before_col, que recordar que no han encontrado nada por más que ha buscado, no somos como ustedes… Aquí hay trabajadores honestos que están siendo perseguidos, buena cultura y mucho baile @before_col está con todo el comercio que a sentido que la Alcaldía de Bogotá le ha vulnerado sus derechos”, inicia la publicación.

“Seguimos defendiendo contra viento y marea lo más de 50mil trabajos que están en riesgo y los 20mil comercios que estan agonizando por culpa del decreto de las 3:00AM”, cierra el mensaje oficial.

En el video animado se puede escuchar de fondo el fragmento de uno de los discursos de Luis Carlos Galán, el abogado ex ministro de Educación y candidato presidencial que fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, una población vecina a Bogotá.

Este detalle no es nada menor, porque el dirigente político es el padre del alcalde capitalino.

Con esta publicación a modo
Con esta publicación a modo de protesta el bar que es propiedad de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro (Pacto Histórico) dejó ver su malestar con el alcalde Galán - crédito @before_col/IG

“Los que utilizan los empleos públicos que deben estar al servicio de todos los colombianos, pero ellos los emplean para manipular a las gentes, extorsionarlas y obligarlas a una dependencia”, se escucha, mientras la versión animada de Carlos Fernando Galán emula al superhéroe de las historietas cómicas Batman.

También se puede observar como el superhéroe ficticio que aquí se llama “Galán”, duerme en medio de una calle, mientas que al fondo se ven dos siluetas que representan a una mujer siendo víctima del robo de su bolso por parte de un delincuente.

Por qué sellaron Before Club a inicios de noviembre

Before Club fue sellado por las autoridades luego de que se detectaron heces de ratón en sus instalaciones.

La medida afectó directamente al local donde casi una semana antes se realizó la fiesta de Halloween (del colectivo Relaja La Pelvis) a la que asistió Jaime Esteban Moreno Jaramillo antes de ser asesinado.

La Alcaldía local de Barrios Unidos, funcionarios del Ministerio de Trabajo y la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) realizaron una inspección la noche del viernes 7 de noviembre de 2025, después de un evento programado en el lugar conocido como Common Poetry.

Heces de ratón que se
Heces de ratón que se hallaron debajo de una nevera, y no problemas con la documentación o de riñas alrededor del establecimiento, provocaron que las autoridades locales sellaran el establecimiento - crédito Pexels | @before_col/IG | @mariadelmarpizarro/IG

Durante la inspección, se verificó que toda la documentación estaba en regla, pero el hallazgo de restos biológicos obligó al cierre temporal, de acuerdo con declaraciones que Andrés Solano Bautista, administrador del establecimiento y pareja de la propietaria, la congresista María del Mar Pizarro, confirmó en diálogo con Infobae Colombia.

Solano explicó que la intervención no se produjo por denuncias de irregularidades estructurales ni de permisos, sino exclusivamente por la presencia de las heces.

“Porque en un edificio de 4.500 metros cuadrados de siete pisos, en solo un piso debajo de una nevera encontraron un poquitico de popó de ratón”, explicó el administrador.

Solano consideró desproporcionada la medida, aunque reconoció su legalidad, y la atribuyó al impacto de las obras cercanas a la construcción de la línea 1 del Metro de Bogotá, que han sido señaladas por la proliferación de plagas.

Funcionarios del sistema de transporte advirtieron a los comerciantes sobre posibles problemas con roedores debido a los movimientos de tierra y escombros en la zona, tal y como le explicó el administrador a este medio.

Esta era la fiesta que
Esta era la fiesta que se iba a realizar, pero que se tuvo que cancelar por cuenta del sellamiento del establecimiento por tres días - crédito @before_col/IG

La clausura temporal de Before Club se extiendió por tres días, y Solano Bautista afirmó que el local cumplía con todos los requisitos estructurales y de seguridad.

El aforo máximo autorizado, según los estudios presentados, es de 3.000 personas, y la documentación sobre condiciones edilicias fue ratificada por las autoridades. “Los papeles de la Alcaldía estaban todos completos, pero nos suspendieron”, sostuvo el administrador.

El tema del control de plagas en la ciudad generó alertas adicionales, pues en el Concejo de Bogotá se han denunciado más de 600 puntos críticos de acumulación de basuras, lo que incrementa riesgos de proliferación de roedores en varios sectores, según cifras oficiales.

