Reportan atentado sicarial contra alto oficial del Ejército adscrito a la brigada contra el narcotráfico

Un oficial del Ejército resultó herido tras ser interceptado y baleado por sicarios en el norte de Popayán, mientras se dirigía a su residencia - crédito suministrado a Infobae Colombia

En horas del mediodía del jueves 27 de noviembre, un atentado sicarial dirigido contra un miembro del Ejército Nacional conmocionó el norte de Popayán, en el departamento de Cauca.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de las casas fiscales del sector La Toscana, entre el colegio Champagnat y la glorieta local, según informes preliminares proporsionados por las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La víctima, identificada como el teniente coronel Rafael Granado, está adscrito a la brigada contra el narcotráfico en Cauca. De acuerdo con testigos, el oficial se desplazaba en un vehículo particular cuando individuos a bordo de una motocicleta interceptaron su camino y dispararon de manera directa.

Un atentado sicarial contra un teniente coronel del Ejército Nacional sacude el norte de Popayán y eleva la preocupación por la seguridad - crédito suministrada a Infobae Colombia

El carro terminó colisionado cerca de las casas fiscales, con múltiples impactos de bala en el costado del conductor, permitiendo que habitantes del sector se percataran rápidamente de la gravedad de la situación.

Unidades de emergencia llegaron a los pocos minutos, trasladando al militar a un centro asistencial con señales de vida. Posteriormente el teniente coronel Granado fue remitido con heridas de gravedad, principalmente en la cabeza y ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

El ataque tuvo lugar cerca de las 12:20 del mediodía, mientras el oficial se dirigía desde las instalaciones del cantón militar hacia la casa fiscal asignada.

El brigadier general Javier Hernando Africano López, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, manifestó que en ese momento se le prestaba atención médica en el Hospital San José.

Noticia en desarrollo...