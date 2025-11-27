El equipo de Pirlo habría pedido que retiren canciones de Blessd en evento de Cali y desata reacciones de los fans

Pirlo volvió a arremeter contra Blessd y dio detalles de como surgió su enemistad - crédito @pirloconpowerr @blessd / Instagram

La tensión entre Blessd y Pirlo sumó un nuevo capítulo durante un evento celebrado en Cali, donde integrantes del equipo de Pirlo habrían solicitado que se dejaran de reproducir canciones del artista urbano, en medio de la creciente polémica entre ambos exponentes de la música urbana.

Durante la reciente edición de La juntada de Cali, Pirlo llegó al lugar mientras el público disfrutaba de la canción Soltera de Blessd.

La situación transcurría con normalidad hasta que, según asistentes, miembros del equipo de trabajo de Pirlo comenzaron a mostrar gestos de incomodidad por la música y habrían solicitado al DJ que cambiara el tema.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo los acompañantes del cantante hacen señas en dirección a la cabina de sonido, coincidiendo con el cambio abrupto de la canción, que fue sustituida por otro tema de fondo.

Este episodio generó indignación entre seguidores de Blessd, quienes manifestaron su descontento a través de diversos mensajes en redes.

Entre los comentarios recogidos, algunos usuarios señalaron que “este tipo de comportamiento solo incita al odio” y cuestionaron la actitud del entorno de Pirlo en un espacio público donde “Tiene que poner música del más pegado para que después pongan sus 4 o 5 temitas”. “Jajaja mera envidia de blessd tiene el man”.

En el video se ve puede notar que el Dj hace un cambio inesperado en el repertorio después de que sonara una canción de Blessd - crédito @mala.fama523/ TikTok

La reacción de los fans de Blessd fue contundente, calificando el hecho como un acto innecesario de división entre figuras del género. “Ósea que ya en cali no se puede colocar Blessd”, “Qué payasada 😂“, dicen algunos de los comentarios en redes.

La enemistad entre Blessd y Pirlo se ha intensificado en fechas recientes, marcada por el intercambio de tiraderas publicadas en plataformas digitales. Ambos artistas han manifestado públicamente que no desean mantener ningún tipo de vínculo, ni profesional ni personal, tras varias semanas de indirectas y temas dedicados a su conflicto.

Al respecto, Blessd había declarado que intentaría “hacer todo lo posible para dejar de lado todo lo relacionado con el tema de Pirlo”. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho un pronunciamiento directo sobre el incidente ocurrido en Cali.

Fans de Blessd reaccionaron a la supuesta petición que hizo el equipo de Pirlo - crédito (Cortesía)

Por el momento, los organizadores de “La juntada de Cali” no han dado declaraciones sobre el episodio ni han confirmado la identidad de quienes pidieron retirar la canción de Blessd. La controversia ha dejado en evidencia la profundidad de la ruptura entre ambos artistas, mientras los seguidores se mantienen atentos al desarrollo de la disputa, que suma cada vez más episodios polémicos a la escena musical urbana nacional.

Blessd responde a las acusaciones de Pirlo e invita a Samantha Correa a aclarar rumores sobre su relación

La controversia entre Blessd y Pirlo volvió a captar la atención pública luego de las declaraciones hechas por Pirlo en su más reciente tema, El ficticio (Rip Blessd), donde lanzó diversas acusaciones y referencias a la vida personal de su colega. Entre los señalamientos, Pirlo mencionó una supuesta relación entre Blessd y la modelo transgénero Samantha Correa, haciendo uso de versos y audios que generaron revuelo entre los seguidores y en la escena de la música urbana colombiana.

Frente a estos señalamientos, Blessd respondió de manera directa a través de sus redes sociales, negando cualquier vínculo sentimental con Samantha Correa y llamando a la transparencia en medio del debate.

Samantha Corea, la modelo transgénero se pronunció en redes sociales tras la tiraera entre Pirlo y Blessd - crédito Redes sociales Pirlo - Samantha Correa - Blessd/IG

En una historia publicada en Instagram, el cantante expresó: “A Samantha Correa, que respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa, sería muy bueno. Pero si no, está bien, yo por mi parte solo tengo que decir que si hubiera tenido algo con ella, lo que fuera, nunca hubiera tenido duda en mostrarlo por todas partes porque respeto todo por lo que ha pasado para tener su transición y respeto a todas las personas que como ella quieren tener una vida tranquila y seguras de sí mismas”.

Además, Blessd subrayó su respeto hacia la diversidad de género, al afirmar: “El ser trans, gay o como te quieras identificar, no es burla. Yo sé muy bien quién soy y así será siempre”, cuestionando los rumores y reafirmando su postura a favor de los derechos y la visibilidad de las personas transgénero.