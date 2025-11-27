Colombia

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

La presencia de la estrella internacional en un restaurante reconocido de la ciudad alimenta la emoción por su presentación programada, que forma parte del ‘Radical Optimism Tour’

Dua Lipa disfruta una cena
Dua Lipa disfruta una cena junto a su pareja y amigos en un restaurante de Chapinero antes de su presentación en el Estadio El Campín de Bogota- crédito @dualipa / Instagram

La llegada de Dua Lipa a Bogotá ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada uno de sus movimientos previos a la presentación en el país.

La artista británico-albanesa arribó a la capital colombiana el 26 de noviembre, dos días antes de su concierto programado en el estadio El Campín, y fue vista en compañía de su prometido, el actor Callum Turner, así como familiares y amigos, disfrutando de una cena en el restaurante Selma, ubicado en Chapinero y reconocido como uno de los mejores de Latinoamérica.

La presencia de la cantante en el restaurante atrajo la atención de numerosos fanáticos, quienes compartieron imágenes y videos de la velada en redes sociales.

En las grabaciones, Dua Lipa luce un vestido rojo y aparece acompañada de su círculo más cercano. Durante su estadía, su hermana Rina Lipa fue quien se acercó a saludar y fotografiarse con los admiradores que aguardaban en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la artista, agradeciendo el apoyo recibido.

La cantante británico-albanesa llegó a la capital colombiana en compañía de Callum Turner, familiares y su estrecho círculo previo a su esperado show - crédio @dualipacentral_/ X

La cantante compartió un momento especial con el equipo del restaurante, posando para una fotografía junto a más de 16 meseros y cocineros tras disfrutar su cena. “La amo, ella es tan humana”, “qué buena suerte la de los meseros”, “yo me desmayo atendiendo a Dua, la amo”, dicen algunos de los comentarios.

Otros fanáticos de Dua lograron incluso captar la entrada y salida de Dukagjin Lipa, padre de la cantante del hotel, donde se está quedando todo su equipo. “Pudimos ver al padre y al hermano, pero a Dua Lipa la sacaron por detrá”, dijo uno de los fans que estaba a las afueras del hotel.

La artista británico-albanes posó junto
La artista británico-albanes posó junto a los trabajadores del restaurante en Bogotá - crédito @dualipabrasil @dualipacentral_/ X

El paso de Dua Lipa por Colombia forma parte del Radical Optimism Tour, una gira internacional que la ha llevado por Australia, Europa, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, Brasil y Perú.

Colombia es la penúltima parada de la artista en la región antes de continuar con su recorrido. El concierto en Bogotá está previsto para el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 7:00 p.m. en el estadio El Campín, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

El repertorio que la cantante trae a Bogotá incluye éxitos que han marcado su carrera, como New Rules, Don’t Start Now, Levitating y los temas del álbum Radical Optimism, lanzado en 2024.

Este trabajo discográfico, que alcanzó el primer lugar en las listas del Reino Unido, marca una nueva etapa en la trayectoria de Dua Lipa tras el reconocimiento obtenido con Future Nostalgia en 2020.

Dua Lipa comparte una cena
Dua Lipa comparte una cena en Bogotá acompañada de su prometido, el actor Callum Turner, en la antesala de su presentación en El Campín - crédito @duacolombiacol/ X

Entre las canciones previstas para el concierto se encuentran Training Season y End of an Era, piezas que exploran reflexiones sobre relaciones personales.

Crece la expectativa por la canción colombiana que cantará Dua Lipa en su concierto

Una particularidad de la gira ha sido la interpretación de una canción local en cada país. En Lima, la artista eligió Cariñito; en Santiago de Chile, Tu falta de querer; y en Buenos Aires, Música ligera.

Este patrón ha generado expectativa entre los asistentes al concierto en Bogotá, quienes especulan sobre cuál será el tema escogido para la ocasión. Entre las opciones que se mencionan figuran One Day, grabada junto a J Balvin, así como Whenever, Wherever o Antología de Shakira, Si antes te hubiera conocido de Karol G, La Camisa Negra de Juanes y Hawai de Maluma. La elección final se conocerá durante la presentación.

Crece la emoción entre los
Crece la emoción entre los seguidores ante la incógnita de la canción colombiana que interpretará Dua Lipa durante su presentación en El Campín - crédito @dualipa / Instagram

Miles de seguidores de la arista en Colombia incluso han bromeado sobre las canciones que pueda cantar Dua en su concierto. “Qué Dua Lipa cante El Santo Cachón en Bogotá”, “cuando Dua Lipa cante este temazooo de Epa Colombia en Bogotá“, ”Ustedes qué van a hacer cuando Dua Lipa se suba a cantar dagadicta como canción sorpresa en Bogotá“, Dua dbee cantar algo de Shakira, si o si”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

La expectativa por el concierto de Dua Lipa en Bogotá está impulsada tanto por el repertorio esperado como por la atención generada tras su cena en Selma y la interacción de su círculo cercano con los fanáticos colombianos.

