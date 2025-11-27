Video: Dua Lipa fue vista con su prometido en uno de los museos más prestigiosos del centro de Bogotá

Dua Lipa en el Museo Botero - crédito cortesía infobae

La visita de Dua Lipa a Bogotá transformó la rutina de la ciudad en una auténtica celebración para sus seguidores, quienes han seguido con atención cada paso de la artista desde su llegada.

La cantante británico-albanesa aterrizó en la capital colombiana el 26 de noviembre de 2025, acompañada por su prometido, el actor Callum Turner, así como por familiares y amigos, dos días antes de su esperado concierto en el estadio El Campín.

En su corta estancia en la capital del país, la intérprete de éxitos como New Rules y Houdini aprovechó para visitar el centro de la ciudad. Además, fue vista en el Museo Botero observando las una de las más importantes colecciones de arte internacional que fue donada por el Maestro Fernando Botero en el año 2000 al Banco de la República.

La artista disfrutó de una de las colecciones de arte más importantes a nivel internacional - crédito X

De igual manera, estuvo en el restaurante Selma, ubicado en Chapinero y considerado uno de los mejores de Latinoamérica, lo que se convirtió en un acontecimiento viral. Numerosos fanáticos se congregaron en las inmediaciones y compartieron imágenes y videos de la velada en redes sociales, donde la artista lucía un vestido rojo y se mostraba rodeada de su círculo más íntimo. La interacción no se limitó al interior del local: su hermana, Rina Lipa, se acercó a saludar y fotografiarse con los admiradores que aguardaban en las afueras del hotel donde se hospeda la cantante, agradeciendo personalmente el apoyo recibido.

