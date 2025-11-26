Petro rectificó por comentario machista sobre el clítoris y el cerebro de las mujeres: “Siempre estaré para apoyarlas y defenderlas”

Petro rectificó por referirse al clítoris de las mujeres - crédito presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en el centro de la polémica tras realizar fuertes declaraciones sobre los órganos reproductores de las mujeres en un Consejo de Ministros.

“Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, dijo el mandatario en el encuentro que tuvo con su gabinete ministerial.

Las declaraciones de Petro generaron duros señalamientos en su contra. Políticos y opinadores en redes sociales lo tildaron de ofensivo, irrespetuoso, machista y vulgar. Lo que desembocó en tutelas que ante la justicia colombiana por afecciones a las mujeres.

El 17 de octubre de 2025, un juez de la República ordenó al jefe de Estado retractarse por su comentario acerca del clítoris. Sin embargo, su pronunciamiento llegó el 15 de noviembre en el día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En un video, Petro pidió excusas a las colombianas que se sintieron ofendidas por sus palabras. A su vez, sostuvo que sus comentarios fueron desafortunados, porque dieron pie a la reducción del rol de la mujer.

“A la reflexión y a la construcción, rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra. Reconozco que esa forma de expresarme fue desafortunada, pero científica. Y que al hacerlo, dí pie a que se entendiera una reducción de lo que nunca debe reducirse: la grandeza integral de las mujeres”, expuso.

El jefe de Estado señaló que sus palabras fueron desafortunadas, pero basadas en fundamentos científicos - crédito Ovidio González/Presidencia

Y agregó: “Presento mis excusas a Tatiana Echavarría Arango, a su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas por esas palabras. Todo lo contrario, siempre estaré para apoyarlas y defenderlas”.

En desarrollo...