Colombia

Petro rectificó por comentario machista sobre el clítoris y el cerebro de las mujeres: “Siempre estaré para apoyarlas y defenderlas”

El jefe de Estado señaló que sus palabras fueron desafortunadas, pero basadas en fundamentos científicos

Guardar
Petro rectificó por referirse al clítoris de las mujeres - crédito presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en el centro de la polémica tras realizar fuertes declaraciones sobre los órganos reproductores de las mujeres en un Consejo de Ministros.

“Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, dijo el mandatario en el encuentro que tuvo con su gabinete ministerial.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Las declaraciones de Petro generaron duros señalamientos en su contra. Políticos y opinadores en redes sociales lo tildaron de ofensivo, irrespetuoso, machista y vulgar. Lo que desembocó en tutelas que ante la justicia colombiana por afecciones a las mujeres.

El 17 de octubre de 2025, un juez de la República ordenó al jefe de Estado retractarse por su comentario acerca del clítoris. Sin embargo, su pronunciamiento llegó el 15 de noviembre en el día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En un video, Petro pidió excusas a las colombianas que se sintieron ofendidas por sus palabras. A su vez, sostuvo que sus comentarios fueron desafortunados, porque dieron pie a la reducción del rol de la mujer.

“A la reflexión y a la construcción, rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra. Reconozco que esa forma de expresarme fue desafortunada, pero científica. Y que al hacerlo, dí pie a que se entendiera una reducción de lo que nunca debe reducirse: la grandeza integral de las mujeres”, expuso.

El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que sus palabras fueron desafortunadas, pero basadas en fundamentos científicos - crédito Ovidio González/Presidencia

Y agregó: “Presento mis excusas a Tatiana Echavarría Arango, a su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas por esas palabras. Todo lo contrario, siempre estaré para apoyarlas y defenderlas”.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroRectificarPetro machistaMujeresClítorisConsejo de MinistrosMachismoEducación sexualColombia-Noticias

Más Noticias

‘MasterChef 2025′: siga EN VIVO el minuto a minuto de la gran final

Las finalistas tienen una compleja labor, pues deben conquistar el paladar de los jurados con un menú completo

‘MasterChef 2025′: siga EN VIVO

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

El “lujito” valorado en más de 50 millones de pesos para Emilia, la hija de los artistas, fue visto como un gesto natural en la vida de los artistas, mientras otros cuestionaron la necesidad de invertir tal suma en una bebé

Jessi Uribe y Paola Jara

Tolima sorprendió a Santa Fe y ganó 2-1 en El Campín: líder sólido en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Pese a sufrir una expulsión y defenderse todo el segundo tiempo, el Pijao sacó adelante el partido desde temprano con los goles de Kevin Pérez y Adrián Parra, mientras que Cristian Mafla marcó el descuento

Tolima sorprendió a Santa Fe

En videos se registraron los violentos disturbios en el centro de Cali tras operativos contra contrabando

La diligencia de las autoridades para incautar productos presuntamente de manera irregular desencadenó protestas, bloqueos y enfrentamientos. La Undmo intervino

En videos se registraron los

El llanto de Carlos Lehder al recordar a su madre: “Me inculcó muchas cosas y todas buenas”

En diálogo con Rafael Poveda, el colombo-alemán confesó que su esposa le aconsejó dejar el narcotráfico años antes de su captura

El llanto de Carlos Lehder
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

‘MasterChef 2025′: siga EN VIVO

‘MasterChef 2025′: siga EN VIVO el minuto a minuto de la gran final

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó su relación con Isa

Critican a mamá de Blessd por aparición en su concierto en Bogotá: “Solo ahora que él es famoso”

Altafulla reveló su mayor ‘red flag’ en el amor y desató rumores sobre Karina García: ”Estábamos intentando una relación formal"

Deportes

Tolima sorprendió a Santa Fe

Tolima sorprendió a Santa Fe y ganó 2-1 en El Campín: líder sólido en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tensión en Nápoles: pelotazo y desmayo para Kevin Medina con el Qarabag en la Champions League

Falcao habría tomado una decisión sobre su futuro en el fútbol y el retiro: “Está analizando”

América de Cali lanzó 2x1 para llenar el Pascual Guerrero frente al DIM: los escarlatas aún tienen chances

Real Cundinamarca abrió boletería para hinchas del Cúcuta de cara a final del Torneo BetPlay en Bogotá: estos son los precios