Petro justificó que salida de Ecopetrol del Permian se da por baja rentabilidad: “No a política”

El mandatario argumenta que la decisión responde a factores económicos y técnicos, no a motivos políticos o climáticos, y advirtió sobre la disminución de utilidades en la operación conjunta con Oxy

El presidente Gustavo Petro aclara que la salida de Ecopetrol de Permian responde a razones económicas y no a factores políticos o climáticos - crédito Presidencia de la República/Facebook

La decisión de Ecopetrol de retirarse del yacimiento Permian en Estados Unidos responde a una evaluación técnica que revela una caída acelerada de la rentabilidad y un agotamiento más rápido de lo previsto, según defendió el presidente Gustavo Petro.

Durante su intervención en el Plenario Sindical Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), el mandatario subrayó que la determinación no obedece a motivos políticos ni climáticos, sino a la realidad económica y operativa del campo petrolero adquirido en sociedad con Occidental Petroleum (Oxy).

“Salida de Ecopetrol del Permian responde a baja rentabilidad, no a política”, dijo el mandatario durante su intervención.

Así mismo, el jefe de Estado detalló que el método de extracción mediante fracking ha acelerado el deterioro de los pozos en Permian.

Gustavo Petro advierte sobre el
Gustavo Petro advierte sobre el riesgo de que Estados Unidos sancione a Ecopetrol y confisque sus activos en Permian sin compensación - crédito Captura pantalla/Presidencia de la República/Facebook

Petro explicó que este procedimiento, que utiliza agua a presión para extraer los remanentes de hidrocarburos, degrada los pozos y genera rendimientos decrecientes.

“El fracking saca el ‘cuncho’ con agua a presión, pero ese proceso degrada el pozo y provoca rendimientos decrecientes”, sostuvo el presidente, según recogió la USO.

La productividad del yacimiento ha mostrado una tendencia descendente, evidenciada en la composición de la producción: la proporción de gas extraído aumenta mientras que la de petróleo disminuye.

Petro señaló que la infraestructura en las zonas de Texas y Delaware agrava el problema, ya que el gas producido suele quemarse debido a la falta de capacidad para aprovecharlo, lo que reduce su valor comercial.

“El gas ahí sale y se quema, como en Venezuela. Su precio es prácticamente cero. Hoy está en dos dólares el millón de BTU, lo cual es muy bajo”, afirmó el mandatario.

Aunque los informes empresariales presentan la producción bajo el concepto de “petróleo equivalente”, sumando el aporte energético del gas y los líquidos, la rentabilidad real del campo estaría en declive. Petro advirtió que “cada vez hay que abrir más pozos para sacar el mismo volumen. Cada vez sale más gas, que vale menos. Es menos rentable”, en referencia a la dinámica operativa que enfrenta Ecopetrol en Permian.

La infraestructura limitada en Texas
La infraestructura limitada en Texas y Delaware obliga a quemar el gas extraído, reduciendo su valor comercial para Ecopetrol - crédito Eli Hartman/Reuters

El presidente también cuestionó la compra adicional de acciones de Oxy realizada por Ecopetrol poco antes de su llegada al poder. Según Petro, esta operación incrementó la carga financiera de la petrolera colombiana sin mejorar su participación en las utilidades del campo.

“La inversión inicial fue de 750 millones de dólares y luego hicieron algo inaudito: compraron más acciones de Oxy sin que eso aumentara nuestra producción ni nuestras ganancias... Tenemos más deberes sobre un campo que ya tenemos en ochenta y cinco por ciento de propiedad, pero seguimos con la misma proporción de ganancia”, afirmó el presidente.

Durante su discurso ante la USO, Petro profundizó en este punto: “Dijeron que el campo de Ecopetrol en Permian era muy productivo, negociazo. Lo que se ha encontrado es que se agotó. Y entonces, lo que más sale es gas, cada vez sale más gas. El gas no es que no sea rentable, en Colombia lo sería, pero en Estados Unidos no. Lo cual significa que la inversión inicial de Ecopetrol, 750 millones de dólares, y después, algún maldito, la compra de más acciones de la OCI, sin que disminuya la producción que se gana la OCI, esa compra los volvió arepa, porque tenemos más deberes sobre un campo que ya tenemos propiedad al ochenta y cinco por ciento y menos derechos. Hay que reconvertir Ecopetrol y abrirle otro escenario mientras va muriendo este, el tiempo aún no da, pero los ejecutivos de Ecopetrol, empezando por su presidente, hacen caso, porque viven del petróleo. Y ustedes como trabajadores tienen que entender esto antes de que los emprenda la vida”.

La inversión de Ecopetrol en
La inversión de Ecopetrol en Permian, que supera los 1.500 millones de dólares, no podrá recuperarse según el presidente Petro - crédito captura pantalla/Presidencia de la República/Facebook

El mandatario lanzó una advertencia sobre los riesgos que enfrentaría Ecopetrol si Estados Unidos llegara a imponer sanciones a la compañía en el contexto de tensiones comerciales o diplomáticas.

Petro aseguró que, en caso de una sanción similar a las aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), las autoridades estadounidenses podrían apropiarse de los activos de la empresa en Permian sin obligación de devolver recursos a Colombia.

“Si a Ecopetrol la sancionaran —hasta ahora no han sancionado ningún instituto del Gobierno, sino a mí— ellos se pueden quedar con Permian sin que nos devuelvan un peso”, afirmó el presidente.

Petro concluyó que, desde su perspectiva, la salida de Estados Unidos debe ser inmediata, ya que “ya no recuperamos la inversión. Ya no vamos a tener dinero de Permian para recuperar lo que se invirtió, los 1.500 millones de dólares”, puntualizó.

"El aspecto mío me hace

Audios de Wilmar Mejía comprometen

Vargas Lleras llamó al Congreso

Habilitan vía en el norte

Lotería de la Cruz Roja:
Activista que votó por Petro

Quién es Violeta Bergonzi: de

Así despidió la organización del

