Dura respuesta de hospitales y clínicas al ministro de Salud por polémicas declaraciones sobre el cierre de servicios: “No hace justicia”

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) envió una carta al Ministerio de Salud en la que expone la preocupación de sus instituciones afiliadas frente a la crisis que atraviesan los servicios asistenciales del país.

El documento, conocido por Infobae Colombia, surge tras las declaraciones de la cartera, en las que se insinuaba que los cierres operativos tendrían relación con supuestos intereses económicos de los prestadores privados.

El director general de la Achc, Juan Carlos Giraldo Valencia, indicó en la comunicación que durante un año el sector ha alertado sobre la necesidad urgente de recursos para garantizar la continuidad de la atención, señalando afectaciones en el pago del personal, la reposición de insumos y el mantenimiento de equipos.

Deterioro financiero y respuesta a planteamientos del ministerio

En el documento fechado el 26 de noviembre de 2025, dirigido al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, la Achc señala que la situación actual ha sido advertida en reiteradas ocasiones y que las instituciones están enfrentando dificultades crecientes para sostener la operación diaria.

Según el texto, las declaraciones del ministerio, en las que se atribuían cierres de servicios a motivaciones lucrativas, no reflejan lo que ocurre dentro del sector hospitalario. El director sostuvo que se trata de decisiones obligadas por la falta de recursos, por lo que afirmó: “Hoy, debemos advertir que expresiones que circunscriben el cierre de servicios a razones e intereses meramente lucrativos, no hacen justicia a toda la dedicación de este sector prestador para enfrentar los factores críticos por usted bien conocidos”.

Giraldo Valencia enfatizó que la operación de los servicios no puede mantenerse si las instituciones carecen de los recursos necesarios para remunerar al personal sanitario, reponer los insumos básicos o garantizar instalaciones y equipos en condiciones adecuadas.

Retraso en los pagos y su impacto en hospitales y clínicas

La Achc explicó que la crisis de flujo de recursos se ha intensificado debido a la situación de varias EPS bajo medida de intervención. De acuerdo con la comunicación, los retrasos en los pagos han generado un impacto directo en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que se han esforzado por sostener sus compromisos, pero cuya capacidad se ha visto limitada.

Giraldo indicó: “Es evidente que no se puede atender a sabiendas que por la falta de recursos no es posible remunerar un talento humano idóneo, no se pueden reponer unos insumos o tampoco se pueden mantener instalaciones y equipos para ofrecer servicios seguros, completos y de calidad”.

La carta advierte que, debido a la irregularidad en los pagos por parte de las entidades responsables, las IPS enfrentan dificultades para programar y gestionar las atenciones de manera adecuada. La Achc aseguró que las cifras y evidencias ya fueron entregadas al ministerio, junto con propuestas sobre mecanismos que evitarían llegar a escenarios de contracción o cierre de servicios.

“Las IPS se han esforzado por honrar sus obligaciones con el talento humano y con los proveedores, pero la falta de ingresos limita su capacidad y se traduce en un riesgo para la atención”, puntualizó Giraldo.

Llamado a medidas inmediatas y protección del sector prestador

El documento concluye que el cierre de servicios no es una decisión voluntaria ni motivada únicamente por intereses privados, como afirmó el Gobierno: “En otras palabras, al cierre de servicios se llega, no por una decisión voluntaria y netamente privada, sino que corresponde a desenlaces en muchos casos involuntarios o de fuerza mayor y se dan independiente de la naturaleza jurídica del prestador”.

En este contexto, el gremio pidió adoptar medidas inmediatas que garanticen pagos constantes y oportunos a las instituciones prestadoras, para que estas puedan continuar ofreciendo servicios a la población. Asimismo, reiteró que las IPS han sido el soporte del sistema de salud al recibir y atender a los usuarios en todo el territorio nacional.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas afirmó que espera que el Ministerio de Salud reconozca el papel del sector hospitalario y la relevancia de la mezcla público-privada para la prestación de los servicios en el país. En su misiva, el director terminó con un llamado a proteger a las instituciones y a adoptar soluciones que permitan enfrentar la coyuntura actual.