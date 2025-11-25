Colombia

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz y de Betsy Liliana, e involucrada en pelea con Dayana Jaimes, incursionará en la política

La mujer, que ha protagonizado un fuerte rifirrafe con la viuda del cantante Martín Elías, que tuvo una relación amorosa con su exesposo, dio el salto a la arena electoral y buscará convertirse en parlamentaria a partir de 2026

Lily Díaz, hija de Diomedes
Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz y que ha sostenido cruces con Dayana Jaimes, se lanzó a la Cámara - crédito @lilydiazg - @dayanajaimes55/Instagram

En un anuncio que causó remezón en las redes sociales, Lily Díaz, hija del icónico cantautor vallenato Diomedes Díaz y de la médica barranquillera Betsy Liliana González, recientemente viral por el conocido audio de ‘la perra de Copetrán’, oficializó el lunes 24 de noviembre de 2025 su candidatura a la Cámara de Representantes por el Atlántico: corporación a la que espera llegar aprovechando su presencia mediática, pero también, su experiencia con las comunidades.

La comunicadora social y empresaria, que en las últimas semanas ha sido noticia por el escándalo en el que se vio involucrada, por la relación extramatrimonial de su pareja, Evelio Escorcia, con Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías, oficializó su aspiración a través de un mensaje en Instagram. “Hoy doy un paso firme, nacido del territorio y de la cultura que nos une”, escribió Díaz en su publicación, con la que dio a conocer su aspiración.

Y es que, tras la difusión de una fotografía en la que Jaimes y Escorcia aparecían aparentemente besándose, era inevitable que no se viera salpicada. Este episodio generó una ola de comentarios en redes sociales y tensó la relación entre ambas mujeres: pues Díaz hizo públicos unos audios atribuidos a Jaimes, lo que derivó en un cruce de señalamientos y mensajes indirectos, en los que -como se mencionó- también resultó involucrada su progenitora.

Lily Díaz es hija del
Lily Díaz es hija del fallecido cantante Diomedes Díaz y de Betsy Liliana González - crédito @drabetsylilianag/ Instagram

El anuncio de Díaz como candidata a la Cámara por el Atlántico representaría una nueva dinámica en el panorama político del Caribe colombiano, en el que la herencia familiar y la visibilidad digital se unirían en este caso para impulsar una aspiración que, a decir verdad, causó sorpresa. Aunque ella, que hace parte de los 21 hijos reconocidos por el ‘Cacique de La Junta’, fruto de 13 relaciones diferentes, dejó en claro desde un inicio cuáles son sus intenciones.

¿Cuáles son las propuestas de Lily Díaz?

La candidata enfatizó que su voz representa a las mujeres que, desde la base social, impulsan el desarrollo sin reconocimiento público. “Mi voz llega acompañada de las historias y retos de las mujeres que construyen país en silencio desde los barrios y los municipios”, afirmó Díaz en su mensaje, haciendo énfasis en el eslogan de su campaña: “Herencia que transforma”, en su relación con su lazo de sangre con Diomedes Díaz, fallecido en diciembre de 2013.

El objetivo de Lily Díaz
El objetivo de Lily Díaz es llegar al Capitolio para representar a su natal Atlántico - crédito Colprensa

En los últimos años, Díaz ha consolidado una presencia relevante en redes sociales, en la que su imagen se asocia tanto al legado artístico de su padre como a su propio trabajo en emprendimiento y cultura. Además de liderar iniciativas vinculadas a la Fundación Diomedes Díaz, ha desarrollado marcas en los sectores de belleza y moda, y mantiene una audiencia considerable en plataformas digitales; siendo este el perfil con el que quiere marcar huella en ese sendero.

La incursión de Díaz en la política no es reciente. En 2023 ya había participado como candidata al Concejo de Barranquilla por el Partido Conservador; en una experiencia que, si bien no la llevó al cabildo distrital, ahora proyecta hacia un escenario nacional, con la aspiración al órgano cameral para la legislatura 2026-2030; que representa un claro reto para su naciente carrera, aunque tenga que luchar contra la clase política tradicional en este objetivo.

Diomedes Díaz y Betsy Liliana
Diomedes Díaz y Betsy Liliana González con su hija, Lily Díaz - crédito @ParrandaValle/X

En su mensaje, la aspirante definió su candidatura como una apuesta dirigida especialmente a las mujeres del Caribe. “Soy Lily Díaz y me lanzo a la Cámara de Representantes para abrir caminos donde antes no los hubo. Porque cuando el sentir se convierte en acción, la transformación se vuelve realidad”, expresó Lily Díaz, que más allá de las controversias que la han salpicado frente a su vida sentimental, quiere ser reconocida por sus ejecutorias.

