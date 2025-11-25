Juan Carlos Pinzón denuncia alianza de Petro con el Cartel de los Soles y promete mano dura contra el narcotráfico

Juan Carlos Pinzón denunció supuestas alianzas entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Cartel de los Soles, criticó al régimen de Venezuela por apoyar al ELN y otras bandas criminales, y promete implementar un “puño de hierro” contra el crimen y la violencia si llega a la presidencia en 2026.

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, exembajador y precandidato presidencial para las elecciones de 2026, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro, denunciando una supuesta alianza con el Cartel de los Soles, grupo criminal venezolano recientemente declarado organización terrorista internacional.

Afirmó a través de un video difundido en sus redes sociales que debe quedar claro “que la alianza entre el Gobierno de Colombia y el Cartel de los Soles le hace daño al pueblo colombiano”.

En su pronunciamiento, Pinzón aseguró que esta relación perjudica directamente al pueblo colombiano y anunció su intención de implementar un “puño de hierro” contra el crimen y la violencia.

En su declaración, Pinzón se refirió al régimen de Venezuela como un agresor del pueblo colombiano, señalando que allí se mantiene al ELN como grupo paramilitar y a los remanentes de las Farc bajo estructuras criminales. Según el candidato, el país vecino también permite la presencia de bandas criminales y narcotráfico, incluyendo la exportación del llamado “Tren de Aragua”, organización que opera en varias regiones de Colombia.

“El régimen de Venezuela ha sido un agresor al pueblo colombiano. Allá mantiene al ELN como un grupo paramilitar, a lo que quedó de las Farc como un grupo paramilitar y ciertamente permite la presencia de bandas criminales y del narcotráfico, así como exporta el famoso tren de Aragua”, afirmó Pinzón.

Pinzón denuncia supuestas alianzas del Gobierno de Petro con el Cartel de los Soles y cuestiona la política de seguridad actual. - crédito Colprensa/Presidencia

Estas declaraciones buscan poner en evidencia la necesidad de que Colombia no permanezca ajena a la situación de criminalidad transnacional que afecta la seguridad interna y externa del país.

Respaldo a la acción de Estados Unidos contra el narcotráfico

Pinzón manifestó su apoyo a la intervención de Estados Unidos en la lucha contra los responsables del narcotráfico y la criminalidad. Según él, la justicia internacional debe actuar directamente contra los responsables de violaciones a los derechos humanos y delitos graves, y Colombia debe cooperar plenamente en estos esfuerzos.

“Por eso apoyamos irrestrictamente la posición del Gobierno de los Estados Unidos a la hora de que la justicia de ese país actúe directamente contra los responsables del narcotráfico, de la criminalidad, de la violación de derechos humanos”, señaló el exministro.

Denuncia de la supuesta alianza entre funcionarios del Gobierno Petro y disidentes de las Farc

Pinzón también menciono la reciente denuncia de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, la cual afirma que existen pruebas de comunicación entre alias “Calarcá”, el Gobierno de Petro y otras organizaciones criminales, lo que según él, confirma la existencia de una alianza que perjudica al país.

El precandidato presidencial promete mano dura contra el crimen y el narcotráfico para proteger a los colombianos. - crédito uan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

“El país no puede seguir en esta línea. Colombia debe cambiar. En agosto del 2026 espero estar en funciones de Gobierno”, enfatizó Pinzón.

Con estas palabras, el candidato presidencial enfatizó la urgencia de una transición de poder que permita un gobierno más firme frente a la criminalidad.

Promesa de “puño de hierro” contra el crimen

Juan Carlos Pinzón aprovechó para presentar su propuesta de seguridad para Colombia en caso de llegar a la presidencia. El exministro aseguró que ejercerá un puño de hierro contra el crimen, la violencia y el terrorismo, protegiendo a los ciudadanos y recuperando la dignidad del pueblo colombiano.

“Espero ser el presidente de los colombianos para servirles, para tener la dignidad que necesita el pueblo colombiano y, sobre todo, el puño de hierro para luchar con determinación, como ya lo he hecho antes, contra las fuerzas del terror, del crimen y de la violencia. Llegó la hora de volver a proteger a los colombianos”, concluyó.

Relevancia para las elecciones de 2026

La denuncia de Pinzón llega en un momento crucial previo a las elecciones presidenciales de 2026, en las que busca posicionarse como una alternativa de seguridad y mano dura frente al crimen organizado y el narcotráfico. Sus declaraciones también podrían generar tensiones diplomáticas con Venezuela, dado el señalamiento directo al régimen de Nicolás Maduro y sus vínculos con grupos armados y organizaciones criminales.

Pinzón anuncia su intención de ser presidente en 2026 y destaca la necesidad de un cambio de rumbo en el país. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En el contexto político colombiano, la postura de Pinzón refuerza la narrativa de que la seguridad y la lucha contra el narcotráfico serán ejes centrales de su campaña presidencial, buscando atraer a los votantes preocupados por la violencia, la criminalidad y la influencia de organizaciones internacionales delictivas.