Jennifer Pedraza respondió a Gustavo Petro por afirmar que investigación sobre alias Calarcá tiene “varios errores”: “Usted no puede salir con este chorro de babas”

La representante criticó la supuesta continuidad de alianzas ilícitas por parte del Ejecutivo, al comparar episodios anteriores con los actuales, y calificó la situación como un hecho de impacto histórico

Jennifer Pedraza se despachó contra
Jennifer Pedraza se despachó contra Gustavo Petro por investigación de alias Calarcá - crédito Montaje Infobae

La tarde del 23 de noviembre de 2025 escaló la tensión política en Colombia luego de que Noticias Caracol difundiera un informe con archivos incautados a miembros del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

El reportaje planteó la posibilidad de nexos entre funcionarios del Estado y estructuras criminales, según confirmó el propio medio colombiano al destapar el caso.

El presidente Gustavo Petro respondió horas después a través de su cuenta en la red social X.

En su respuesta explicó que había accedido previamente, mediante oficiales de Estados Unidos, a reportes que mencionaban tanto al general Juan Miguel Huertas como al funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, incluidos en el material examinado por Caracol.

Petro relató haber recibido información directamente de los estadounidenses y afirmó que “investigé lo que sucedió y determiné que la creencia de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) no era certera”.

El mandatario sostuvo que la versión entregada por los agentes norteamericanos no se ajustaba a su revisión personal, motivo por el que descartó las hipótesis contenidas en los archivos.

Me hablaron del general Huertas, que no estaba en el Ejército, y mencionaron posible relación con un grupo armado, pero mencionaron otro grupo diferente al de hoy; por eso sé que el nuevo informe es falso”, expresó.

En su extenso mensaje, Petro también cuestionó la selección de fuentes del reportaje.

Así, apuntó que la información presentada por Noticias Caracol se sustentaba en “la misma fuente de un periodista que consideraba muy serio”, identificando dicha fuente como la CIA, y sugirió la existencia de una estrategia sistemática para influir en la opinión pública colombiana con el apoyo de redes extranjeras.

Caracol ha cometido ya varios ‘errores’ de esta magnitud. Siempre tienen la misma fuente. La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública”, dijo.

Pronunciamiento de Jennifer Pedraza contra Gustavo Petro

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro luego de que se conocieran denuncias sobre posibles vínculos entre funcionarios del Gobierno y grupos armados ilegales.

A través de un mensaje en la red social X, Pedraza advirtió que “usted no puede salir con este chorro de babas ante la más grave denuncia de su Gobierno”.

