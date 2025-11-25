Colombia

Con la llegada de Tesla a Colombia, Asopartes advierte que los repuestos podrían convertirse en el gran reto de la era eléctrica

El creciente interés por los carros eléctricos toma fuerza con la presencia de Tesla en el país, pero el gremio de autopartes alerta que la disponibilidad de repuestos, la capacitación técnica y posibles cambios arancelarios

La llegada de Tesla a Colombia ha despertado entusiasmo entre los compradores, pero el gremio advierte que la postventa y los repuestos serán claves para sostener el crecimiento del mercado eléctrico - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La revolución de los carros eléctricos ya aterrizó en Colombia y, como era de esperarse, la llegada de marcas de talla mundial como Tesla puso a muchos compradores a mirar hacia la movilidad limpia.

Sin embargo, mientras crece el entusiasmo, también aumentan las preguntas: ¿habrá repuestos?, ¿funcionará bien la postventa?, ¿están preparados los talleres del país para esta nueva ola tecnológica?

Ese fue precisamente el tema que abordó Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, en una conversación con Blu Radio. El líder gremial recordó que el auge de los carros eléctricos, híbridos y hasta las motos eléctricas no se puede medir solo por las ventas.

Según él, de nada sirve que crezcan las vitrinas si detrás no existe una estructura robusta para reparar, mantener y abastecer estos vehículos.

La llegada de Tesla marca un hito para la industria automotriz colombiana y la adopción de movilidad eléctrica - crédito Colprensa

Y es que, como él mismo dijo, “indudablemente la oferta inicial de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos, va luego acompañada de esa oferta de la postventa, no sólo en las partes y piezas, sino también en el conocimiento técnico, en la reparación de servicios, en los talleres capacitados, en la gente capacitada”.

Para fortalecer ese soporte, Asopartes trabaja con el Sena, universidades y marcas internacionales para crear un ecosistema que realmente responda.

Y es que el reto no es pequeño: “Acordémonos que un vehículo termina siendo un gran ensamblaje de muchísimas piezas que hacen fabricantes a lo largo del mundo entero”, recordó Pineda. Por eso, uno de los pasos clave ha sido atraer a los gigantes de la industria de autopartes.

En los últimos meses, empresas del top 10 mundial de componentes eléctricos y electrónicos han estado presentes en ferias como Expopartes Bogotá y Cúcuta, y se espera una fuerte presencia en la edición de Medellín en julio de 2026.

El presidente Gustavo Petro anuncia nuevas medidas para el sector automotor colombiano: todos los vehículos que emitan CO2 deberán pagar aranceles - crédito Presidencia e Imagen Ilustrativa Infobae

Pero no todo es celebración. En la entrevista, Pineda encendió las alarmas sobre un borrador de decreto del Gobierno que propone restablecer aranceles a los carros de combustión.

Aunque no afecta directamente a los eléctricos, el gremio teme que termine encareciendo toda la cadena automotriz. “El riesgo no es otro diferente de que todos los colombianos vamos a terminar pagando más impuestos, vamos a terminar pagando mayores costos”, advirtió.

El presidente de Asopartes también cuestionó la estrategia oficial de reindustrialización y economías verdes, insistiendo en que esas políticas, según él, “ya demostraron que no funcionaron en nuestro país”.

Para impulsar de verdad los eléctricos, afirma, el camino debería ser otro: reducir impuestos y dar incentivos directos a compradores, como ocurre en Europa. “Son incentivos a la compra del vehículo y no, como creemos desacertadamente en el gremio, incrementando aranceles para impedir o limitar la oferta comercial”, señaló.

¿Cuánto cuestan los principales repuestos de los carros Tesla?

Los costos de baterías, sensores y reparaciones en vehículos eléctricos pueden variar ampliamente y, en Colombia, suelen ser más altos por importación y disponibilidad limitada de repuestos - crédito Vincent West/Reuters

Y aquí es donde entran los números prácticos, especialmente para quienes están pensando en comprar un Tesla o cualquier vehículo eléctrico de gama similar. Aunque los precios pueden variar según el modelo, el año y la garantía, estos valores aproximados dan una idea del panorama:

  • Batería principal de alto voltaje: entre US$ 12.000 y US$ 22.000 fuera de garantía (unos COP 48 a 88 millones).
  • Módulos de batería: cerca de US$ 7.000 (unos COP 28 millones).
  • Cámaras y sensores: entre US$ 1.000 y US$ 3.000 (entre COP 4 y 12 millones).
  • Reparaciones y calibración tras un choque: de US$ 500 a US$ 2.000 (COP 2 a 8 millones).
  • Mantenimiento anual estimado para un Tesla Model 3: US$ 257–499 al año (COP 1 a 2 millones).

Además, muchos Tesla aún están cubiertos por garantías de batería de hasta 8 años, lo que puede reducir costos.

Pero en Colombia los precios pueden ser mucho mayores por importación, transporte, tiempos de entrega y mano de obra especializada. También es importante tener en cuenta que daños leves en sensores pueden disparar costos porque varios sistemas trabajan interconectados.

Estos valores no corresponden a precios oficiales de Tesla, sino a estimaciones basadas en referencias del mercado de Estados Unidos y deben tomarse únicamente como aproximaciones generales.

