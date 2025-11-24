Colombia

Petro negó presuntos vínculos del Ejército y organismos de inteligencia con las disidencias y denunció un “uso político” de la información

El presidente de la República, en sus redes sociales, se expresó frente a la controversia de supuestos nexos entre los miembros del grupo subversivo, al mando de Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, con integrantes de estos organismos; y la supuesta influencia de estas fuerzas irregulares en su campaña

Guardar
El presidente Gustavo Petro dejó
El presidente Gustavo Petro dejó en claro que las informaciones sobre la filtración de organismos de inteligencia y las Fuerzas Armadas por las disidencias de las Farc son falsas - crédito Presidencia - AFP

Tras el fuerte impacto mediático del escándalo que involucra a instituciones de seguridad del Estado y sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc, el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó de manera categórica las acusaciones, al atribuir las filtraciones y denuncias a un intento de manipulación política. Por lo visto, salió en defensa del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia Wílmer Mejía, principales señalados en este entramado.

Según la investigación divulgada por Noticias Caracol, los archivos incautados a las disidencias sugieren una posible infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares, así como supuestos nexos con altos funcionarios del Gobierno. Frente a estas revelaciones, el primer mandatario defendió la transparencia de su administración y ha denunciado maniobras para desacreditar a quienes combaten la corrupción interna.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro negó que se esté registrando una filtración de la información de organismos del Estado a las disidencias de las Farc - crédito @petrogustavo/X

Según Petro, que se refirió a este asunto con un mensaje en la red social X, las versiones que circulan sobre supuestos informes de inteligencia carecen de fundamento. “Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos”, declaró el mandatario, que dejó entrever que se estaría haciendo un “uso político de la información, para perjudicar los avances que, según él, existen en diferentes frentes.

Y sostuvo que detrás de estas acusaciones existe una estrategia para apartar a los que han colaborado en la identificación de miembros de estas estructuras en actos irregulares. “Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso”, afirmó.

Él es el general Juan
Él es el general Juan Miguel Huertas, vinculado al escándalo de aparentes filtraciones de las disidencias de las Farc - crédito redes sociales

El mandatario también señaló que la suspensión de negocios ilícitos durante su Gobierno, al que le restan 256 días, provocó reacciones adversas de quienes se beneficiaban de ellos. “Por eso reaccionan. Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del Estado para el paramilitarismo”, explicó Petro, que recordó que durante la administración anterior, de Iván Duque Márquez, “la entrega de permisos legales a criminales fue masivo”.

Gustavo Petro tomó medidas frente a investigación que dejarían al descubierto filtración de las disidencias

En este orden de ideas, el presidente propuso que los informes de inteligencia sean accesibles al público en plazos razonables. “Todas las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial”, indicó Petro. Asimismo, remarcó la necesidad de romper cualquier vínculo entre oficiales de las fuerzas armadas y la policía, y advirtió sobre lo que sería, según él, el uso indebido de la contrainteligencia, al parecer molesto por la referida investigación.

Wílmer Mejía, funcionario del DNI
Wílmer Mejía, funcionario del DNI salpicado en las acusaciones de filtraciones a las disidencias de las Farc - crédito Noticias Caracol

Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato, la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información”, declaró el presidente en su declaración, en la que dijo que existiría, en su concepto, oportunismo en sus denuncias, pues los que acusan serían los mismos que han sido señalados por corrupción en el pasado; con lo que intentó desestimar este escándalo que ha alcanzado grandes proporciones.

“Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública”, concluyó Petro en su pronunciamiento, con lo que le salió al paso a las revelaciones que apuntan a Huertas y Mejía como los dos miembros de organismos del Estado como los nexos con las disidencias. Aunque, a juzgar por su mensaje, no se refirió a las versiones sobre el presunto respaldo de estas fuerzas a su campaña en 2022.

Temas Relacionados

Estado Mayor CentralEjército NacionalGustavo PetroDisidencias de las FarcDirección de InteligenciaAlias CalarcáPresidente PetroGobierno nacionalGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Declaran alerta roja en ocho municipios del Tolima por alto riesgo de deslizamientos: otros 11 se encuentran bajo alerta naranja

Las precipitaciones asociadas al fenómeno de La Niña provocaron deslizamientos, inundaciones y bloqueos viales en varios municipios, generando una situación crítica que obligó a las autoridades a reforzar medidas de prevención y respuesta

Declaran alerta roja en ocho

Petro vuelve a ser abuelo: el caos político no se detiene, pero el presidente anuncia el nacimiento de su cuarta nieta

El mandatario confirmó que su hijo Andrés, radicado en Canadá por amenazas recibidas en Colombia, se convirtió en padre

Petro vuelve a ser abuelo:

Plataformas digitales pagarían más impuestos con la nueva reforma del Gobierno Petro: las iglesias no se salvarían de los cobros

La senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, informó que el proyecto de ley de financiamiento será presentado en las próximas horas, tras incorporar la mayoría de las propuestas de congresistas

Plataformas digitales pagarían más impuestos

Caos en la movilidad de Bogotá: TransMilenio suspende estaciones y modifica rutas por marchas en la calle 26

El sistema de transporte masivo implementa retornos y desvía servicios ante la imposibilidad de circular por la avenida El Dorado, recomendando a los pasajeros consultar actualizaciones antes de planear sus trayectos

Caos en la movilidad de

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

La ceremonia religiosa se llevó a cabo como un llamado a los captores para pedir la pronta liberación del artista y su mánager

Giovanni Ayala recordó a su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

Giovanni Ayala recordó a su

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Colombiano se desilusionó de la Navidad en Europa: “Mucho ambiente para el resto del mundo”

Blessd recordó cuando cargaba bultos en las plazas de mercado y vendía dulces para sobrevivir: “Muy orgulloso de usted, parcero”

La Segura mostró sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desató debate en redes: “Eso duele”

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no quiso interpretar: habría cambiado el rumbo de la historia

Deportes

Revelaron los audios del polémico

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

Iván Mejía hizo grave denuncia sobre Cesar Augusto Londoño: aseguró que le llevaba amenazas de directivos

Santa Fe robaría figura a Águilas Doradas para la Copa Libertadores 2026: sería reemplazo de referente de décima estrella

James Rodríguez recibiría una millonada en caso de ser fichado por Millonarios para el 2026: estas son las supuestas cifras

Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo: así fue la carrera del ciclista bogotano más importante de la última era