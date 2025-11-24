Colombia

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no quiso interpretar: habría cambiado el rumbo de la historia

La actriz compartió detalles inéditos sobre la oferta de Fernando Gaitán y explicó cómo su formación actoral en Estados Unidos la llevó por un camino diferente al de la famosa telenovela

Paola Turbay contó que recibió
Paola Turbay contó que recibió la oferta de ser Beatriz Pinzón en Betty la fea - crédito Canal RCN

El destino de uno de los personajes más emblemáticos de la televisión latinoamericana pudo haber sido muy diferente si Paola Turbay hubiera aceptado la propuesta que le hizo Fernando Gaitán para protagonizar Yo soy Betty, la fea.

La actriz y exreina de belleza reveló en una entrevista con diferentes programas del Canal RCN, que fue considerada para interpretar a la inolvidable Betty, pero finalmente no asumió el papel porque no se sentía preparada.

Paola Turbay formó parte de
Paola Turbay formó parte de la novela 'Ana de nadie' junto a Sebastián Carvajal - crédito Canal RCN

Durante su participación en los programas Mujeres sin filtro y Yo, José Gabriel, Paola Turbay relató que, tras obtener el título de Señorita Colombia, se convirtió en la primera Señorita Colombia en abrirse camino en la televisión colombiana después de los certámenes, lo que marcó el inicio de su carrera como presentadora.

Este paso le permitió consolidar una trayectoria que, con el tiempo, la llevó a recibir la oferta de Gaitán cuando el Canal RCN se transformó en canal privado.

De acuerdo con la exreina, la propuesta de Fernando Gaitán consistía en que Turbay interpretara a la protagonista de su nueva telenovela.

Según contó la actriz, el libretista le presentó la historia y le pidió que encarnara a Betty.

Turbay recordó: “Empezó a echarme el cuento y me dijo ‘haga de Betty’. Déjeme yo me preparo. Y ahí empecé a estudiar con Alfonso Ortiz y ya después me fui a Estados Unidos y me formé allá en conservatorio”, expresó la exreina durante sus entrevistas.

Paola Turbay y Jorge Enrique
Paola Turbay y Jorge Enrique Abello compartieron protagonismo en 'Ana de nadie', y ahora el actor se centrará en la promoción de la continuación de 'Yo soy Betty, la fea' (@paolaturbay/Instagram y Archivo)

Este proceso de formación actoral, que incluyó estudios con Alfonso Ortiz y posteriormente en un conservatorio en Estados Unidos, fue determinante para que no pudiera regresar a tiempo a Colombia y asumir el papel.

Aunque Paola Turbay no especificó los motivos exactos por los que no pudo interpretar a Betty, dejó claro que su viaje a Estados Unidos para perfeccionarse como actriz fue el factor que llevó a Fernando Gaitán optara por realizar un nuevo proceso de selección, en el que descubrió a Ana María Orozco, quien finalmente dio vida a la icónica Betty y consolidó el personaje como uno de los más reconocidos de la televisión en la región.

En la conversación con José Gabriel, la exvirreina universal también compartió que Fanny Mikey le insistió en varias ocasiones para que participara en sus obras de teatro, con el objetivo de que Turbay adquiriera experiencia escénica tras su preparación actoral.

La nueva temporada de 'Betty,
La nueva temporada de 'Betty, la fea' llegará a la plataforma Prime Video el 15 de agosto - crédito @primevideolatam/IG

Además, la actriz de 54 habló sobre su vida personal, mencionando detalles de su matrimonio y confesando que ha rechazado invitaciones para participar en Masterchef Celebrity Colombia porque, según sus palabras, se considera demasiado competitiva.

Su belleza le cerró puertas en Estados Unidos

En su conversación con Franklin Ramos en el pódcast Frankilízate, Turbay reflexionó sobre las dificultades que enfrentó en Estados Unidos debido a su apariencia física.

Según explicó, mientras que en países como Colombia o Venezuela la belleza es considerada un atributo positivo en la industria del entretenimiento, en Estados Unidos podía percibirse como un obstáculo.

La exreina contó que en la industria estadounidense su belleza a veces era vista como un obstáculo - crédito @franklinramostoscano/Instagram

“Tampoco les gustaba que fuera tan bonita. Eso es muy curioso porque a diferencia de Colombia o Venezuela, en donde la belleza es wowy en donde, obviamente, pues si es bonita, entonces pues, no sé, piensan que es un gancho a la hora de estar canaleando, la gente se engancha ahí, en Estados Unidos no les parecía tan real. Entonces, tuve que bajarle, o sea, un poquito. A veces, por ser bonita, no era algo que jugara a mi favor”, comentó.

Su incursión en el mercado estadounidense comenzó en 2007 con la serieCane, producida porCBS, donde compartió pantalla con actores como Jimmy Smits, Héctor Elizondo y Rita Moreno.

