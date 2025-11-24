La reforma pensional de Petro sigue en suspenso por nueva decisión que tomó la Corte Constitucional

La Corte Constitucional se tomó unos meses para estudiar la Reforma Pensional - crédito Luisa González/Reuters

La Corte Constitucional enfrenta un momento decisivo en la discusión de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. El 24 de noviembre, la Sala Plena declaró fundada la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, por lo que el proceso quedará en manos de un conjuez. Tras el empate 4 a 4 en la votación sobre la ponencia que solicita declarar inconstitucional la iniciativa, la definición sobre el futuro del sistema pensional se mantiene en suspenso.

El alto tribunal designó a Carlos Pablo Márquez como el conjuez encargado de desempatar el proceso. Márquez asumirá el estudio tras la exclusión de Carvajal, designación que ocurre en uno de los debates más relevantes para la agenda social del país. La Corte aclaró que no entregará informaciones o declaraciones adicionales mientras sigue el trámite interno relacionado con el expediente D-15989.

La reforma pensional propuesta por el Ejecutivo sigue generando discusiones intensas en el alto tribunal. La misma solo podrá avanzar si Márquez logra inclinar la balanza en una nueva votación, que definirá si se mantiene o se tumba el articulado. El futuro de la reforma continúa bajo incertidumbre mientras el país espera la resolución del conjuez designado.

