El magistrado Héctor Carvajal no podrá participar en el análisis de la reforma pensional: estas fueron las razones de la Corte Constitucional

Este retiro se produce tras aceptar la Sala Plena una recusación de la senadora Paloma Valencia, quien argumentó que la intervención de Carvajal como asesor jurídico de Colpensiones constituía un conflicto de interés

Con la salida de Héctor Carvajal, la Corte Constitucional continuará el estudio de la reforma con ocho magistrados

La Corte Constitucional apartó al magistrado Héctor Carvajal del debate sobre la reforma pensional, luego de que la Sala Plena aceptara una recusación por posible impedimento, según informó W Radio.

La decisión responde a una solicitud presentada por la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, quien argumentó conflicto de interés debido a la historia profesional de del magistrado Carvajal.

Fuentes consultadas por el medio citado confirmaron que la discusión interna entre magistrados fue “difícil”, aunque finalmente la mayoría concluyó que Carvajal no podía continuar en el proceso.

El magistrado, anteriormente asesor jurídico de Colpensiones, había participado en la estructuración jurídica de la intervención de la entidad ante la Corte para defender la reforma pensional.

La respuesta responde a una solicitud presentada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia

De acuerdo con lo conocido, Carvajal, como asesor, redactó una contestación donde manifestaba que no existían irregularidades en la aprobación de la propuesta, posición que habría evidenciado una defensa explícita del principal proyecto social del actual Gobierno.

La recusación se fundamentó en la “emisión de concepto previo y favorable sobre la reforma pensional”, motivo que, a juicio de la Sala Plena, resultó suficiente para apartarlo del debate.

Tras conocer la decisión, la Sala Plena procederá con el análisis de fondo de la reforma, tarea que ahora compete a los ocho magistrados restantes. Si en las nuevas deliberaciones se registra un empate, será necesario designar un conjuez para definir la posición institucional definitiva de la Corte Constitucional frente al tema.

El retiro de Héctor Carvajal, revelado en primicia por W Radio, reconfigura la dinámica del estudio sobre la viabilidad jurídica de la reforma pensional impulsada por el Ejecutivo.

El alto tribunal, con esta medida, busca garantizar la objetividad y la transparencia en torno al estudio de las normas que modificarían el sistema de retiro en Colombia, asunto de alto impacto para millones de trabajadores y pensionados en el país.

El retiro del magistrado Héctor Carvajal busca preservar la transparencia y legitimidad del proceso de revisión constitucional de la reforma

Fondos de pensiones pidieron a la Corte Constitucional una transición progresiva si se cae la reforma pensional: esto se sabe

El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos), Andrés Mauricio Velasco, presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para que el alto tribunal contemple la modulación de los efectos si declara inexequible la reforma pensional sancionada durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La petición fue enviada directamente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien lidera la Sala y es el ponente de la acción promovida por la senadora Paloma Valencia.

En una comunicación de tres páginas, Velasco propuso a la Corte que, en caso de anular la ley, el retorno de los recursos pertenecientes a los afiliados trasladados de régimen por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 se realice de forma gradual.

El esquema sugerido contempla que esta devolución se ejecute a medida que los usuarios vayan cumpliendo los requisitos para adquirir el derecho a la prestación en Colpensiones, evitando movimientos abruptos y permitiendo una transición controlada.

Asofondos explicó a la Corte que modular los efectos de una decisión judicial puede ser pertinente si la aplicación inmediata del fallo implica mayores complicaciones constitucionales que la permanencia transitoria de la regulación.

El gremio busca reducir riesgos fiscales y operativos en el sistema

Según la asociación, retornar automáticamente los recursos afectaría la estabilidad financiera del sistema pensional y podría poner en riesgo tanto la sostenibilidad como el funcionamiento de los fondos privados.

En el documento, Velasco alertó sobre los potenciales efectos de una transferencia inmediata de $25 billones desde fondos privados a Colpensiones, lo que podría generar un alivio fiscal temporal, pero a expensas del equilibrio del sistema y de las finanzas públicas.

Asofondos indicó que este flujo podría mitigar el déficit inmediato, pero comprometería los recursos a futuro, complicado la planeación presupuestal.

La asociación considera que modular el fallo permitiría al Estado ganar tiempo para definir un mecanismo técnico y jurídico ordenado para los traslados, resguardando los intereses de los afiliados y la viabilidad del mercado pensional en su conjunto.

Esta es la fecha exacta en la que las empresas deben pagar la prima de diciembre, según la ley

Los trabajadores deben tener en cuenta no solo el día del pago, sino también los días laborados para conocer el monto que deben recibir

Néiser Villarreal no es más jugador de Millonarios FC: esto informó el equipo sobre la situación del futbolista de la selección Colombia Sub-20

A través de un breve ‘post’ en la red social X, el cuadro embajador informó sobre la salida anticipada del delantero, figura de la Tricolor en el pasado mundial de la categoría

Resultados del Chontico Día lunes 24 de noviembre de 2025

Esta popular lotería ofrece hasta 4.500 veces la cantidad de su apuesta

Comandante de las Fuerzas Militares confirmó apertura de investigación del Ejército por informe sobre nexos con alias Calarcá

El almirante Francisco Cubides anunció la medida luego de la publicación de datos sobre supuestos contactos entre un integrante de la entidad y estructuras asociadas a las disidencias de las Farc

Dura carta de Héctor Carvajal a la Corte Constitucional: acusó a su presidente de vulnerar la imparcialidad en la recusación sobre la reforma pensional

En una comunicación enviada a la Sala Plena, Carvajal cuestionó el trámite de la recusación que lo aparta del estudio de la reforma y denunció que las actuaciones del magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, vulneraron el debido proceso y la buena fe

