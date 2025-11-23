Red de Veedurías de Colombia advirtió que existiría una ‘puerta giratoria’ en las elecciones a contralores territoriales: esta es la denuncia

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, cuestionó el proceso que se adelanta en la elección del contralor de Cartagena - crédito Colprensa

En una nueva alerta frente a la escogencia de los contralores territoriales, la Red de Veedurías de Colombia lanzó una dura advertencia sobre irregularidades graves en el proceso de elección del Contralor Distrital de Cartagena, al señalar posibles violaciones legales y riesgos de prevaricato por parte de los concejales, especialmente de la mesa directiva de la corporación.

Pablo Bustos, titular de la red, afirmó que la aspirante Yadira Morales Roncallo, actual Contralora Departamental del Atlántico, busca asumir el cargo en Cartagena a partir del 1 de enero, pero no cumplió con un requisito clave. “La entrega del certificado de antecedentes disciplinarios para abogados, documento obligatorio según la convocatoria y cuya ausencia invalida automáticamente la inscripción”, advirtió Bustos.

La Red de Veedurías remarcó que la normativa vigente, incluyendo la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 909 de 2004, exige que los aspirantes a cargos públicos acrediten idoneidad y cumplan requisitos habilitantes sin posibilidad de subsanación posterior; por lo que elevó su voz de protesta sobre este caso en particular, y otros que se estarán efectuando en otras jurisdicciones locales.

Según Bustos, que ya había denunciado situaciones similares en la escogencia del nuevo contralor de Antioquia, “la situación se agrava por la existencia de una posible puerta giratoria, pues la candidata seguirá ejerciendo como contralora del Atlántico hasta el 31 de diciembre y pretende asumir la Contraloría de Cartagena el día siguiente, vulnerando los principios de independencia, moralidad administrativa y selección objetiva consagrados en los artículos 209 y 274 de la Constitución”.

Serios cuestionamientos del presidente de la Red de Veedurías al Concejo de Cartagena: estos son sus argumentos

La veeduría ciudadana también denunció la falta de respuesta de la mesa directiva del concejo a las objeciones presentadas por ciudadanos y veedores. “La mesa directiva, responsable de resolver las reclamaciones y recursos dentro del proceso, no ha dado respuesta oportuna a varias objeciones presentadas, lo que agrava la responsabilidad de sus miembros”, sostuvo Bustos en sus afirmaciones, a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Y destacó cómo entes de control disciplinario como la Procuraduría General de la Nación, mediante conceptos como el PRO-2024-00345, advirtió de forma clara que los concejales que permitan la participación de un candidato que incumple requisitos esenciales podrían incurrir en prevaricato por acción u omisión, así como en responsabilidad disciplinaria, civil y penal, en caso de que continuen con este tipo de acciones.

La gestión de Morales en la Contraloría del Atlántico también ha sido objeto de cuestionamientos. Según la Red de Veedurías, su administración ha sido “opaca y de bajo perfil”, y existen presuntos vínculos políticos con la Casa Char: situación que la candidata nunca aclaró. Y enfatizó que “permitir su participación en la elección pondría en grave riesgo la independencia del control fiscal y la transparencia del proceso en Cartagena”.

Ante este panorama, la Red de Veedurías exigió al Concejo Distrital que excluya de inmediato a Morales Roncallo por incumplimiento insubsanable, que responda las reclamaciones pendientes y que garantice la legalidad de la terna presentada. Una petición que, por lo visto, no se ha atendido por parte del cabildo, lo que generó una serie de fuertes posturas a nivel local y repercusiones en los entes nacionales.

“De persistir estas irregularidades, la red anuncia que activará acciones disciplinarias, penales y contencioso-administrativas para proteger la institucionalidad, la moralidad administrativa y los recursos públicos de Cartagena, asegurando que la selección del Contralor Distrital cumpla con los principios de transparencia, legalidad y mérito”, concluyó Bustos en sus reclamos al cabildo de la Heroica frente a este proceso.