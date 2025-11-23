Colombia

Alejandro Gaviria calificó de “peligrosa” la declaración del ministro de Educación frente al panorama social en Cali

Daniel Rojas Medellín desató indignación al vincular a los opositores del proyecto educativo en Siloé con los criminales responsables de los asesinatos de jóvenes en el barrio, por lo que el exministro rechazó tajantemente sus palabras

Alejandro Gaviria arremetió contra el actual titular de la cartera educativa, Daniel Rojas Medellín, por vincular a los opositores del proyecto educativo en Siloé con los asesinos de jóvenes en ese barrio de Cali - crédito @agaviriau/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia

Alejandro Gaviria —exministro de Salud y Educación en los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro— reaccionó con vehemencia ante las declaraciones del actual jefe de cartera de Educación, Daniel Rojas Medellín, que vinculó a asesinos de jóvenes en el barrio Siloé (Cali), con quienes se oponen al proyecto educativo en esa zona.

El ministro Rojas, que inauguró el 21 de noviembre de 2025 el Multicampus Universitario de La Ladera en Cali, hizo una polémica afirmación en su cuenta de la red social X, en la que declaró: “A los que asesinaron jóvenes en Siloé no les gusta la universidad en Siloé. Eso lo dice todo”.

Las palabras de Rojas generaron una inmediata respuesta de parte de Gaviria, que no dudó en calificar como “peligrosa” la visión expresada por el titular de la cartera educativa, por lo que señaló: “El ministro de Educación de este país argumenta que los críticos son asesinos. Ese es el tamaño de su imaginación moral: no concibe la posibilidad de un crítico que no sea un criminal. Lamentable y peligroso”.

Alejandro Gaviria respondió con contundencia a las declaraciones de Daniel Rojas, que vinculó a los críticos de la educación en Siloé con los asesinos de jóvenes - crédito @agaviriau/X

Gaviria, que en su momento fue un aliado cercano al Gobierno de Gustavo Petro, se convirtió en uno de sus principales críticos; en esta ocasión, estalló contra el ministro de Educación, al calificar sus palabras como intimidantes.

Según el exministro, Daniel Rojas Medellín sugirió que quienes se oponían al Estado eran automáticamente criminales, lo cual, para él, es una interpretación equivocada, ya que no todo opositor al Estado necesariamente eran unos criminales.

Ante esta polémica, numerosos usuarios en las redes sociales no tardaron en expresar su opinión, especialmente por lo que representa la educación en este contexto. Muchos señalaron cómo todo se politizó, lo que solo sirve para avivar aún más las confrontaciones en torno a las luchas sociales.

La polémica declaración de Daniel Rojas sobre los asesinatos en Siloé y su vinculación con los opositores al proyecto educativo generó una fuerte respuesta de Alejandro Gaviria - crédito Laud

Varios de los comentarios sobre el enfrentamiento entre estos dos líderes destacan: “El ex rector de la U privada mas importante del pais argumenta que decir que los que asesinaron jovenes en siloe no les gusta la U en siloe, es lo mismo que decir que los q no le gusta la U en siloe son asesinos”; “Y Ud camelló para esos enfermos. Ojalá use su voz para q la gente entienda q la guerrilla no cabe en la sociedad. Solo en la cárcel”; “No eres digno ni de amarrarle los zapatos al ministro”; “Cual ministro??? Ese señor es un remedo. Empezando que es un grosero”; “Después de su “trabajo” en el ministerio es un deber moral estar cerrada su jeta".

Las muertes en Siloé: esta sería la razón de las palabras del ministro de Educación

Se cree que las palabras del alto funcionario surgieron a raíz de los trágicos hechos ocurridos en Siloé durante las protestas del Paro Nacional de 2021, cuando varios jóvenes fueron asesinados, algunos de ellos presuntamente por miembros de la fuerza pública.

Este barrio de Cali fue uno de los epicentros de las manifestaciones, y las víctimas, como el caso de Kevin Agudelo, que se convirtieron en símbolos de la lucha por la justicia social en Colombia.

Al parecer, Rojas Medellín, al abordar los asesinatos de estos jóvenes, intentaba transmitir un mensaje claro sobre el valor de la educación como motor de cambio social; sin embargo, las palabras que utilizó no fueron las más acertadas, lo que generó una gran molestia, especialmente por su figura como jefe de la cartera de Educación.

La educación en Siloé se convierte en campo de batalla política - crédito redes sociales

Es importante señalar que, aunque el estallido social fue un fenómeno generalizado en todo el país, muchos jóvenes de esta región participaron activamente en la exigencia de una educación mejor, de calidad y gratuita. Fue en esta situación que el ministro sugirió que quienes cometieron los asesinatos podrían ser aquellos que se oponían a ese progreso.

EN VIVO - Medellín vs.

María Fernanda Cabal también apuntó

7 presos se fugaron de

Argentino reveló cuál es el

Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía
