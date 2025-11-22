Colombia

Sigue la ofensiva de las FF. MM. contra Iván Mordisco: cayó red de venta de armamento y droga que se movía por carreteras de Colombia

La operación Aquiles dejó a nueve detenidos, señalados de integrar una red que surte de armas a varios de los brazos armados que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández, uno de los hombres más buscados por las autoridades en el país

Guardar
Los resultados se conocieron el sábado 22 de noviembre de 2025 - crédito Policía Metropolitana Santiago de Cali

Como parte de la ofensiva en contra de los grupos armados ilegales en el país se confirmó la desarticulación de una red criminal dedicada al tráfico de armas, explosivos y estupefacientes, al servicio de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC) lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

El caso se reportó el sábado 22 de noviembre de 2025 por parte de la Policía Nacional de Colombia, mediante un comunicado en el que se resaltó el trabajo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fruto de los esfuerzos mancomunados se logró la captura de nueve personas (de una red integrada por doce sujetos) señaladas como presuntos integrantes del brazo armado, y se decomisó material de guerra.

La estructura criminal operaba como un proveedor de armas y drogas para grupos armados ilegales y funcionaba en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Arauca, lugares donde las disidencias de las Farc mantienen presencia, de acuerdo con lo que explicó en el reporte de la operación denominada Aquiles.

Este fue parte del armamento
Este fue parte del armamento incautado producto de la operación Aquiles - crédito Policía Nacional

El rol de ‘El Gordo’: rutas de tráfico y antecedentes que llevaron a la caída de la red criminal

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el principal cabecilla identificado como alias El Gordo o “Barbas” era el encargado de coordinar la adquisición y transporte de armas y municiones en Bogotá, Villavicencio, Meta y Guaviare.

Asimismo, “El Gordo” organizó caletas en vehículos para el contrabando de armamento y supervisaba el flujo de recursos ilegales a través de cuentas personales y de terceros.

Como parte del proceso investigativo la Dijín realizó siete incautaciones relevantes:

  • El 29 de agosto de 2023, en el departamento del Cauca, fueron confiscadas 477 granadas (378 de 40 mm M433 y 99 IM-M26) ocultas en un motocarro. En esa acción fue capturado Luis Ángel Hurtado Morales.
  • El 26 de septiembre de 2023, en Villavicencio, se incautaron 67 granadas listas para enviarse camufladas como encomiendas mediante una empresa de transporte de carga.
  • El 3 de octubre, en Popayán, la Policía halló 14 granadas de mortero de 60 mm en un envío aparentemente legítimo.
  • El 16 de febrero de 2024, volvió a ser interceptado un cargamento en Popayán, donde fueron incautados 12.100 cartuchos de uso militar, armas cortas y munición variada, logrando la captura de Omar Humberto Roa Pinzón. El material se encontraba escondido en el techo de un vehículo adaptado con compartimientos ocultos.
Fueron nueve detenidos, pero la
Fueron nueve detenidos, pero la red estaba integrada por doce personas - crédito Policía Nacional

En la lucha contra el tráfico de estupefacientes, la organización fue objeto de distintas acciones policiales:

  • El 17 de agosto de 2024 en el municipio de Granada (Meta) se decomisaron 436 kilogramos de marihuana tipo Cripy, ocultos en llantas de tractor, y se realizó la captura de Juan Manuel Martín Picón.
  • El 30 de enero de 2025, en Agua de Dios (Cundinamarca), fueron incautados 83 kilogramos de cocaína escondidos en un vehículo, también con la captura del mismo individuo.
  • El 1 de julio de 2025, en Mosquera, un camión transportaba 349 kilogramos de marihuana camuflados, incautación que derivó en la aprehensión de Luis Alberto Méndez Morera.

Las rutas establecidas por la organización abarcaban trayectos como Villavicencio – El Tambo (Cauca), Granada (Meta) – El Rosario (Arauca), Villavicencio – San José del Guaviare – Vereda La Paz y Villavicencio – Bogotá – Cali – Popayán para la circulación de armamento.

En cuanto al narcotráfico, las rutas partían de zonas de producción en Cauca y Nariño hacia Norte de Santander, Arauca y Brasil, aprovechando vehículos con doble fondo y rutas alternas.

En video y desde la mitad de alguna selva reapareció el máximo líder de las disidencias, alias Iván Mordisco - crédito X

La inventiva criminal no tiene límites: así movían el dinero para no generar sospechas

La red también implementó métodos para eludir el control financiero, recurriendo a transferencias entre cuentas de los cabecillas, familiares y terceras personas en ciudades como Bogotá, Guainía, Meta, Huila, Casanare, Cauca y Tolima.

Además, almacenaba efectivo en domicilios y facilitaba préstamos internos para financiar la adquisición de material ilícito.

Como resultado de la operación Aquiles, la Policía Nacional reportó:

  • Ocho capturas por orden judicial y una en flagrancia.
  • Diez diligencias de allanamiento que dejaron la incautación de: 23 celulares, 130 millones de pesos en efectivo, 149 cartuchos de 9 mm, partes de fusil y ametralladora, una pistola traumática y un computador portátil.
Declaraciones del teniente coronel Ronald Leandro Castro Sánchez, jefe del componente de Investigación Judicial de la Policía Nacional - crédito Policía Metropolitana Santiago de Cali

A los capturados les fueron imputados cargos por concierto para delinquir agravado con fines de financiación del terrorismo; fabricación y porte de armas y explosivos de uso restringido; así como tráfico y porte de estupefacientes.

Dos de los imputados admitieron responsabilidad ante un juez, señaló por su parte tras la audiencia en un comunicado la Fiscalía General de la Nación.

Fuentes oficiales confirmaron que la operación afectó directamente la cadena de abastecimiento bélico y de drogas de las disidencias de las Farc, impactando tanto el almacenamiento y transporte de armamento como las finanzas del grupo ilegal comandando por Iván Mordisco.

Temas Relacionados

Iván MordiscoDisidencias de las FarcOperativo de la Policía NacionalRed de venta de armas y drogasAlias el GordoCarreteras de ColombiaCaucaAraucaMetaGuaviareBogotáCaliColombia-Noticias

Más Noticias

Los subsidios para compra de vivienda que siguen vigentes en Colombia: tome nota

Acceder a una vivienda propia puede ser posible mediante incentivos disponibles para quienes cumplen ciertos requisitos establecidos

Los subsidios para compra de

Condenan a un hombre por abusos sexuales a una menor en la basílica y el cementerio de Chinchiná, Caldas: lo habían absuelto

El hombre incluso se acercaba al colegio en el que estudiaba la menor para ofrecerle actos sexuales

Condenan a un hombre por

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

En diálogo con Infobae Colombia, la docente Mónica Hurtado expuso el rol que tienen los niños para grupos armados y el Estado en el conflicto armado interno del país

Menores de edad en la

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el “síndrome” que padece y que la afecta por el ritmo de vida que lleva

La creadora de contenido abrió su corazón en redes y reveló cómo su agenda intensa le genera agotamiento, aunque asegura que el trabajo y los sueños la mantienen motivada

Luisa Fernanda W sorprendió al

EN VIVO Santa Fe vs. Fortaleza, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de bogotanos en El Campín

Los dos conjuntos vienen de caer en el debut por el grupo B, con los cardenales buscando que la afición ayude a buscar el triunfo sobre los Amix

EN VIVO Santa Fe vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Colegio se pronunció luego de

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Castillo, ex miss Amazonas,

Rebeca Castillo, ex miss Amazonas, reaccionó al desempeño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo: “Quedé muy triste”

Día Internacional del Músico: los grandes nombres de Colombia, sus máximos galardones y la huella nacional en la industria global

Así va la recuperación de Erika Farfán, la esposa de Gregorio Pernía, tras dar a luz a su tercer hijo: este es su estado de salud

Este es el motivo por el cual la leyenda del skate Tony Hawk volvió a Medellín y encendió de nuevo la escena en el país

Juan Duque explicó por qué les ha dedicado canciones a sus exparejas sentimentales y dejó boquiabiertos a los seguidores

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Fortaleza, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de bogotanos en El Campín

José Néstor Pékerman puso a la selección Colombia 2014 a la altura de Argentina 2006

Millonarios por fin tiene director deportivo: esta será la persona que rearmará el equipo azul para 2026

Se definió el futuro del Once Caldas para 2026: esto pasará con el cuadro de Manizales y con Dayro Moreno

Así se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay: tres partidos en simultáneo para definir a los finalistas