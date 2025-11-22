Sigue la ofensiva de las FF. MM. contra Iván Mordisco: cayó red de venta de armamento y droga que se movía por carreteras de Colombia

Los resultados se conocieron el sábado 22 de noviembre de 2025 - crédito Policía Metropolitana Santiago de Cali

Como parte de la ofensiva en contra de los grupos armados ilegales en el país se confirmó la desarticulación de una red criminal dedicada al tráfico de armas, explosivos y estupefacientes, al servicio de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC) lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

El caso se reportó el sábado 22 de noviembre de 2025 por parte de la Policía Nacional de Colombia, mediante un comunicado en el que se resaltó el trabajo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

Fruto de los esfuerzos mancomunados se logró la captura de nueve personas (de una red integrada por doce sujetos) señaladas como presuntos integrantes del brazo armado, y se decomisó material de guerra.

La estructura criminal operaba como un proveedor de armas y drogas para grupos armados ilegales y funcionaba en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Arauca, lugares donde las disidencias de las Farc mantienen presencia, de acuerdo con lo que explicó en el reporte de la operación denominada Aquiles.

El rol de ‘El Gordo’: rutas de tráfico y antecedentes que llevaron a la caída de la red criminal

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el principal cabecilla identificado como alias El Gordo o “Barbas” era el encargado de coordinar la adquisición y transporte de armas y municiones en Bogotá, Villavicencio, Meta y Guaviare.

Asimismo, “El Gordo” organizó caletas en vehículos para el contrabando de armamento y supervisaba el flujo de recursos ilegales a través de cuentas personales y de terceros.

Como parte del proceso investigativo la Dijín realizó siete incautaciones relevantes:

El 29 de agosto de 2023, en el departamento del Cauca , fueron confiscadas 477 granadas (378 de 40 mm M433 y 99 IM-M26) ocultas en un motocarro. En esa acción fue capturado Luis Ángel Hurtado Morales .

El 26 de septiembre de 2023, en Villavicencio , se incautaron 67 granadas listas para enviarse camufladas como encomiendas mediante una empresa de transporte de carga.

El 3 de octubre, en Popayán , la Policía halló 14 granadas de mortero de 60 mm en un envío aparentemente legítimo.

El 16 de febrero de 2024, volvió a ser interceptado un cargamento en Popayán, donde fueron incautados 12.100 cartuchos de uso militar, armas cortas y munición variada, logrando la captura de Omar Humberto Roa Pinzón. El material se encontraba escondido en el techo de un vehículo adaptado con compartimientos ocultos.

En la lucha contra el tráfico de estupefacientes, la organización fue objeto de distintas acciones policiales:

El 17 de agosto de 2024 en el municipio de Granada (Meta) se decomisaron 436 kilogramos de marihuana tipo Cripy, ocultos en llantas de tractor, y se realizó la captura de Juan Manuel Martín Picón .

El 30 de enero de 2025, en Agua de Dios (Cundinamarca) , fueron incautados 83 kilogramos de cocaína escondidos en un vehículo, también con la captura del mismo individuo.

El 1 de julio de 2025, en Mosquera, un camión transportaba 349 kilogramos de marihuana camuflados, incautación que derivó en la aprehensión de Luis Alberto Méndez Morera.

Las rutas establecidas por la organización abarcaban trayectos como Villavicencio – El Tambo (Cauca), Granada (Meta) – El Rosario (Arauca), Villavicencio – San José del Guaviare – Vereda La Paz y Villavicencio – Bogotá – Cali – Popayán para la circulación de armamento.

En cuanto al narcotráfico, las rutas partían de zonas de producción en Cauca y Nariño hacia Norte de Santander, Arauca y Brasil, aprovechando vehículos con doble fondo y rutas alternas.

La inventiva criminal no tiene límites: así movían el dinero para no generar sospechas

La red también implementó métodos para eludir el control financiero, recurriendo a transferencias entre cuentas de los cabecillas, familiares y terceras personas en ciudades como Bogotá, Guainía, Meta, Huila, Casanare, Cauca y Tolima.

Además, almacenaba efectivo en domicilios y facilitaba préstamos internos para financiar la adquisición de material ilícito.

Como resultado de la operación Aquiles, la Policía Nacional reportó:

Ocho capturas por orden judicial y una en flagrancia.

Diez diligencias de allanamiento que dejaron la incautación de: 23 celulares, 130 millones de pesos en efectivo, 149 cartuchos de 9 mm, partes de fusil y ametralladora, una pistola traumática y un computador portátil.

A los capturados les fueron imputados cargos por concierto para delinquir agravado con fines de financiación del terrorismo; fabricación y porte de armas y explosivos de uso restringido; así como tráfico y porte de estupefacientes.

Dos de los imputados admitieron responsabilidad ante un juez, señaló por su parte tras la audiencia en un comunicado la Fiscalía General de la Nación.

Fuentes oficiales confirmaron que la operación afectó directamente la cadena de abastecimiento bélico y de drogas de las disidencias de las Farc, impactando tanto el almacenamiento y transporte de armamento como las finanzas del grupo ilegal comandando por Iván Mordisco.