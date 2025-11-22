Así va la recuperación de Erika Farfán, la esposa de Gregorio Pernía, tras dar a luz a su tercer hijo: este es su estado de salud

El emotivo mensaje de Erika Farfán tras recibir el alta médica junto a su bebé Gregorio Jr. - crédito @erikarfarfan/IG

La llegada del tercer hijo de Gregorio Pernía y Erika Farfán ha llenado de alegría a la familia, que celebró el alta hospitalaria de madre e hijo tras un parto sin complicaciones.

La propia Erika compartió con sus seguidores en redes sociales que tanto ella como el recién nacido se encuentran en perfecto estado de salud, mostrando imágenes y videos que reflejan la felicidad del momento, según se puede ver en las postales.

El nacimiento, ocurrido el 18 de noviembre, fue anunciado previamente por Gregorio Pernía a través de su cuenta de Instagram, en el que millones de personas siguen de cerca su vida familiar.

En un video publicado en esa red social, el actor mostró a su esposa en trabajo de parto, acompañado por su hija, mientras ambos esperaban la llegada del pequeño Gregorio Jr. y tras el parto, Erika Farfán difundió una fotografía del bebé en su coche, acompañada del mensaje: “Camino a casa”, lo que confirmó que ambos habían recibido el alta médica.

Gregorio Pernía y Erika Farfán celebran la llegada de su tercer hijo - crédito @gregoriopernia/IG

La imagen generó cientos de reacciones, y muchos seguidores destacaron la ternura del recién nacido, asegurando que, con apenas dos días de vida, Gregorio Jr. ya había conquistado el corazón de muchos.

“Una hermosa bendición de Dios; Bebé ,les presento al Mono Pernía. Agradecidos por tantas muestras de cariño. Ya camino a la casita con bebé. Gracias por tantos mensajes de amor... los queremos”, expresó la familia Pernía junto a la fotografía en donde sale el pequeño en medio de cobijas y con un rayo de luz en su rostro.

En sus historias, Erika Farfán también mostró capturas de pantalla de diversas notas periodísticas que cubrieron el nacimiento de su hijo.

Además, Erika Farfán publicó un breve video desde un automóvil, sonriente y enviando un beso a sus seguidores y transmitiendo tranquilidad sobre su estado de salud, mientras que el clip estuvo acompañado por la canción de Miguel Bueno y Juan Duque, Solcito, en la que se habla de la paz que trae una persona a la vida de alguien y que eso le da luz al camino.

Gregorio Pernía y Erika Farfán celebran la llegada de su tercer hijo - crédito @erikafarfan/IG

Un dato llamativo es que el nacimiento de Gregorio Jr. coincidió con el de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, que también recibieron a su bebé por esos días, pues confirmaron en las redes sociales el jueves 20 de noviembre que la pequeña ya está en este mundo.

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros, los amamos”, escribió la pareja de cantantes con el anuncio.

Aunque decidieron no mostrar el rostro de la bebé, las primeras imágenes dejaron ver a Paola Jara recostada en la camilla junto a Jessi Uribe y en el pecho de la cantante se ve una parte de la cabeza de la pequeña, la cual tenía puesto un gorrito color rosado.

En las publicaciones también se ve, lo que sería la foto previa a entrar a la sala de parto, ya que están los artistas con las respectivas batas, gorros e implementos quirúrgicos sonrientes y abrazados. A pesar de que no mencionaron cómo fue el nacimiento de la bebé, muchos seguidores especularon que habría sido por cesárea dada la vestimenta que tenían puesta las celebridades.

Nació la hija de Jessi Uribe y Paola Jara - crédito @jessiuribe/IG

Además, en el fondo se nota la división que ponen, como una especie de cortina cuando se realizan los partos de ese tipo. Sin embargo, la mayoría de mensajes fueron de felicitaciones, cariño y apoyo para la pareja que celebraba la llegada de su primer hijo en conjunto.