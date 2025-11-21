Ingrid Betancourt evalúa una alianza con Abelardo de la Espriella para derrotar a Petro en las elecciones de 2026: “Hay gente indignada”

Ingrid Betancourt evalúa una alianza con Abelardo de la Espriella para derrotar a Petro en las elecciones de 2026 - crédito Colprensa/Presidencia

La propuesta de Ingrid Betancourt para conformar una selección Anti-Petro marcó un nuevo capítulo en el panorama político colombiano, al plantear una estrategia de unidad entre diversos sectores para enfrentar el oficialismo en las elecciones presidenciales de 2026.

En una entrevista concedida a Semana, la excandidata presidencial expuso su visión sobre la coyuntura nacional y delineó los desafíos que, a su juicio, enfrenta el país por la sucesión del presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Abelardo de la Espriella rechaza alianzas tradicionales y afirma que su única alianza es con el pueblo colombiano - crédito Colprensa

Betancourt subrayó la importancia de construir un espacio de neutralidad política que abarque desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo, con el objetivo de seleccionar el candidato más idóneo para disputar la Presidencia.

“Nosotros creemos que tiene que haber una cancha neutra desde Abelardo a Fajardo”, afirmó la líder del partido Oxígeno al medio citado, enfatizando la necesidad de que todos los partidos dispuestos a “jugar limpio” participen en este proceso de convergencia.

La exsenadora insistió en que, más allá del mecanismo que se utilice para definir al aspirante único, el factor decisivo será la capacidad de articular una alianza sólida que logre derrotar a la opción respaldada por el petrismo, representada por Iván Cepeda. Betancourt fue explícita al señalar que De la Espriella debería formar parte de esta coalición, destacando su impacto en la opinión pública:

Verde Oxígeno, que lidera Ingrid Betancourt, respaldó de forma oficial la candidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón tras varios meses de conversaciones - crédito @pinzonbueno/Instagram

“Ha hecho una campaña que ha tocado a muchas personas en Colombia, porque creo que hay gente que se ha sentido muy indignada por el comportamiento del petrismo”, expresó a Semana.

En su análisis, Betancourt comparó a De la Espriella con otros posibles candidatos, como Juan Carlos Pinzón, resaltando que ambos comparten una postura crítica frente al gobierno actual. “Es una persona que está contra el petrismo, no le gusta lo que estamos viendo”, manifestó sobre De la Espriella, aunque matizó que Pinzón se distingue por un perfil más sereno y con mayor vocación de estadista. La excandidata valoró especialmente la experiencia y el conocimiento de Pinzón, señalando: “Él sabe qué es posible y qué no”, según declaró.

Betancourt también abordó los límites legales y éticos en la lucha contra la criminalidad, advirtiendo sobre la tentación de adoptar medidas ilegales. “Hay cosas que uno quisiera hacer y que son ilegales, que no se pueden. Yo creo que es importante ganar esta guerra contra la mafia y la delincuencia dentro del respeto por los derechos humanos”, sostuvo en la entrevista.

Ingrid Betancourt buscará un escaño en el Senado de la República - crédito EFE

Al referirse a los retos que enfrentará el próximo presidente de la República, Betancourt identificó la deuda social como el problema más apremiante. Criticó duramente el balance del actual gobierno en materia de atención a los sectores vulnerables: “Petro prometió que nos íbamos a encargar de los pobres, que les íbamos a solucionar los problemas y no ha hecho nada. Ellos sí están enriquecidos, ellos sí están viviendo sabroso, (...) pero el pueblo está en estos momentos luchando porque no lo maten”, declaró al mismo medio.

Betancourt también reiteró la urgencia de consolidar una alianza amplia y plural que permita transformar la realidad de Colombia y desplazar al petrismo del poder en 2026, convencida de que solo una unión de fuerzas diversas podrá responder a las demandas sociales y políticas del país.

En paralelo, la excandidata a la presidencia anunció que estará en la lista al Senado del Partido Verde Oxígeno, aunque no estará a la cabeza, se presentará como el número 10 de 20 candidatos, con esta posición en el listado busca ganar más de un millón de votos.

“Esta lista nace del dolor, de ver a nuestra patria herida. Los colombianos décimos basta. Aquí estamos todos nosotros, para que no nos sigan metiendo goles”, aseguró Betancourt.