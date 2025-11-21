Colombia

Before Club, la discoteca ligada a la muerte de Jaime Esteban Moreno, lanzó polémica promoción en apoyo a los moteros de Bogotá: “Entran gratis”

El establecimiento impulsa la revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán y continúa funcionando como punto de recolección de firmas, convocatoria para la cual realizó una invitación en sus redes sociales

El establecimiento anunció entrada gratis
para motociclistas el viernes 21 de noviembre - crédito Redes sociales y Colprensa

La discoteca Before Club, ubicada en el norte de Bogotá y recientemente involucrada en investigaciones tras la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, difundió una publicación en su cuenta oficial de Instagram dirigida a los motociclistas de la ciudad, en la que anunció beneficios de ingreso a su establecimiento.

La convocatoria, que se conoció semanas después de que el establecimiento fuera objeto de inspecciones y medidas administrativas por parte de las autoridades distritales, integró dos acciones: entrada gratuita durante la jornada del viernes 21 de noviembre y apoyo logístico al proceso de recolección de firmas para la revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán. Según informó el establecimiento, quienes desearan participar como puntos oficiales para firmar podían comunicarse directamente por mensaje interno para coordinar su vinculación.

La frase “Before Club está con los Moteros” encabezó la convocatoria, en un momento en que este gremio ha protagonizado manifestaciones y expresado inconformidad por decisiones recientes de la administración distrital. La entrada sin costo se ofreció como beneficio exclusivo para quienes acreditaran la propiedad de su motocicleta mediante la tarjeta correspondiente.

El anuncio se sumó a las movilizaciones y declaraciones registradas en semanas anteriores por parte de motociclistas que expresaron su intención de respaldar iniciativas destinadas a promover la revocatoria de Galán, al considerar que las medidas adoptadas han afectado su movilidad y sus actividades económicas.

“Before Club está con los Moteros. Hoy viernes 21 de noviembre todos los moteros de Bogotá no pagan cover en @before_col. Solo tienes que mostrar la tarjeta de propiedad en taquilla. Quieres ser punto oficial de recolección de firmar para la revocatoria de Galán, escríbenos al DM”, indicó la publicación del bar.

Before Club publicó una invitación
dirigida al gremio motero de Bogotá - crédito @before_col/Instagram

Tensiones recientes entre el distrito y los motociclistas

La inconformidad del gremio motero frente a varias decisiones adoptadas por la Alcaldía de Bogotá tuvieron origen desde hace varios meses. Entre las medidas que provocaron mayor rechazo estuvieron las restricciones implementadas durante el puente de Halloween, cuando se prohibió la circulación de motocicletas con parrillero en determinados horarios y se limitaron los desplazamientos nocturnos en zonas de alta afluencia.

Durante la aplicación de estas restricciones se registraron concentraciones y bloqueos en corredores viales como la autopista Norte, la avenida NQS y la calle 80, donde grupos de motociclistas expresaron su desacuerdo y exigieron el levantamiento de las medidas. Voceros del gremio señalaron que afectaban no solo su movilidad, sino también sus actividades laborales, pues muchos motociclistas dependen del vehículo para transporte de mercancías, mensajería y movilidad diaria.

El alcalde Carlos Fernando Galán declaró entonces que las medidas respondían a criterios de seguridad y prevención, argumentando que eran temporales y buscaban evitar hechos delictivos. Según indicó, su objetivo era garantizar el orden público y proteger a los ciudadanos durante fechas de alta actividad nocturna.

La Alcaldía ha tenido tensiones
recientes con el gremio motero por restricciones de circulación - crédito Colprensa/AlcaldíadeBogotá

Before Club en el ojo público tras el caso de Jaime Esteban Moreno

Before Club se mantuvo en el centro del debate público desde finales de octubre, cuando se conoció la muerte de Jaime Esteban Moreno, un joven de 22 años que había estado en el establecimiento horas antes de ser hallado sin vida. Tras el caso, autoridades distritales realizaron operativos de inspección en el lugar para verificar el funcionamiento del establecimiento, revisar cámaras de seguridad y evaluar el cumplimiento de normas internas.

Durante los días posteriores, distintas versiones sobre lo ocurrido circularon en redes sociales y declaraciones públicas. Algunos conocidos del joven afirmaron que pudo haber sido agredido en inmediaciones del lugar, mientras que representantes del establecimiento aseguraron haber entregado toda la información requerida a las autoridades competentes y señalaron que estaban colaborando con la investigación. La Fiscalía continúa adelantando las indagaciones para esclarecer los hechos.

La discoteca había sido objeto
de inspecciones administrativas, tras la muerte del joven universitario en la noche de Halloween - crédito Mebog y redes sociales

El establecimiento fue sellado temporalmente mientras se realizaban verificaciones administrativas, lo que incrementó la visibilidad del caso. Sin embargo, al retomar actividades, Before Club comenzó a promover eventos y posteriormente participó de manera activa como punto de recolección de firmas del proceso de revocatoria, un movimiento ciudadano que ha reunido a distintos sectores inconformes con la gestión distrital.

