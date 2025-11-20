Colombia

Exministro Wilson Ruiz discutió con Miguel Ángel del Río por ofrecer apoyo jurídico a su expareja: “Te tendré preparada la denuncia”

El exministro expresó solidaridad con la abogada, quien acusa a su expareja de afectar su reputación, mientras Del Río niega los señalamientos y anuncia medidas legales en contra de Ruiz

Guardar
Wilson Ruiz ofreció respaldo legal
Wilson Ruiz ofreció respaldo legal a Ximena Bustamante tras denuncias de presunto montaje y campaña de desprestigio, mientras Miguel Ángel del Río respondió anunciando acciones legales en medio de un caso que involucra a figuras públicas - crédito Colprensa y EFE/Chema Moya/Archivo

Ximena Bustamante, quien ejerce como abogada y participó en la creación de la firma Miguel Ángel del Río Abogados, reportó haber sido objeto de un presunto montaje y de una campaña orientada a afectar su reputación. De acuerdo con Bustamante, estas acciones tendrían como responsables a su excompañero sentimental, el abogado Miguel Ángel del Río, con quien mantuvo una relación de ocho años, y a Manuel Castañeda, un cliente vinculado a la firma, y conocido como el “narcochofer”.

En conversación con Semana, Bustamante aseguró que estas conductas habrían tenido el propósito de causarle perjuicio tanto en su vida privada como profesional, además de intentar incidir en el proceso legal en curso contra el expresidente Álvaro Uribe.

Aunque Miguel Ángel del Río ha negado las acusaciones en su contra, el caso continúa generando reacciones y comentarios. En ese contexto, el exministro Wilson Ruiz ofreció apoyo jurídico a Ximena Bustamante, expareja de Del Río. Ante esto, el abogado le respondió: “Te tendré preparada la denuncia”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que en su mensaje de X reaccionando a la denuncia hecha por Bustamante, el exministro del Gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, expresó públicamente su respaldo a Bustamante y criticó la aparente falta de respuesta efectiva frente a casos similares.

Ruiz enfatizó la necesidad de que la justicia actúe sin dilaciones, advirtiendo sobre la gravedad de las acusaciones y reiterando la disposición de su equipo jurídico para apoyar a la abogada afectada.

“Toda mi solidaridad con Ximena Bustamante. No es la primera vez que un petrista es acusado de maltratar mujeres, y ya está bueno de tanta impunidad. Las denuncias contra @migueldelrioabg son gravísimas y requieren acciones contundentes. @XimeBustamant, cualquier apoyo jurídico que necesite, nuestra oficina está con usted. La justicia no se amedrenta”, comentó el exfuncionario público en su mensaje.

Temas Relacionados

Wilson RuizMiguel Ángel Del Río MaloXimena BustamanteCaso UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Valor de apertura del euro en Colombia este 20 de noviembre de EUR a COP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Andrés Idárraga asume como Ministro de Justicia encargado tras salida de Montealegre

El presidente Gustavo Petro destacó la trayectoria de César Julio Valencia Copete y lamentó que motivos de salud impidieran su llegada al Ministerio de Justicia

Andrés Idárraga asume como Ministro

Giovanny Ayala compartió un nuevo mensaje de esperanza mientras continúa la búsqueda de su hijo Miguel Ayala en el Cauca: “Te espero en casa”

Miguel Ayala, joven artista y participante en ‘Yo me llamo´, permanece secuestrado luego de ser interceptado en una carretera del suroeste colombiano luego de un concierto en El Tambo

Giovanny Ayala compartió un nuevo

Tesla en Colombia: estos son los precios y los cinco autos que venderá la marca de Elon Musk

Inicialmente, la empresa tendrá dos tiendas físicas, una en Bogotá y otra en Medellín

Tesla en Colombia: estos son

Valor de apertura del dólar en Colombia este 20 de noviembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alertan por los riesgos que

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala compartió un nuevo

Giovanny Ayala compartió un nuevo mensaje de esperanza mientras continúa la búsqueda de su hijo Miguel Ayala en el Cauca: “Te espero en casa”

Yeferson Cossio arremetió contra tiktoker que se quejó por no haber podido entrar a su discoteca: “Para mí usted es nadie”

Miss Universe 2025: hora y dónde ver en Colombia la elección y coronación con la participación de Vanessa Pulgarín

Pirlo lanzó ‘tiradera’ a Blessd y lo señaló de tener relaciones clandestinas con hombres y mujeres trans: “El bendito” le respondió

Las reinas que no clasificaron: así fue la racha colombiana que se quedaron ‘pegadas’ en Miss Universe

Deportes

Así va la reclasificación de

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Junior dio un paso gigante para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Junior empezó con pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria 1-0 sobre el Medellín en Barranquilla

Honduras definió el futuro del técnico Reinaldo Rueda: primera decisión tras la eliminación hacia el mundial

Bucaramanga logró una victoria sufrida ante Santa Fe: triunfo 1-0 en cuadrangulares y con un hombre menos

Esta habría sido la respuesta de Once Caldas a Millonarios sobre la oferta por Mateo García: pide una fortuna