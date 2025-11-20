Exministro Wilson Ruiz discutió con Miguel Ángel del Río por ofrecer apoyo jurídico a su expareja: “Te tendré preparada la denuncia”

Wilson Ruiz ofreció respaldo legal a Ximena Bustamante tras denuncias de presunto montaje y campaña de desprestigio, mientras Miguel Ángel del Río respondió anunciando acciones legales en medio de un caso que involucra a figuras públicas - crédito Colprensa y EFE/Chema Moya/Archivo

Ximena Bustamante, quien ejerce como abogada y participó en la creación de la firma Miguel Ángel del Río Abogados, reportó haber sido objeto de un presunto montaje y de una campaña orientada a afectar su reputación. De acuerdo con Bustamante, estas acciones tendrían como responsables a su excompañero sentimental, el abogado Miguel Ángel del Río, con quien mantuvo una relación de ocho años, y a Manuel Castañeda, un cliente vinculado a la firma, y conocido como el “narcochofer”.

En conversación con Semana, Bustamante aseguró que estas conductas habrían tenido el propósito de causarle perjuicio tanto en su vida privada como profesional, además de intentar incidir en el proceso legal en curso contra el expresidente Álvaro Uribe.

Aunque Miguel Ángel del Río ha negado las acusaciones en su contra, el caso continúa generando reacciones y comentarios. En ese contexto, el exministro Wilson Ruiz ofreció apoyo jurídico a Ximena Bustamante, expareja de Del Río. Ante esto, el abogado le respondió: “Te tendré preparada la denuncia”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que en su mensaje de X reaccionando a la denuncia hecha por Bustamante, el exministro del Gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, expresó públicamente su respaldo a Bustamante y criticó la aparente falta de respuesta efectiva frente a casos similares.

Ruiz enfatizó la necesidad de que la justicia actúe sin dilaciones, advirtiendo sobre la gravedad de las acusaciones y reiterando la disposición de su equipo jurídico para apoyar a la abogada afectada.

“Toda mi solidaridad con Ximena Bustamante. No es la primera vez que un petrista es acusado de maltratar mujeres, y ya está bueno de tanta impunidad. Las denuncias contra @migueldelrioabg son gravísimas y requieren acciones contundentes. @XimeBustamant, cualquier apoyo jurídico que necesite, nuestra oficina está con usted. La justicia no se amedrenta”, comentó el exfuncionario público en su mensaje.