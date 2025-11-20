Este es el carro más barato de Tesla en todo el mundo: así llega el Model 3 a Colombia y este es su precio oficial

El Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive, el modelo más económico de la marca, ya está disponible en Colombia - crédito Reuters

Tesla por fin aterrizó oficialmente en Colombia y lo hizo con un golpe sobre la mesa: el Model 3 Rear-Wheel Drive, su modelo más económico, llega al país por $109.990.000.

Aunque suene elevado frente a los carros tradicionales, en el universo de los eléctricos —y especialmente dentro de la marca Tesla— este precio es una jugada clave para entrar con fuerza a un mercado que está creciendo, pero que todavía necesita opciones competitivas.

Para muchos, este será el primer acercamiento real a un Tesla. Y, la verdad, el Model 3 RWD ofrece suficientes argumentos para justificar ese protagonismo.

Es un sedán completamente eléctrico, con diseño minimalista y una dinámica de manejo que ha sido uno de los mayores atributos de la marca en todo el mundo. La propuesta es sencilla: tecnología, eficiencia y costos de operación más bajos que los de un carro a combustión.

El corazón del vehículo es una batería LFP de 60 kWh, una tecnología que destaca por su durabilidad y estabilidad térmica. Esta configuración le permite superar los 400 kilómetros de autonomía en condiciones reales, una cifra más que suficiente para la rutina bogotana —de trancón en trancón— y también para viajes intermedios sin sufrir por quedar “corto de carga”.

El Tesla Model 3 llega al país con precios desde 109,9 millones y autonomías de hasta 660 km, convirtiéndose en uno de los sedanes eléctricos más competitivos - crédito Tesla

Además, el motor, aunque es la versión de entrada, tiene una potencia que responde muy bien y mantiene ese estilo ágil y silencioso típico de los Tesla.

Por dentro, el Model 3 confirma por qué la marca es reconocida mundialmente por su enfoque tecnológico. Todo —literalmente todo— se maneja desde una pantalla táctil de 15 pulgadas en el centro del tablero.

Controles de clima, funciones del carro, navegación, cámaras… todo está ahí. Este diseño puede dividir opiniones, pero en términos prácticos permite una experiencia moderna y clara, sin botones innecesarios. A esto se suma su capacidad para recibir actualizaciones de software, lo que significa que el carro puede mejorar con el tiempo, como pasa con los celulares.

Un factor clave para quienes estén pensando en dar el salto a lo eléctrico es la carga. Tesla anunció la instalación de supercargadores en Bogotá y Medellín, lo que facilitará los viajes y reducirá los tiempos de espera.

Y si tienes la posibilidad de instalar un cargador en casa, el ahorro es aún mayor: cargar el carro en la noche puede costar apenas una fracción de lo que cuesta llenar un tanque de gasolina. Ese es, quizá, el argumento más poderoso a largo plazo.

Cómo se compara con otros eléctricos en Colombia

Para entender por qué el Model 3 RWD puede tener tanto impacto, vale la pena contrastarlo con lo que ya existe en el segmento eléctrico en Colombia, especialmente con las opciones que han liderado el mercado: varias de origen chino, más económicas y muy populares.

Uno de ellos es el BYD Seagull, un eléctrico urbano con precios desde los $76,9 millones para la versión de entrada. Es un carro mucho más pequeño y pensado para trayectos cortos, con autonomía más limitada.

El BYD Yuan, uno de los eléctricos más vendidos del país, compite directamente en precio con el Tesla Model 3 - crédito Reuters

Su principal atractivo es el precio: incluso la versión más equipada ronda los $82 millones. Para quienes quieren un EV muy económico y lo usarán solo en ciudad, es una alternativa válida. Pero en potencia, sensación de manejo y tecnología, el Tesla está varios peldaños arriba.

Luego está el BYD Yuan, uno de los eléctricos más vendidos del país y el rival directo más cercano para Tesla en precio y volumen. Según concesionarios, el Yuan arranca alrededor de los $115 millones, dependiendo de la versión y la disponibilidad. Es decir, se ubica en un rango muy similar al Model 3 de entrada.

Aunque el Yuan ofrece un diseño moderno, un interior sencillo y una autonomía competitiva dentro de su segmento, su propuesta tecnológica es más limitada frente al ecosistema de Tesla.

La versión más accesible del Yuan, comercializada por BYD en Colombia, parte desde $99,9 millones, quedando por debajo del precio del Model 3. Sin embargo, esa configuración inicial ofrece menos autonomía, menos potencia y un nivel de asistencia a la conducción más básico, lo que evidencia las brechas entre ambos modelos.

Esta comparación muestra una tendencia clara: Tesla no entró a competir únicamente por lujo o exclusividad. Entró con un modelo que, en precio, está dentro del rango de sus principales rivales eléctricos. Y eso puede cambiar el juego.

¿Por qué elegir el Model 3?

Interior del Tesla Model 3, donde casi todas las funciones se controlan desde la pantalla central de 15 pulgadas - crédito Tesla

Más allá del nombre Tesla, hay razones objetivas para considerar el Model 3 como una opción sólida:

Autonomía competitiva: supera a la mayoría de eléctricos “económicos” del mercado.

Tecnología integrada: actualizaciones constantes, una interfaz intuitiva y un ecosistema completo.

Ahorro real en mantenimiento: al no usar aceite, filtros, correas o sistemas complejos de combustión, los costos de servicio bajan considerablemente.

Valor de reventa: aunque aún es pronto en Colombia, globalmente los Tesla se valorizan mejor que otros EV.

Lo que todavía hay que considerar

No todo es perfecto. Los puntos a tener en cuenta son claros:

La red de carga aún está en desarrollo.

La inversión inicial sigue siendo alta para muchos bolsillos.

Idealmente necesitas un garaje donde instalar un cargador propio.

Tesla deberá demostrar que puede responder con repuestos y servicio técnico local.