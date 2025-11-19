Colombia

Por qué el Día del Hombre se celebra en marzo en Colombia y no en noviembre, como en otros lugares del mundo

A pesar de ser una celebración de carácter religioso, la celebración de marzo sigue arraigada a las costumbres colombianas

Guardar
La celebración de noviembre se
La celebración de noviembre se relaciona con aspectos de salud y nuevas masculinidades - crédito Freepik

El día de hoy, 19 de noviembre, en gran parte del mundo, se celebra el Día Internacional del Hombre, no obstante, en Colombia esta no es una fecha marcada en los calendarios, dado que aquí la celebración se da en un mes totalmente diferente.

Y es que el Día del Hombre en Colombia se caracteriza por su profundo vínculo religioso, al coincidir con la festividad de San José, celebrada cada 19 de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta conmemoración se remonta al siglo XVII, cuando el papa Sixto IV incluyó en 1621 el 19 de marzo en el calendario romano como jornada dedicada al padre de Jesús, situando a San José como modelo de responsabilidad, protección y compromiso familiar.

Países de entorno católico como Bolivia, Honduras, España, Italia y Portugal también mantienen esta celebración, vinculándola incluso al Día del Padre en sus respectivos contextos. En el caso colombiano, la dimensión tradicional y religiosa predomina.

En marzo se celebra el
En marzo se celebra el día del hombre desde el día religioso de San José - crédito Freepik

Esta fecha es celebrada ampliamente en el país por instituciones públicas y privadas, por ejemplo la Alcaldía de Medellín destaca que la fecha busca poner de relieve “los aportes de los niños, jóvenes y adultos que construyen tolerancia, equidad y dignidad”, además de invitar a la reflexión sobre el cuidado de la vida y la transformación de los roles sociales en los entornos más cercanos.

Diferente a esta perspectiva, el día internacional del hombre celebrado el 19 de noviembre, es apoyado en motivaciones principalmente sociales y de salud pública.

Esta fecha fue impulsada en 1992 por Thomas Oaster, académico de la Universidad de Missouri-Kansas, y recibió su proclamación mundial en 1999 por iniciativa del Comité Internacional del Hombre en Trinidad y Tobago. Hay que aclarar que no surge como oposición al Día Internacional de la Mujer, sino como un espacio complementario para destacar problemáticas propias del género masculino.

Se consolidó gracias al respaldo de referentes como Ingeborg Breines, entonces directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco y la jornada internacional ganó el apoyo de organismos como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que generaron acciones enfocadas en el bienestar de los hombres.

El 19 de noviembre
El 19 de noviembre también busca celebrar las nuevas masculinidades - crédito Freepik

No obstante, esta fecha, aunque extendida, aún no cuenta con reconocimiento oficial por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Día Internacional del Hombre tiene como ejes fundamentales la promoción de modelos masculinos positivos y cotidianos, como hombres trabajadores y comprometidos con la sociedad, así como la valoración de quienes impulsan el bienestar familiar y la protección del medioambiente.

La discusión sobre la salud y el bienestar masculino (en los planos físico, emocional y espiritual) se coloca en primer plano, abordando temas tradicionalmente desatendidos, como la salud mental y la prevención del suicidio. Asimismo, se impulsa el diálogo sobre nuevas masculinidades, la igualdad de género desde una perspectiva masculina y la mejora en las relaciones entre géneros.

En Colombia, aunque la fecha del 19 de noviembre comienza a ganar visibilidad como ocasión para dialogar sobre las preocupaciones masculinas y la importancia del bienestar emocional en los hombres, se mantiene la preferencia por la celebración tradicional del 19 de marzo.

El 19 de noviembre aún
El 19 de noviembre aún no cuenta con reconocimiento oficial por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) - crédito Freepik

Esta coexistencia de 2 fechas refleja tanto el arraigo a las costumbres religiosas como la influencia de debates contemporáneos sobre los roles y desafíos masculinos en la sociedad actual.

El 19 de marzo, además de su papel en el calendario religioso como día de San José, adquiere así en Colombia y otros países una dimensión adicional de homenaje a la paternidad y los valores familiares. Esto a pesar que en Colombia el día del padre se celebra el tercer domingo del mes de junio siguiendo la tradición Estadounidense iniciada en 1910.

Temas Relacionados

Día del hombre en Colombia19 de noviembre día del hombre19 de marzo día del hombreDía de San JoséDía internacional del hombreColombia-Noticias

Más Noticias

El presentador Carlos Vargas sorprendió al confesar cómo escapó sin saberlo de Luis Alfredo Garavito cuando era un niño

El presentador sorprendió en plena transmisión en vivo al contar cómo, en su infancia, estuvo a punto de ser víctima del infame criminal colombiano, una experiencia que marcó su vida y que apenas pudo compartir años después

El presentador Carlos Vargas sorprendió

Armando Benedetti defendió los bombardeos en el Guaviare, donde murieron varios menores: “Yo me apego a lo que dice el Presidente”

El ministro del Interior subrayó la paradoja que enfrentan las autoridades: la posibilidad de que los grupos armados utilicen la presencia de menores como escudo, sabiendo que esto podría inhibir la acción militar

Armando Benedetti defendió los bombardeos

Lotería del Chontico día del miércoles 19 de noviembre: los números ganadores

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Lotería del Chontico día del

Confirman la presencia de hacker español en reunión clave sobre fondos a campaña de Petro, con exfuncionario de la Uiaf y ‘Papá Pitufo’

Ramón Devesa, señalado de grabar el video de la devolución de 500 millones de pesos, participó en un encuentro en España junto a exfuncionarios y abogados

Confirman la presencia de hacker

Reforma tributaria: por error administrativo se frenó la discusión del articulado en el Congreso

La falta de una resolución formal impidió el inicio de la sesión conjunta en el Congreso, intensificando las tensiones y poniendo en duda la viabilidad de la propuesta para aumentar los ingresos del Estado en 2026

Reforma tributaria: por error administrativo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro reaccionó al asesinato

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del líder social Julián Arenas: militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala un congresista había sido víctima de un atentado

Menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares: esto es lo que dice el informe de Medicina Legal

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta opinó sobre el

Nicolás Arrieta opinó sobre el video viral en el que una mujer mira lascivamente a Altafulla: “Yo llego a hacer eso, mañana estoy preso”

El presentador Carlos Vargas sorprendió al confesar cómo escapó sin saberlo de Luis Alfredo Garavito cuando era un niño

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos comparten su experiencia como padres y la curiosa conexión que tiene la paternidad de ambos con un ‘reality’

Mabel Cartagena habló de su sexualidad con su esposo, y confesó si tienen pocos o muchos encuentros

Karen Sevillano pone su sello a la preliminar de Miss Universo 2025 y ‘enloquece’ a los fans de Vanessa Pulgarín: “Hay tanguita”

Deportes

Nacional vs. América: hora y

Nacional vs. América: hora y dónde ver el partidazo por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Así reaccionó la prensa hondureña a la eliminación del Mundial 2026, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda: “Ridículo”

Carlos Antonio Vélez criticó a la selección Colombia pese a la goleada que le metió a Australia: “Maquilló una gris andadura”

El Deportivo Pereira ya tiene nuevo dueño: esto dijo el presidente del club

Le piden a Sergio ‘Kun’ Agüero que traiga su torneo de fútbol a Colombia: esta sería la ciudad donde se jugaría