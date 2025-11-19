Lina María Garrido arremetió contra Petro por reclutamiento y muerte de menores en bombardeos: “Mil veces maldito quien permite”

La congresista aseguró que el Gobierno está desprotegiendo a los niños, niñas y adolescentes - crédito @linamariagarri1/X

La muerte de varios menores de edad en Colombia en medio de bombardeos avalados por el Gobierno nacional contra grupos armados es motivo de debate y de señalamientos en contra del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, que abrió cinco indagaciones por estos hechos, al menos 15 niños, niñas y adolescentes murieron en los ataques perpetrados por el Ejército.

Pese a las críticas y cuestionamientos que han surgido en contra de la administración de Petro, desde el Ministerio de Defensa se aseguró que la responsabilidad por estos hechos debe recaer en las organizaciones criminales que reclutan a los menores de edad.

Además de eso, el jefe de Estado aseguró que no cesarán las operaciones militares de este tipo, debido a que el resultado podría ser contraproducente y empeorar el nivel de riesgo en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes del país.

“Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta de que así se cubrirán de riesgos militares mayores. En mi gobierno se ha reducido un 34% el reclutamiento de menores”, indicó.

La congresista Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, se pronunció al respecto, responsabilizando directamente al Gobierno del presidente Petro por la situación de reclutamiento que se está evidenciando en el país. De paso, incluyó al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, que respalda al primer mandatario y que ha fungido como facilitador en diálogos de paz entre el Estado y grupos armados como las extintas Farc-EP y el ELN.

Garrido aseguró que la aparente permisividad del actual Ejecutivo frente al crimen ha generado un escenario grave de inseguridad en el país, que se evidencia en el incremento del número de criminales que integran organizaciones armadas al margen de la ley. Según explicó, pasó de 15.000 en 2022 a más de 25.000 en 2025, lo que estaría facilitado el incremento del reclutamiento infantil.

En ese sentido, la congresista acusó al presidente y al precandidato de utilizar la causa de los menores como herramienta electoral, para luego desentenderse de su situación. “Petro y Cepeda, a ustedes no les importan los niños de Colombia. Les sirvieron para hacer campaña y los olvidaron”, aseveró.

Según la legisladora, tanto Petro como Cepeda eran conscientes de la presencia de menores en las filas de los grupos armados y del continuo reclutamiento, pero aun así participaron o respaldaron negociaciones de paz sin exigir la liberación de los niños como condición previa.

Además, recordó el proceso de paz que se adelantó con las extintas Farc-Ep –que culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016–, señalando que algunos de los firmantes son responsables de reclutamientos, abusos sexuales y asesinatos, pero no enfrentaron penas de prisión debido a lo pactado. En cambio, los principales líderes criminales accedieron a cargos en el Congreso de la República.

Aunado a ello, la congresista hizo hincapié en la gravedad de la situación actual, informando que en los últimos tres años más de 1.000 menores han sido reclutados en Colombia, mientras que otros, como en el caso de Chocó, optaron por el suicidio para evitar ser llevados a la guerra.

“Maldito quien se alegre por la muerte de un niño en medio de la guerra, pero mil veces maldito quien permite los escenarios en que nuestros menores son reclutados. Ese infierno para nuestros menores lo volvió a abrir usted, Gustavo Petro. Muchas veces lo denuncié en los controles políticos”, añadió.

En su crítica, Garrido rechazó cualquier intento de responsabilizar a la inteligencia militar, argumentando que fue el propio Gobierno el que debilitó esa capacidad al desmantelar estructuras y reducir la operatividad. Además, reiteró que el fortalecimiento de los grupos armados está vinculado al auge del narcotráfico, y señaló a Petro y Cepeda de mostrarse condescendientes ante la pérdida de cargamentos de cocaína transportados en embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos.

“La izquierda validó su uso como escudos humanos e instrumentalizaron lo más sagrado que tenemos: nuestros hijos, nuestros menores. Los usaron como excusa, como bandera, y hoy mueren por culpa de la guerra total en la que ustedes nos metieron”, concluyó la congresista.