Colombia

Hay siete tipos de bosques con opción de acampar en dos municipios de Cundinamarca: este es el parque natural cerca de Bogotá

La proximidad a la capital facilita una escapada para quienes buscan descanso y aventura sin alejarse demasiado y sin pagar peajes

Guardar
Este espacio ofrece una conexión
Este espacio ofrece una conexión con la flora y fauna predominante en Cundinamarca - crédito Daniel Carvajal

Desconectarse del ruido de la ciudad y disfrutar de la naturaleza resulta posible a tan solo 30 minutos de Bogotá.

El Parque Natural Chicaque, ubicado entre los municipios de San Antonio del Tequendama y Soacha en Cundinamarca, ofrece un entorno de bosques andinos y de niebla donde la biodiversidad, el aire fresco y el paisaje se convierten en el escenario ideal para acampar, recorrer senderos ecológicos, observar aves y experimentar actividades al aire libre.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channely enFacebook.

Los visitantes puede hacer su recorrido por la autopista sur y en el kilómetro 8 de la vía Soacha – La Mesa encontrará este espacio natural, que destaca por su clima fresco: la temperatura en la parte baja del parque (2.000 metros sobre el nivel del mar) alcanza los 17°C, mientras que en la parte alta (2.720 m.s.n.m.) puede descender a 12,5°C.

La reserva constituye un bosque andino y de niebla en el que convergen siete tipos de bosque, visibles en sus senderos principales.

El parque natural tiene varias atracciones que lo hacen un destino turístico apetecido en la región - créditos Daniel Carvajal

El Bosque de Robles es el único de su tipo en Latinoamérica, vital para el ecosistema local. El Bosque de Niebla predomina por su alta humedad, envuelto siempre en una atmósfera brumosa.

En la zona alta se encuentra el Bosque de Montaña, con especies adaptadas a la altitud.

El Bosque de Orquídeas, presente en el sendero del Roquedal, exhibe una amplia variedad de plantas exóticas. Sobre el sendero de Las Dos Quebradas, el Bosque de Palmeras suma diversidad.

El Bosque Ripario bordea ríos y quebradas, sustentado por vegetación acuática, mientras que el Bosque Andino está representado por especies de montaña como el roble y el encenillo.

Además de sus bosques y cascadas de hasta 70 metros de altura, la reserva cuenta con más de 20 kilómetros de senderos ecológicos, ideales para la observación de fauna, caminatas y actividades de aventura.

¿Cómo llegar a Chicaque?

Existen varias opciones para acceder al parque:

  • En vehículo particular: se toma la autopista sur desde Bogotá, pasando por Soacha. Se toma el desvío a la Vereda Cascajal y se avanza por una vía destapada hasta la portería principal. El parqueadero no tiene costo.
  • En transporte público o con Expreso Chicaque: los fines de semana salen buses identificados desde el puente peatonal de la estación Terreros de TransMilenio, junto al edificio Profamilia.

Atracciones y actividades

Entre las actividades más destacadas están:

  • Arborismo: escalada de un gran Ficus de 32 metros de altura y descenso en rapel.
  • Barcoloco: área de juegos y recreación construida en madera, apta para grupos y familias.
  • Tirolesa: trayecto de 340 metros atravesando el bosque a una altura máxima de 100 metros y velocidades de hasta 30 km/h.
  • Cabalgatas: recorridos de tres kilómetros entre la Portería y el Refugio, o cabalgatas largas para grupos desde cuatro personas.
  • Árbol de los sueños: actividad de conexión grupal con la naturaleza alrededor de fogata y tejidos.
Quienes buscan un plan diferente
Quienes buscan un plan diferente pueden visitar este espacio en Cundinamarca - Crédito Fernando Vergara, Archivo
  • Caminata nocturna: recorridos gratuitos en el bosque de robles, disponibles cada fin de semana y festivos desde las 8:30 p.m.
  • Avistamiento de aves: caminatas con guías especializados por senderos, en una reserva que supera las 400 especies de aves.

Opciones de alojamiento

El parque ofrece diversas alternativas para pasar la noche rodeado de naturaleza:

  • Hostal Refugio de Montaña: construcción de madera con capacidad para 24 personas, habitaciones familiares con camas dobles y camarotes, restaurante, sala de televisión y balcón-mirador. Los baños y duchas de agua caliente se comparten, pero las habitaciones no se comparten entre grupos distintos.
  • Camping: en la zona alta los visitantes deben llevar su carpa y equipo de cocina; se permite fogata solo en áreas designadas durante la temporada autorizada. En la zona baja del parque está prohibido cocinar y hacer fogatas. Quienes acampan en esta zona pueden usar los servicios del Refugio, como duchas calientes y sala de televisión. Hay alquiler de equipos de camping en cantidades limitadas y se recomienda reservar con antelación. El restaurante Arboloco ofrece desayunos y almuerzos para campistas, previo pago y reserva.
  • Cabañas familiares y Bellota de madera: el parque pone a disposición cabañas con acceso a restaurante y servicios adicionales, orientadas a familias, colegios o grupos grandes que buscan comodidades adicionales en plena naturaleza.
  • Nidos (alojamiento en casas en los árboles): una opción única que permite dormir en la copa de los árboles. El Nido Tangara es una cabaña en un Nogal a 8 metros de altura, con terraza, cama doble, cama sencilla, lavamanos y baño seco privado en la estructura y baño completo con agua caliente en la base. Su ubicación está a solo siete minutos del Refugio. Los precios del alojamiento en nido varían entre $283.000 y $543.000 por noche. El parque ofrece otros espacios similares, como la casa en el árbol, actualmente en proceso de renovación.
Además de sus bosques y cascadas de hasta 70 metros de altura, la reserva cuenta con más de 20 kilómetros de senderos ecológicos - créditos Daniel Carvajal

El Parque Natural Chicaque se consolida como una alternativa ideal de ecoturismo a poca distancia de Bogotá, especialmente para quienes desean acampar, practicar deportes de aventura, observar aves y encontrarse con la diversidad de los bosques andinos y de niebla de Colombia.

Temas Relacionados

CundinamarcaSoachaSan Antonio del TequendamaParque ChicaqueBogotáTurismo en ColombiaVía Soacha-La MesaBosque AndinoFlora y FaunaAcampar cerca de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

En menos de una semana se repite el partido entre el equipo verdolaga y los Diablos Rojos, de Cali, pero esta vez en el Atanasio Girardot, de Medellín

Nacional vs. América de Cali

Cuánto vale un Tesla en Estados Unidos vs. Colombia y por qué los precios en el país resultan sorprendentemente más bajos que en el mercado estadounidense

La llegada de Tesla al país destapó una sorpresa inesperada: todos los modelos disponibles son más baratos en Colombia que en Estados Unidos, incluso usando precios reales con impuestos

Cuánto vale un Tesla en

Controversia por millonario pago de la Cancillería a ministra (e) Irene Vélez tras haberse anulado su cargo diplomático en Londres

La ministra encargada de Ambiente recibió cerca de setenta millones de pesos de la Cancillería, pese a que su designación como cónsul en Londres fue anulada por decisión judicial

Controversia por millonario pago de

Abren investigación disciplinaria contra Miguel Ángel del Río por su actuación en caso Garcés Carabalí, acusado de violencia intrafamiliar

La Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra el abogado, defensor del exembajador en Ghana Daniel Garcés Carabalí, acusado de violencia intrafamiliar

Abren investigación disciplinaria contra Miguel

De La Ghetto confiesa lo que piensa del acento colombiano, la ciudad que lo conquistó y por qué tiene a Karol G en la mira

El reguetonero puertorriqueño regresó a Bogotá y en exclusiva con Infobae Colombia dio los detalles detrás de su nuevo trabajo musical y sobre lo que piensa de varios artistas del país

De La Ghetto confiesa lo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Policía atribuyó el secuestro del

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

ENTRETENIMIENTO

De La Ghetto confiesa lo

De La Ghetto confiesa lo que piensa del acento colombiano, la ciudad que lo conquistó y por qué tiene a Karol G en la mira

Yaya Muñoz enfrentó críticas por su piel durante su paso como Miss Tolima: así lucía la presentadora

Andrés Cepeda debió modificar una de sus fechas en Barranquilla por paro en la Universidad del Atlántico

Westcol habla del video viral en el que se ve quejándose de la música de Feid en partido de Colombia

Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores al confesar que se sometió a una nueva cirugía plástica: “Me dolía mucho la espalda, estaba encorvada”

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

Técnico del Junior armó polémica al afirmar que Nacional tendría ventajas extradeportivas en los cuadrangulares: “No se las voy a dar”

Reapareció Achraf Hakimi tras la dura lesión que sufrió por una fuerte entrada de Luis Díaz: recibió importante reconocimiento cojeando

Presidente Petro felicitó a Saeta, la marca deportiva colombiana que vestirá a la selección de Haití en el Mundial de 2026: “Ayudar es la clave”

Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay: estos son los horarios