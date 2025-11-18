Quién es María Antonia Mosquera Carvajal, la cantautora y fashionista que se coronó Señorita Colombia 2025

La vallecaucana ha construido una comunidad digital que inspira a mujeres a trabajar por sus metas personales y profesionales. - crédito YouTube

La noche del 17 de noviembre de 2025 quedó marcada en la historia del Concurso Nacional de Belleza (CNB) con la coronación de María Antonia Mosquera Carvajal, representante del Valle del Cauca, como la nueva Señorita Colombia 2025. El certamen, realizado en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas en Cartagena, reunió a 26 candidatas evaluadas por un jurado de lujo compuesto por reconocidas exreinas como Andrea María Nocetti, Catherine Daza, Sofía Osío y Melissa Varón.

El CNB, con 91 años de historia, reafirmó nuevamente su apuesta por una visión integral de la belleza colombiana, valorando liderazgo, impacto social, carisma, comunicación y proyección internacional.

La gala estuvo cargada de emoción, talento y música. Las 26 candidatas desfilaron en traje de baño y vestido de gala, mostrando elegancia y dominio escénico. La presentación musical del maestro Juan Carlos Coronel le dio un toque artístico especial a una noche en la que autoridades locales, invitados especiales y cientos de seguidores celebraron el regreso del certamen al corazón de Cartagena.

Con formación en administración y moda, combina su carrera en la industria con su faceta artística como compositora. - crédito @zuanfilm/Instagram

El podio final quedó así:

Señorita Colombia 2025: Señorita Valle — María Antonia Mosquera

Primera princesa: Señorita Chocó — Kristy Yereth Moreno

Segunda princesa: Señorita Córdoba — Martha Isabel Otero

Tercera princesa: Señorita Bolívar — María José Ayazo

Aunque Catalina Duque, Señorita Colombia saliente, no estuvo presente para entregar la corona debido a su participación en Miss International en Japón, la gala mantuvo toda la emoción característica del certamen.

¿Quién es María Antonia Mosquera Carvajal?

María Antonia, de 24 años, nacida en Cali y de 1,81 metros de estatura, conquistó desde el inicio del concurso por su seguridad, elegancia, actitud y dominio escénico. Pero su vida va mucho más allá de las pasarelas.

Cantautora, fashionista y creadora de contenido

Conocida cariñosamente como “Tutu”, María Antonia combina el mundo de la moda con la música. Su canción ‘Otro beso’, una de sus composiciones más populares, ya suma casi 200.000 reproducciones, y en su perfil de Spotify tiene publicadas al menos seis canciones.

Desde pequeña tomó clases de piano y aprendió guitarra de manera empírica, cultivando una sensibilidad musical que hoy integra a su proyecto de vida. Además, es una apasionada del baile, especialmente de la salsa, un sello que la identifica como auténtica caleña.

Formación profesional y carrera en el mundo de la moda

María Antonia es administradora de empresas del CESA, con énfasis en Sostenibilidad Empresarial, y cuenta con un diplomado en el Vogue College of Fashion (Madrid). Gracias a esta formación ha construido una sólida comunidad en redes sociales centrada en moda, estilo de vida y empoderamiento femenino.

Actualmente vive en Bogotá, donde trabaja en una consultora y agencia de moda y belleza, y simultáneamente desarrolla su carrera como artista y creadora digital.

Desde pequeña desarrolló su amor por la música, aprendiendo piano y guitarra para dar vida a sus propias canciones. - crédito @tutumosquera/Instagram

Un proyecto de vida enfocado en el impacto social

Una de las razones por las que el Comité de Belleza del Valle (Combelleza) la designó como representante del departamento fue su claro compromiso con el liderazgo social. En sus palabras, su propósito “es trabajar fuertemente para seguir motivando y conectando con muchas mujeres a través de mis redes sociales, para inspirarlas a que sigan trabajando por sus metas de vida, así como lo he hecho yo misma. Empecé con un celular y un trípode, y hoy soy embajadora de marcas con las que nunca me imaginé trabajar a mis 24 años”.

Su contenido y su trabajo buscan inspirar a mujeres jóvenes en temas de autoestima, disciplina y desarrollo personal.

El pilar más importante: su familia

María Antonia siempre ha resaltado el papel de su familia. Sus cuatro hermanos (Mariana, Paulina, Federico y Sebastián) y sus padres conforman una verdadera “tropa familiar” que la acompaña en cada paso de su carrera. Su familia la anima, la impulsa y la acompaña en cada presentación, y estarán junto a ella en los eventos posteriores a su coronación.

Lo que viene para la nueva Señorita Colombia

Como ganadora, María Antonia recibió la corona, un anillo de oro con esmeraldas colombianas y un premio en efectivo. Además, representará al país en importantes certámenes internacionales como Miss International.

Desde ya, la nueva Señorita Colombia inicia una agenda intensa con compromisos sociales, actividades con el CNB y preparación para competencias internacionales.

Destacó por su seguridad y carisma en cada desfile, cualidades que la posicionaron entre las favoritas del certamen - crédito @tutumosquera/Instagram

Un perfil que destaca

Según Andrea Vélez, directora ejecutiva de Combelleza, “María Antonia es una chica muy bella y con un perfil personal y profesional muy enfocado en el empoderamiento femenino para el logro de metas en común, algo que nos encanta. Su afición por la música y por el baile la convierten en una caleña muy autentica y carismática, aspectos que seguramente la harán destacarse mucho en el reinado”.

Con su estatura, carisma, disciplina, talento musical y una creciente comunidad digital, María Antonia Mosquera Carvajal inicia un reinado que promete impacto, cercanía e inspiración para miles de mujeres.