Colombia

Carlos Caicedo alerta sobre una “toma de la derecha” y afirma que Colombia debe definir reglas para la consulta

Caicedo sostuvo en diálogo con Revista Semana que el progresismo enfrenta riesgos ante lo que considera una “toma” de sectores de derecha en la consulta presidencial y pidió reglas claras antes de decidir su participación

Guardar
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena - crédito Colprensa

Carlos Caicedo planteó en entrevista con Revista Semana una serie de preocupaciones sobre el futuro del progresismo de cara a la consulta presidencial y expuso que su aspiración se sigue fortaleciendo con la recolección de firmas.

El precandidato insistió en que el eje del debate debe centrarse en la ausencia de reglas claras para una consulta que, según afirmó, aún no existe formalmente como Frente Amplio, razón por la cual evalúa concurrir a primera vuelta.

Caicedo señaló que su equipo avanza en el proceso de recolección de tres millones de firmas, con presencia en buena parte de los departamentos del país.

Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En conversación con Revista Semana, expresó: “Le estamos pidiendo al pueblo colombiano y a las regiones que nos avalen”. Añadió que su trayectoria desde la izquierda, enfocada en la defensa de derechos, es la base de su solicitud al electorado.

Consultado sobre una eventual coalición, manifestó que su participación dependerá de la existencia de un programa y unas reglas acordadas. Dijo a Revista Semana: “Eventualmente, podríamos ir a una coalición, siempre y cuando esté claro cuál es el programa, las reglas de juego y quiénes serían los que eventualmente participarían”. Concretó que, ante la falta de definiciones en lo que algunos sectores denominan Frente Amplio, la opción de competir directamente en la primera vuelta permanece abierta.

Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena - crédito Colprensa

El precandidato argumentó que ese Frente aún no se ha conformado. En sus palabras: “No hemos visto su creación, no hay una propuesta programática, tampoco un reglamento sobre cómo participar”. Sostuvo que la consulta debe construirse colectivamente y que ningún actor debería intentar encabezarla sin acuerdos previos, enfatizando la importancia de preservar equilibrios en un progresismo que, según indicó, no puede responder a intereses individuales.

Caicedo también opinó sobre figuras que han mostrado interés en integrar esa consulta. Frente al rol de políticos con trayectoria en distintos partidos, indicó a Revista Semana: “No tenemos confianza en aquellos políticos que en el escenario nacional pasan de partido en partido, de gobierno en gobierno, porque más que progresistas son gobernistas”. Relató que en las regiones se enfrentan estructuras que, según afirmó, corresponden a prácticas tradicionales ajenas al proyecto progresista que defiende.

Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena

Profundizando sobre la responsabilidad en el estancamiento del Frente Amplio, Caicedo explicó que lo importante no es asignar culpas, sino identificar errores en los métodos. Aseguró a Revista Semana: “Más que encontrar culpables, creo que es improcedente que una persona pretenda construir un frente en torno a él porque cree que los demás van a estar ahí”. Consideró que el proceso debió convocar a todos los sectores sin protagonismos.

Al mencionar nombres que, en su criterio, representan una visión sólida de izquierda, incluyó a Iván Cepeda, Clara López, Camilo Romero y el exmagistrado Araújo, además de su propio movimiento. Agregó que existen sectores más cercanos al centro que podrían participar en otros espacios sin diluir la identidad del progresismo.

Sobre Roy Barreras, Caicedo afirmó a Revista Semana: “Él es una persona de derechas que tiene unas posiciones progresistas, pero unas prácticas clientelistas”. Sostuvo que su trayectoria lo ubicaría más cerca de una consulta de centro derecha. También habló sobre Daniel Quintero y señaló que las aspiraciones deben ser definidas por la ciudadanía, sin trabas administrativas, postura que relacionó con sus propias experiencias frente a decisiones de autoridades electorales.

En cuanto a Juan Fernando Cristo, indicó que es parte de sectores tradicionales que han acompañado gobiernos anteriores. Recalcó que algunos de estos liderazgos, pese a ubicarse hoy en el espectro progresista, mantienen vínculos históricos con dinámicas políticas de larga data.

Caicedo explicó que su fuerza política busca competir en un escenario amplio y abierto, donde no solo participen militantes, sino ciudadanos independientes. Expuso que la recolección de firmas puede permitirle ampliar su alcance electoral en la consulta.

Finalmente, al hablar de su relación con el presidente Gustavo Petro, afirmó: “Tenemos una relación de respeto, hay un respaldo permanente a él”. Agregó que algunas decisiones sobre participación en el Pacto Histórico corresponden exclusivamente al mandatario. También abordó el caso de su hermana Patricia Caicedo y reiteró que su desempeño político ha sido reconocido por sus electores.

Temas Relacionados

Carlos CaicedoGustavo PetroPrecandidatos presidencialesElecciones presidenciales Colombia 2026Consultas políticasColombia-noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Colombia sería el rival elegido por Francia para su primera prueba rumbo al Mundial 2026

La Tricolor se prepara para disputar amistosos de alto nivel en Estados Unidos en marzo, con la intención de medir su plantel ante selecciones sudamericanas y europeas antes del torneo

Colombia sería el rival elegido

Quiénes no reciben la prima en diciembre de 2025 en Colombia y la razón que muchos aún desconocen

Aunque la prima de servicios se reconoce como una prestación básica, varios trabajadores en Colombia no la reciben

Quiénes no reciben la prima

Los graves delitos que enfrentaba el presunto asesino de Harold Aroca antes de caer en manos de la justicia

Anderson Santiago Pedraza fue capturado en Los Laches y deberá responder por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, de acuerdo con lo informado por el alcalde Galán

Los graves delitos que enfrentaba

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este martes 18 de noviembre

<p>El Pico y Placa varía constantemente por lo que es necesario mantenerse informado </p>

Pilas: Así rotará el pico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Representante del Valle es Señorita

Representante del Valle es Señorita Colombia 2025: reviva el minuto a minuto de su coronación

Quién es María Antonia Mosquera Carvajal, la cantautora y fashionista que se coronó Señorita Colombia 2025

Karol G aviva rumores sobre el fin de su relación con Feid, tras anunciar sencillo con Tainy: “No hubo futuro”

Juliana inspiró a miles de colombianos al cantar junto al acordeonero agredido en el metro de Nueva York

Pareja de reconocido cantante fue asaltada en la puerta de su casa: sus hijas presenciaron el robo

Deportes

FIFA y Donald Trump anunciaron

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali