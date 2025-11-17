Colombia

Millonario contrato para apoyar al agro en Atlántico terminó en manos de empresas de publicidad y hasta clínicas: fueron más de 15.000 millones

Recursos públicos asignados para fortalecer empresas del campo fueron entregados a compañías sin relación con la agroindustria, según investigación de la Contraloría. Dicho dinero salió de las regalías del departamento

Guardar
La Contraloría detectó desvío de
La Contraloría detectó desvío de más de 15.000 millones de pesos en regalías destinadas a la innovación agroindustrial en Atlántico - crédito Europa Press

El destino de más de 15.000 millones de pesos en regalías, originalmente asignados para impulsar la innovación en empresas agroindustriales del Atlántico, quedó en entredicho tras la revelación de un informe de la Contraloría General de la República.

Según una reciente investigación adelantada por la revista Cambio, la mayor parte de estos recursos terminó en manos de empresas sin vínculo alguno con el sector agroindustrial, entre ellas clínicas, ópticas y agencias de publicidad, lo que desató cuestionamientos sobre la transparencia y la eficacia en la gestión de fondos públicos en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El programa, aprobado el 12 de noviembre de 2019 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de Ciencia y Tecnología del Atlántico, tenía como propósito fortalecer la capacidad innovadora de micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales mediante capacitación y la entrega de vouchers de innovación.

Estos bonos, de hasta 40 millones de pesos cada uno, debían destinarse a la adquisición de servicios tecnológicos y de innovación a través de una bolsa de proveedores seleccionados.

El programa, aprobado por el
El programa, aprobado por el Ocad de Ciencia y Tecnología del Atlántico, buscaba fortalecer micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales - crédito Ministerio de Agricultura

La meta era lograr un incremento del 0,93% en las ventas de las empresas beneficiadas. La ejecución del proyecto recayó en la Gobernación del Atlántico, entonces bajo la dirección de Elsa Noguera, y en la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación (Funcesi), que recibió 14.385 millones de pesos por operar el programa entre diciembre de 2020 y febrero de 2023. La Secretaría de Desarrollo Económico, liderada por Miguel Vergara Cabello, fue la dependencia encargada de la supervisión.

Sin embargo, la auditoría de la Contraloría, citada por Cambio, detectó que de las 82 empresas beneficiadas, 79 no pertenecían al sector agroindustrial según su Registro Único Tributario.

Esta omisión sistemática de los requisitos técnicos, según el informe, no solo invalidó la legitimidad del proceso de selección, sino que desvió los recursos y desnaturalizó el objeto del convenio. El equipo auditor señaló que esta situación contravino los términos de referencia del proyecto, ya que los beneficiarios debían acreditar domicilio en el Atlántico, actividad económica agroindustrial y solvencia jurídica.

Entre los casos más representativos identificados por Cambio figuraría Carhaz Óptical S.A.S., una IPS de Barranquilla dedicada a la salud visual, cuyo vínculo con el sector agroindustrial es inexistente. Su representante legal, Amalín Hazbún Escaf, y la representante suplente, Mayra Avendaño Hazbún, ambas con trayectoria en el diseño de modas, no respondieron a los intentos de contacto del medio.

Empresas sin vínculo con el
Empresas sin vínculo con el sector agroindustrial, como ópticas y agencias de publicidad, recibieron fondos públicos del programa de innovación - crédito imagen ilustrativa Infobae

El listado de beneficiarios también incluiría al Centro Neurológico del Norte, especializado en enfermedades neurológicas, y a Medical & Nutrition S.A.S., dedicada a la comercialización de productos medicinales y cosméticos. Ninguna de estas empresas ofreció respuesta a las solicitudes de información.

El patrón se repetiría con Hypersoft.Co S.A.S., enfocada en software clínico y empresarial, y Proteger Seguridad S.A.S., que presta servicios de vigilancia y alarmas. Martinique S.A.S., por su parte, se dedica a la producción de pasta artesanal y opera un restaurante italiano en Barranquilla.

Otras empresas, como La Casa 81 y Branding Co, se desempeñan en el ámbito digital y publicitario, respectivamente, sin relación con la agroindustria. Incluso Genética Superior del Caribe S.A.S., dedicada a la cría de ganado, no tenía registrada la actividad agroindustrial en su RUT, como exigía el programa. En todos estos casos, el diario nacional constató la falta de respuesta o la imposibilidad de establecer contacto con los responsables.

La Contraloría también identificó que varias empresas beneficiadas ni siquiera tendrían sede en el Atlántico, como Básculas y Balanzas de la Costa y Sierra Coffee (ambas en Santa Marta), Vinal Colombia y Macom Rental (en Bogotá), y la Corporación Centro de Innovación Anfibio (en Bolívar).

El informe revela que 29
El informe revela que 29 empresas no renovaron su matrícula mercantil para 2025, lo que cuestiona su idoneidad jurídica - crédito Colprensa

Además, 29 de las 82 empresas no habrían renovado su matrícula mercantil para 2025, lo que, según el órgano de control, evidenciaría la falta de idoneidad jurídica de parte de los beneficiarios. Algunas compañías solo habrían renovado su matrícula hasta 2021, periodo en el que aún recibían los subsidios, lo que pone en entredicho la efectividad de los apoyos.

El informe de la Contraloría, citado por Cambio, también señala que dos empresas que sí cumplían con el criterio agroindustrial experimentaron una caída del 48% en su facturación entre 2023 y 2024, lo que, a juicio de los auditores, refleja la ineficacia del proyecto para fortalecer la innovación en el sector.

La falta de trazabilidad sobre el uso de los vouchers y la ausencia de documentos que permitan evaluar el impacto real de los recursos entregados impiden determinar si la inversión pública cumplió su propósito.

A estas irregularidades se suma que tres entidades beneficiarias se encontraban en proceso de liquidación o bajo medidas cautelares, en contravía de los requisitos mínimos de elegibilidad establecidos en el proyecto. Pese a la gravedad de los hallazgos, ni la Gobernación del Atlántico ni Funcesi ofrecieron respuestas a las observaciones de la Contraloría.

Según Cambio, la Gobernación alegó no haber sido notificada formalmente, mientras que los canales de contacto de Funcesi permanecieron inactivos.

Como resultado de estas anomalías, la Contraloría configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por una suma superior a los 14.000 millones de pesos.

Temas Relacionados

Regalías en AtlánticoContraloría General de la RepúblicaInnovación agroindustrialGobernación del AtlánticoFuncesiDesvío de fondos públicosEmpresas beneficiadas irregularmenteColombia-noticias

Más Noticias

EN VIVO: Así transcurre el Plan Retorno en Bogotá durante la mañana del lunes festivo 17 de noviembre

En medio de la jornada de regreso del puente de descanso, este es el estado actual de las diferentes entradas a la capital del país

EN VIVO: Así transcurre el

Fiscalía reconoció a Gustavo Petro como potencial víctima en la investigación que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos

El fiscal Mario Burgos, primera persona en investigar a Nicolás Petro, es investigado por el presunto delito de fraude procesal

Fiscalía reconoció a Gustavo Petro

Miguel Polo Polo criticó a Isabel Zuleta y a Don Izquierdo por bombardeo en el Guaviare: “La coherencia la tienen en los pies”

El congresista opositor cuestionó a figuras del oficialismo por, según él, guardar silencio ante la muerte de menores en una operación militar, señalando contradicciones en sus posturas frente a acciones del Gobierno actual

Miguel Polo Polo criticó a

Esta es la historia del plato más controversial de Colombia: la changua, comida que, según una creadora de contenido, no es de Bogotá

La changua a pesar de generar amores y odios, es una de las comidas más reconocidas de la gastronomía colombiana y tiene varias maneras de prepararse

Esta es la historia del

ONU lamentó la muerte de 7 menores en bombardeo en Guaviare: “Adopten todas las precauciones”

La Organización de las Naciones Unidas expresó sus condolencias a las familias de los menores que murieron en el bombardeo

ONU lamentó la muerte de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

⁠La verdadera razón por la

⁠La verdadera razón por la que Melissa Gate habría aceptado participar en ‘La casa de Alofoke’: “Tengo un propósito”

Yeferson Cossio confirmó la asombrosa cantidad de invitados que tendrá en su boda con Carolina Gómez

Artista de música popular reveló detalles de su lucha contra la depresión y el suicidio

Inteligencia artificial “revivió” a Darío Gómez en emotivo homenaje a Armero, tras 40 años de la tragedia

Vanessa Pulgarín arrasó en el desfile de traje de baño: “Este camino está hecho de esfuerzo”

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida