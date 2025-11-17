Justicia Penal Militar investigará si hubo irregularidades en bombardeo en el Guaviare donde murieron siete menores

Imagen de referencia - La operación fue efectuada a principios de noviembre, donde fallecieron más de 20 integrantes de las disidencias de las Farc - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En la mañana del lunes 17 de noviembre de 2025, se conoció que la Fiscalía Militar y Policial abrió una investigación formal sobre la reciente operación militar en la zona rural de Puerto Cubarro, en el municipio de Calamar, departamento de Guaviare, que resultó en la muerte de veinte personas, entre ellas siete menores de edad.

El organismo judicial castrense comunicó que la indagación se llevará a cabo “con la máxima rigurosidad jurídica y técnica”, con el objetivo de “verificar de manera objetiva” si los integrantes de la fuerza pública actuaron conforme a “los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”, según informaron a La FM de RCN Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el sector defensa y la Presidencia de la República se ha justificado la acción militar. Tanto las autoridades militares como el presidente Gustavo Petro han argumentado que la operación buscaba evitar una emboscada planeada por aproximadamente ciento cincuenta disidentes contra un pelotón de 20 militares desplegados en la zona.

Noticia en desarrollo...