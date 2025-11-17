Colombia

Justicia Penal Militar investigará si hubo irregularidades en bombardeo en el Guaviare donde murieron siete menores

Autoridades examinan si la intervención de la fuerza pública contra disidencias de las Farc cumplió con los estándares nacionales e internacionales, tras verificar que en el sitio fallecieron menores de edad que habían sido reclutados por el grupo armado

Guardar
Imagen de referencia - La
Imagen de referencia - La operación fue efectuada a principios de noviembre, donde fallecieron más de 20 integrantes de las disidencias de las Farc - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En la mañana del lunes 17 de noviembre de 2025, se conoció que la Fiscalía Militar y Policial abrió una investigación formal sobre la reciente operación militar en la zona rural de Puerto Cubarro, en el municipio de Calamar, departamento de Guaviare, que resultó en la muerte de veinte personas, entre ellas siete menores de edad.

El organismo judicial castrense comunicó que la indagación se llevará a cabo “con la máxima rigurosidad jurídica y técnica”, con el objetivo de “verificar de manera objetiva” si los integrantes de la fuerza pública actuaron conforme a “los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”, según informaron a La FM de RCN Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el sector defensa y la Presidencia de la República se ha justificado la acción militar. Tanto las autoridades militares como el presidente Gustavo Petro han argumentado que la operación buscaba evitar una emboscada planeada por aproximadamente ciento cincuenta disidentes contra un pelotón de 20 militares desplegados en la zona.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Justicia Penal MilitarBombardeo GuaviareMinisterio de DefensaGustavo PetroDisidencias de las FarcIván MordiscoPedro SánchezColombia-Noticias

Más Noticias

La contundente respuesta de Juliana Calderón a Alejandro Riaño por excluir a Yina Calderón de su programa

La empresaria no se guardó nada y respondió con fuerza al comediante colombiano, que aseguró que nunca invitaría a Yina Calderón a su programa por no encajar con su contenido

La contundente respuesta de Juliana

Este es el oscuro motivo por el que un trabajador remoto asiático se hizo pasar por barranquillero: “Tengan mucho cuidado con este tipo de acciones”

Cada vez es más común que personas asiáticas se hagan pasar por latinos para obtener puestos de trabajo remotos

Este es el oscuro motivo

EN VIVO: Así transcurre el Plan Retorno en Bogotá durante la mañana del lunes festivo 17 de noviembre

En medio de la jornada de regreso del puente de descanso, este es el estado actual de las diferentes entradas a la capital del país

EN VIVO: Así transcurre el

Gustavo Bolívar cuestionó a Abelardo de la Espriella por los clientes que ha defendido: “Debería encender las alarmas”

El pronunciamiento del exsenador señaló la distancia entre ética y derecho en el discurso del jurista, poniendo en tela de juicio el impacto que este enfoque podría tener si el precandidato gana las elecciones 2026

Gustavo Bolívar cuestionó a Abelardo

Sinuano Día y Noche resultados domingo 16 de noviembre de 2025

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos premios de hoy

Sinuano Día y Noche resultados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

⁠La verdadera razón por la

⁠La verdadera razón por la que Melissa Gate habría aceptado participar en ‘La casa de Alofoke’: “Tengo un propósito”

Yeferson Cossio confirmó la asombrosa cantidad de invitados que tendrá en su boda con Carolina Gómez

Artista de música popular reveló detalles de su lucha contra la depresión y el suicidio

Inteligencia artificial “revivió” a Darío Gómez en emotivo homenaje a Armero, tras 40 años de la tragedia

Vanessa Pulgarín arrasó en el desfile de traje de baño: “Este camino está hecho de esfuerzo”

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida