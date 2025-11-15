Miguel Ángel del Río fue acusado por su expareja de hacer un montaje para atacar a Álvaro Uribe y mentir para reforzar su esquema seguridad

Miguel Ángel del Río fue acusado por su expareja por montaje para atacar a Álvaro Uribe - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La revelación de una serie de maniobras internas y denuncias cruzadas puso en el centro de la atención a Miguel Ángel del Río, abogado de alto perfil, y a figuras cercanas al petrismo, en medio de acusaciones de complots, presuntos montajes y una compleja red de relaciones personales y profesionales.

En mayo de 2025 se habría iniciado una operación cuidadosamente orquestada para que información sensible llegara primero a Ximena Bustamante, que compartió casi ocho años de relación con Del Río y fue socia fundadora de la firma Miguel Ángel del Río Abogados.

Según la denuncia presentada el 14 de noviembre de 2025 ante la Fiscalía General de la Nación, se advierte que Del Río “goza de una amistad con la señora Fiscal General (Luz Adriana Camargo) que le garantizaría impunidad frente a cualquier proceso penal que se promueva en su contra”.

El supuesto montaje comenzó el 21 de mayo de 2025, cuando Del Río, ya casado con la modelo venezolana Railin Elizabeth Yepes, solicitó a Bustamante que asistiera a una reunión con uno de sus clientes, Manuel Castañeda, conocido como el narcochofer. Este encuentro, que tuvo lugar en la oficina de la firma y quedó registrado en video de seguridad, resultó inusual para Bustamante, ya que Del Río había dejado de incluirla en tareas profesionales debido a un “ciclo de violencia” que, según ella declaró a Semana, la excluía del contexto laboral.

Durante la reunión, Castañeda relató que Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez —condenado por soborno de testigos—, lo había contactado a través de un narcotraficante en un spa de Bogotá con el objetivo de “joder” a Del Río. Bustamante, al percibir irregularidades en la organización del encuentro y la presencia de cámaras, comenzó a sospechar de un posible montaje.

La expareja del togado sostuvo que Diego Cadena fue mencionado en las conversaciones sobre el presunto entrampamiento

“Me doy cuenta del montaje que estaba organizando Del Río con el narcochofer no era solo contra Diego Cadena, de paso contra el expresidente Uribe, quien en ese momento estaba enfrentando su juicio y su antagonista era Miguel, sino que también iba contra mí. Estaba en una situación compleja con Miguel, episodios que ya sabe la Fiscalía, y querían ponerme una trampa para sacarme del camino”, explicó Bustamante.

La secuencia de hechos se tornó más compleja cuando Castañeda afirmó haber entregado la misma información a Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, que supuestamente le sugirió reunirse con el senador Iván Cepeda para exponer el caso. Además, mencionó que Augusto Rodríguez, director de la UNP, estaba al tanto y le habría manifestado:

“Voy a hablar con el presidente (Petro) porque a él le interesa el tema en el que Uribe está metido, se puede lograr que el presidente se reúna con usted (...) pero tengo que escalar ese tema”. Según el relato, Del Río instruyó a Castañeda de manera directa: “Hágale la contra a esos hijueputas”.

Ximena Bustamante, expareja del togado habló de hechos que vincularían al abogado con una red de maniobras e irregularidades en la UNP

Bustamante sostuvo que la elección del lugar para la reunión no fue casual, ya que “ellos quisieron que fuera en mi oficina porque saben que tiene cámaras (...) yo descubro que lo que estaban planeando era falso, eran mentiras y lo único que querían es que yo me enterara para que denunciara falsamente este entrampamiento”. El propósito, según su testimonio, era impedir que ella presentara una denuncia contra Del Río. Días después, Castañeda la contactó insistentemente, diciéndole: “Miguel es un hp y necesito contarte cosas sobre él”.

En un intento por esclarecer la situación, Bustamante citó nuevamente a Castañeda en la oficina, pero este no acudió y, poco después, apareció en medios de comunicación acusándola de ser “parte del complot que supuestamente estaba armando Diego Cadena contra Miguel Ángel”. Bustamante denunció al medio citado que “Miguel había renunciado a la firma, pero seguía usando y manipulando la estructura comercial (...) descubro en chats que Castañeda pagaba honorarios sin mi conocimiento; esa plata nunca ingresó a la empresa y ellos se reunían fuera de la oficina para hacer este tipo de montajes”.

Las presuntas mentiras de Del Río para reforzar su seguridad

El abogado Miguel Ángel del Río habría mentido para obtener un refuerzo a su esquema de seguridad

Ximena Bustamante solicitó medidas de protección en la Comisaría de Usaquén tras denunciar amenazas e intimidaciones por parte de su expareja, el abogado Miguel Ángel del Río, lo que derivó en un enfrentamiento directo el 14 de agosto de 2025.

Un día después, Ximena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, asegurando que “la esposa de mi agresor, ‘la muñeca de la mafia venezolana’, me amenazó de muerte” y advirtió que su expareja buscaba “silenciarme por cualquier medio”.

En junio de 2024, Del Río había reportado un atentado en su contra, atribuyéndolo a una supuesta alianza entre el Clan del Golfo y la organización de alias Marquito Figueroa. En esa ocasión, afirmó que “de hecho, mi esposa vive en el extranjero por amenazas, o sea, yo tuve que salir del país por motivos de seguridad”.

Sin embargo, según denunció Bustamante, Del Río habría dado versiones contradictorias sobre la duración de su relación indicando en la Comisaría que terminó en 2022, pero en 2024, ante el ente acusador, dijo que su pareja tuvo que salir del país por motivos de seguridad.