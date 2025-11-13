Maltrato animal en Antioquia: capturan a adulto mayor que presuntamente abusaba física y sexualmente de sus dos mascotas

La Policía acudió a la denuncia ciudadana para rescatar a los animales - crédito Policía

Un caso de crueldad animal registrado en el municipio de Dabeiba (Antioquia), provocó conmoción entre la comunidad y llevó a la intervención de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre acusado de presuntamente maltratar y abusar sexualmente de dos perritas en su vivienda.

El procedimiento tuvo lugar durante una diligencia de allanamiento y registro realizada por la Seccional de Investigación Criminal e Interpol (Sijín) junto a la Fiscalía 50 Seccional de Dabeiba, tras recibir una denuncia sobre un posible caso de abuso y maltrato de animales domésticos.

Las dos mascotas se encontraban con evidentes signos de desnutrición - crédito Policía

El informe oficial indicó que, en el operativo, las autoridades rescataron a las dos mascotas que presentaban signos claros de desnutrición, deshidratación severa y maltrato físico.

“Durante el procedimiento fueron rescatados dos caninos que presentan graves signos de desnutrición y maltrato. Los animales recibieron la atención veterinaria inmediata por parte de la alcaldía municipal, garantizando su recuperación y bienestar”, afirmó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante Departamento Policía Urabá.

Según las primeras investigaciones, la situación fue reportada por una fundación protectora de animales que denunció ante las autoridades un presunto abuso sexual cometido por el propietario de una de las perritas durante más de dos años.

La Policía explicó que la reacción conjunta de la comunidad, los entes judiciales y los grupos de protección animal hizo posible la ejecución del operativo y la puesta a disposición de la justicia del presunto responsable.

Los animales fueron llevados de inmediato a un centro veterinario, donde recibieron atención médica del personal de la Alcaldía Municipal de Dabeiba. Los profesionales confirmaron que, pese a su estado delicado, ambas perritas permanecen fuera de peligro y en proceso de recuperación.

La Policía reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia contra los animales y afirmó que continuará sus esfuerzos para proteger a los seres sintientes. Destacó la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta fundamental para prevenir y sancionar hechos de crueldad animal en Antioquia.

Perro llamado “Bizcocho” tendría secuelas neurológicas por el maltrato que ejercían sobre él

Las autoridades de Antioquia informaron que “Bizcocho”, el perro atacado brutalmente en el sector Montecristo (Bolívar), presenta secuelas neurológicas como resultado de los golpes recibidos. El responsable de la agresión, Fernando Alonso Oviedo Sánchez, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación, pero afrontará el proceso en libertad.

Gobernador de Antioquia visitó a "Bizcocho", el perro víctima de maltrato por Fernando Alonso Oviedo - crédito @AndrésJulianR/X

El caso generó alarma en Antioquia, donde las autoridades han seguido de cerca el estado de salud de “Bizcocho”, que recibe atención especializada en la clínica veterinaria de la Universidad Remington.

El gobernador, Andrés Julián Rendón, visitó las instalaciones del centro, donde los expertos veterinarios confirmaron que el animal presenta comportamientos derivados del maltrato, como miedo intenso ante la voz de los hombres.

“Le di todos los mensajes de cariño y amor que han enviado los Colombianos. Se está recuperando de los golpes y, de acuerdo con la valoración médica, presenta secuelas neurológicas y comportamentales”, indicó el mandatario regional.

Rendón afirmó que los peritajes sobre las lesiones del canino se entregaron oportunamente a la Fiscalía, la cual imputó cargos a Oviedo Sánchez tras su segunda comparecencia ante la justicia. Aunque aceptó su responsabilidad, el implicado permanece en libertad mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía informó que fue judicializado el agresor de "Bizcocho" - crédito Fiscalía

Como parte de la recuperación de Bizcocho, el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, expresó el interés en responsabilizarse del animal una vez reciba el alta médica. Las autoridades indicaron que el gobernador ha reiterado su exigencia de que se haga justicia en este caso y se garantice un nuevo hogar seguro para “Bizcocho” cuando culmine su tratamiento.