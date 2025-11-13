Colombia

Claudia Bahamón recibió importante condecoración del Congreso de la República de Colombia y fue acompañada por varios exparticipantes de ‘Masterchef Celebrity’

La presentadora y activista, homenajeada por su trabajo en la protección del medio ambiente, dejó un mensaje inspirador sobre la importancia de cuidar la Tierra

Guardar
Claudia Bahamón recibe la Orden
Claudia Bahamón recibe la Orden de la Democracia por su lucha ambiental y emociona al Congreso de Colombia - crédito cortesía

La presentadora y activista ambiental Claudia Bahamón fue reconocida por el Congreso de la República de Colombia con la “Orden de la Democracia”, uno de los máximos honores otorgados por esa institución, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la protección del medio ambiente, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en el país.

El galardón, impulsado por el representante a la cámara Juan Carlos Losada, exalta los valores de responsabilidad social, civismo y compromiso con el futuro de Colombia que Bahamón ha representado a lo largo de su carrera.

La ceremonia se llevó a cabo el martes 11 de noviembre en las instalaciones del Congreso, donde se destacó el papel de la huilense como una de las voces más influyentes en la defensa del medio ambiente en América Latina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el acto, Bahamón recibió la condecoración visiblemente emocionada y dirigió un mensaje de agradecimiento lleno de reflexión sobre el sentido de su trabajo y el papel de los líderes políticos en la protección de la naturaleza.

El Congreso de Colombia reconoce
El Congreso de Colombia reconoce a Claudia Bahamón como una de las grandes voces verdes del país - crédito cortesía

Recibir este reconocimiento hoy, después de dieciocho años de activismo ambiental, me conmueve profundamente. Quienes trabajamos por un planeta más vivo entendemos que cuidar la Tierra no es una obligación, es un gran acto de amor”, expresó la conductora de MasterChef Celebrity Colombia.

Con su tono pausado, la presentadora también hizo un llamado directo a los congresistas presentes.

Queridos y honorables congresistas, el poder que tienen en sus manos puede proteger la vida o condenarla al olvido. Sigo soñando con el día en que no tengamos que hablar de ‘activismo ambiental’, porque cuidar la Tierra sea, simplemente, parte de ser humano. Y sueño también porque el cambio no sea climático, sino de conciencia”.

La vida de Claudia Bahamón dedicada a la sostenibilidad

Arquitecta de profesión y una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, Bahamón ha dedicado los últimos 18 años a generar conciencia sobre la conservación del entorno natural, liderando campañas, proyectos y plataformas orientadas al cambio de hábitos y la reducción del impacto ambiental.

Su compromiso surgió —según ha explicado en distintas entrevistas— de una preocupación genuina sobre el futuro de sus hijos y las generaciones venideras: “¿Tendrán suficiente comida? ¿Habrá agua para beber?”, se preguntaba, antes de decidir involucrarse de lleno en el activismo ecológico.

Claudia Bahamón, la presentadora que
Claudia Bahamón, la presentadora que convirtió su fama en un megáfono por el planeta, es condecorada en el Congreso - crédito cortesía

Desde 2012, Bahamón se desempeña como embajadora de la WWF en Colombia, representando al país ante una de las principales organizaciones de conservación del mundo.

En esa labor, ha impulsado soluciones efectivas centradas en océanos, agua dulce, bosques y energía, trabajando directamente con comunidades que enfrentan las consecuencias del deterioro ambiental.

Temas Relacionados

Claudia BahamónCongreso de la República de ColombiaOrden de la DemocraciaCondecoración Claudia BahamónValentina TaguadoMasterchef CelebrityNela GonzálezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

⁠Ovy on The Drums expuso el complicado inicio de Karol G en la música al ser rechazada por ser mujer: “Nos sacaron de un canal y todo”

El productor musical detalló cómo es su relación con la hoy estrella de la música urbana y los desafíos que pasaron juntos para que “la Bichota” fuera aceptada en algunas emisoras del país

⁠Ovy on The Drums expuso

Joven veterinaria que pidió la eutanasia hizo particular petición para su despedida: “cada uno lleve concentrado o alimento para perro y para gato”

Ángela Mariño, una mujer con cáncer terminal, pidió que su legado sea que sus amigos ayuden a cuidar a los animales y apoyen a las fundaciones que protegen a estos seres

Joven veterinaria que pidió la

Recetas con carne de cerdo para preparar deliciosos y sencillos platos con lomo

Desde recetas con sabores asiáticos hasta combinaciones con frutas cítricas, el lomo de cerdo se reinventa en la gastronomía local, permitiendo disfrutar de preparaciones variadas para cualquier ocasión

Recetas con carne de cerdo

Hijo de Laura Tobón enamoró las redes sociales al defender a su mamá de esteticista que le estaba haciendo la cera

Lucca “intervino con valentía” durante la depilación de su mamá, y su actitud despertó la ternura y admiración por su instinto protector y su espontaneidad en redes sociales

Hijo de Laura Tobón enamoró

La Feria de Manizales 2026 estrenará un puente de cristal que transformará el paso al Obelisco y la Media Torta

La obra de 56 metros de largo renovará el espacio urbano con su estructura de cuarenta toneladas y los cambios previstos en el entorno inmediato al bulevar Chipre

La Feria de Manizales 2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

⁠Ovy on The Drums expuso

⁠Ovy on The Drums expuso el complicado inicio de Karol G en la música al ser rechazada por ser mujer: “Nos sacaron de un canal y todo”

Hijo de Laura Tobón enamoró las redes sociales al defender a su mamá de esteticista que le estaba haciendo la cera

Entre lágrimas Camilo Triana reveló que está pasando por varios problemas de salud debido a su obesidad

La confesión de Yeferson Cossio sobre su cuarto secreto desata polémica y revive el nombre de Jenn Muriel

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd: lo señaló de quedarse con sus regalías y confirmó el “cachetazo” de Feid

Deportes

Eduardo Pimentel no soportó más

Eduardo Pimentel no soportó más y se fue en contra de dos periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

El emotivo mensaje de despedida de reconocido periodista deportivo a La Equidad, equipo del FPC: “Me siento como un hijo de la institución”

Representante de Yerry Mina defendió al colombiano tras polémico empujón en la Serie A de Italia: “Siempre ha sido un guerrero”

En disturbios terminó el partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca: hinchas invadieron la cancha tras el empate y lanzaron sillas desde la tribuna

Este es el ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”