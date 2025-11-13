Claudia Bahamón recibió importante condecoración del Congreso de la República de Colombia y fue acompañada por varios exparticipantes de ‘Masterchef Celebrity’

Claudia Bahamón recibe la Orden de la Democracia por su lucha ambiental y emociona al Congreso de Colombia - crédito cortesía

La presentadora y activista ambiental Claudia Bahamón fue reconocida por el Congreso de la República de Colombia con la “Orden de la Democracia”, uno de los máximos honores otorgados por esa institución, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la protección del medio ambiente, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en el país.

El galardón, impulsado por el representante a la cámara Juan Carlos Losada, exalta los valores de responsabilidad social, civismo y compromiso con el futuro de Colombia que Bahamón ha representado a lo largo de su carrera.

La ceremonia se llevó a cabo el martes 11 de noviembre en las instalaciones del Congreso, donde se destacó el papel de la huilense como una de las voces más influyentes en la defensa del medio ambiente en América Latina.

Durante el acto, Bahamón recibió la condecoración visiblemente emocionada y dirigió un mensaje de agradecimiento lleno de reflexión sobre el sentido de su trabajo y el papel de los líderes políticos en la protección de la naturaleza.

“Recibir este reconocimiento hoy, después de dieciocho años de activismo ambiental, me conmueve profundamente. Quienes trabajamos por un planeta más vivo entendemos que cuidar la Tierra no es una obligación, es un gran acto de amor”, expresó la conductora de MasterChef Celebrity Colombia.

Con su tono pausado, la presentadora también hizo un llamado directo a los congresistas presentes.

“Queridos y honorables congresistas, el poder que tienen en sus manos puede proteger la vida o condenarla al olvido. Sigo soñando con el día en que no tengamos que hablar de ‘activismo ambiental’, porque cuidar la Tierra sea, simplemente, parte de ser humano. Y sueño también porque el cambio no sea climático, sino de conciencia”.

La vida de Claudia Bahamón dedicada a la sostenibilidad

Arquitecta de profesión y una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, Bahamón ha dedicado los últimos 18 años a generar conciencia sobre la conservación del entorno natural, liderando campañas, proyectos y plataformas orientadas al cambio de hábitos y la reducción del impacto ambiental.

Su compromiso surgió —según ha explicado en distintas entrevistas— de una preocupación genuina sobre el futuro de sus hijos y las generaciones venideras: “¿Tendrán suficiente comida? ¿Habrá agua para beber?”, se preguntaba, antes de decidir involucrarse de lleno en el activismo ecológico.

Desde 2012, Bahamón se desempeña como embajadora de la WWF en Colombia, representando al país ante una de las principales organizaciones de conservación del mundo.

En esa labor, ha impulsado soluciones efectivas centradas en océanos, agua dulce, bosques y energía, trabajando directamente con comunidades que enfrentan las consecuencias del deterioro ambiental.