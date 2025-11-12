Petro salió en defensa de Armando Benedetti por la posible intervención de su teléfono tras inspección a su casa: “Es un allanamiento ilegal”

Petro salió en defensa de Armando Benedetti por posible intervención de su teléfono tras inspección a su casa - crédito @AABenedetti

La controversia entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada Cristina Lombana escaló tras una serie de denuncias públicas en las que el funcionario aseguró que su privacidad pudo haber sido vulnerada, luego de que su residencia en Barranquilla fuera allanada por orden de la togada.

El titular de la cartera manifestó su preocupación por la posibilidad de que su teléfono celular haya sido intervenido, lo que, según él, se evidenció al notar que más de 2000 chats de WhatsApp que permanecían sin leer aparecieron abiertos sin su autorización.

A la par, relató que la diligencia judicial se llevó a cabo en un ambiente de alta tensión, con la presencia de cerca de 30 uniformados de la fuerza pública, quienes, según su denuncia, cubrieron sus rostros y no portaban placas visibles.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Armando Benedetti dijo que también entraron con hombres armados a su hogar - crédito @AABenedetti

Benedetti calificó el procedimiento como un abuso de poder y cuestionó la legitimidad de la investigación, señalando: “Denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025 (sic)”, escribió el ministro en sus redes sociales.

La inquietud del exsenador se intensificó tras descubrir que sus comunicaciones personales presentaban irregularidades. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Benedetti planteó: “Entonces, señores magistrados y jueces del país, ¿a mí me pueden allanar e interceptar el teléfono sin que exista un juez de garantías? ¿O un control previo?”.

Armando Benedetti aseguró que su teléfono celular pudo ser intervenido, al notar que más de 2.000 chats de WhatsApp que tenía sin leer aparecieron abiertos - crédito @AABenedetti/X

Más adelante, agregó: “¡Más denuncias! Esta mañana tenía más de 2.200 chats sin leer en WhatsApp y ahora aparecen todos abiertos. ¿Me están interceptando?”.

Frente a esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió al ministro Benedetti en sus redes sociales, calificando de ilegales las operaciones en la casa del alto funcionario. A su juicio, la inspección estuvo motivada por el odio de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

El jefe de Estado recalcó que los hechos están infundados por el odio de la magistrada Cristina Lombana hacia el ministro del Interior - crédito @petrogustavo/X

“Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio”, escribió en su cuenta de X.

Benedetti vs. Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, hizo un llamado a la prudencia y el respeto por la ley tras las descalificaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana.

Corte Suprema de Justicia rechazó las descalificaciones personales del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana - crédito X

“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la ciudadanía para que la prudencia y el respeto por la ley y por las entidades legalmente reconocidas se mantengan en todo momento y sean el eje fundamental para preservar la convivencia democrática y la defensa de las instituciones”, aseveró el presidente del máximo tribunal en rueda de prensa.

En reacción a la petición de Tejeiro, Benedetti se comprometió a que actuaría de manera prudencial. Sin embargo, el exsenador explicó que teme por sus derechos y acceso a la justicia.

El jefe de la cartera afirmó que realizó varias denuncias contra la magistrada, cuyas investigaciones no han prosperado - crédito @AABenedetti/X

“Acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia”, escribió en su cuenta de X.

A su vez, el titular de la cartera afirmó que en reiteradas ocasiones denunció prácticas irregulares por parte de la magistrada a la que tildó de “loca”. Incluso, reveló que Lombana publicó información confidencial sobre él que afectó sus intereses y los de sus familiares.

“Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación. Ha sido RECUSADA porque es demostrado su interés en incriminarme. Ha filtrado TODO, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación. Ha investigado a 50 familiares míos y no son aforados”, expuso Benedetti.