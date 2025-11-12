Colombia

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

El general Francisco Cubides agradeció a la población civil por los datos que han entregado sobre la ubicación de grupos armados en todo el país

Guardar
25 disidentes fueron neutralizados tras 72 horas de combates en Calamar - crédito Fuerzas Militares

Después de que se confirmó que las Fuerzas Militares habían realizado varios bombardeos en contra del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, en la tarde del 11 de noviembre el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares entregaron un informe sobre los resultados de estas operaciones.

En primer lugar, tras 72 horas de combates contra las disidencias de “Iván Mordisco”, que se registraron en el municipio de Calamar, en el Guaviare, se concretaron 19 bajas de guerrilleros, tres recuperaciones de menores, dos procesos de entrega voluntaria y una captura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Todos los disidentes hacían parte de las subestructuras “Martín Villa” y “Armando Ríos”, que cumplen con las órdenes de alias Pescado y “Jimmy”, encargados de perpetrar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en la región.

En las acciones ofensivas se concretó la incautación de 23 fusiles, seis armas cortas, cinco ametralladoras, tres morteros y más de 123 artefactos explosivos, además de equipos de intendencia y comunicación empleados por las estructuras criminales.

Los bombardeos se registraron en el municipio de Calamar, en el Guaviare - crédito Fuerza Aeroespacial

Se confirmó que las tropas mantendrán el despliegue militar en el área, debido a la presencia estimada de más de 120 integrantes de las disidencias, que serían responsables del control de rutas del narcotráfico con salida hacia Venezuela y Brasil.

Los tres menores recuperados se encuentran bajo la protección de las autoridades competentes, que adelantan los procedimientos para el restablecimiento de sus derechos.

Uno de los voceros del informe oficial fue el comandante de las Fuerzas Militares, el general Francisco Cubides, que narró lo que motivó a que se tomara la decisión de bombardear a las subestructuras mencionadas.

“En esta operación, el pasado viernes hubo combates en Calamar, allí nuestro Ejército golpeó a estas estructuras. Como retaliación, ubicaron una casa de campesinos y la incendiaron, evitando que las fuerzas incautaran el material. Es costumbre quemar casas para evitar las incautaciones, no podemos permitir que eso pase. Es una forma cobarde y vil de afectar a la población civil”.

La identidad de los 19
La identidad de los 19 dados de baja será expuesta tras los informes forenses - crédito Fuerzas Militares

Cubides confirmó que los cuerpos de los guerrilleros dados de baja fueron transportados a San José del Guaviare, y su identidad será informada cuando terminen los exámenes forenses.

“Estamos afectando el mando y control, se impacta la capacidad armada que han tenido y sobre todo las finanzas porque para la presencia en la región, en donde buscan seguir extorsionando, con narcotráfico y minería ilegal”

Por último, el comandante de las Fuerzas Militares confirmó que en los últimos meses se ha aprobado el pago de más de $5.000 millones por información suministrada por terceros.

“Quiero agradecer a la comunidad, que ha venido colaborando sobre la presencia de estos sujetos en todo el país. Se han aprobado más de $5.800 millones por información que ha permitido este tipo de misiones. Esto demuestra que informar paga”.

El ministro de Defensa recordó
El ministro de Defensa recordó la recompensa que se ofrece por la captura del comandante del Estado Mayor Central - crédito Ministerio de Defensa

En ese sentido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió que la ayuda de la ciudadanía se mantenga para seguir neutralizando a más objetivos de valor.

Refleja de alguna manera que las recompensas funcionan, nos permite a acceder a información más rápida, a llegar a los anillos de seguridad de los objetivos de alto valor. Sigamos suministrando información, que es necesaria para anticiparnos a cualquier atentado terrorista, que son la expresión cobarde de estos criminales cuando no pueden responder ante la fuerza pública”.

Sánchez le envió un mensaje directo a “Iván Mordisco”, al que le anticipó que en caso de que no se entregue, su destino será ser abatido o capturado por las Fuerzas Militares.

“Lo mejor que puede hacer esta persona que le ha hecho tanto daño a Colombia, que le ha quitado las piernas a nuestros indígenas, que ha reclutado a niños y adolescentes, que ha extorsionado y desplazado a nuestros campesinos e indígenas, es desmovilizarse, de lo contrario la fuerza del Estado lo capturará o empleará la fuerza contra él”.

Por último, el ministro de Defensa respondió a las críticas que ha recibido el Gobierno nacional sobre la forma que combate el narcotráfico, asegurando que mientras se mantenga la demanda será imposible terminar con la problemática.

Mientras exista el queso, habrá ratones. El esfuerzo de este Gobierno es desmantelar el narcotráfico… Incautaremos más de 900 toneladas al finalizar el año, pero mientras exista demanda, será imposible de eliminar. Mientras existan consumidores será imposible anular la producción".

Temas Relacionados

DisidenciasIván MordiscoGuaviareCalamarFuerzas MilitaresMinisterio de DefensaColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

La Registraduría ratificó la decisión que impidió a Daniel Quintero inscribir su comité de firmas: “No se encuentra mérito alguno”

La autoridad electoral rechazó el recurso de reposición presentado por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial

La Registraduría ratificó la decisión

Abogada uribista salió en defensa de la magistrada Cristina Lombana tras insultos del ministro Armando Benedetti: “Sentí vergüenza ajena”

Carolina Restrepo Cañavera, que se hizo viral en sus redes sociales por sus acertados análisis sobre el proceso que afrontó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, envió un sentido mensaje a la togada frente a lo que sería el asedio del titular de la cartera política

Abogada uribista salió en defensa

Petro anunció que la inteligencia militar suspenderá el envío de comunicaciones a agencias de seguridad estadounidenses por bombardeos en el Caribe

La orden del jefe de Estado busca expresar su oposición la política antidrogas del país norteamericano

Petro anunció que la inteligencia

Hombre que torturó a un perro hasta causarle la muerte fue condenado a prisión: el animal fue mutilado y apuñalado

El criminal utilizó un arma cortopunzante para atacar en repetidas ocasiones al can

Hombre que torturó a un

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

Pedro Sánchez rechazó que se generalice la labor de las Fuerzas Militares por algunos ataques que no logran ser neutralizados

Ministro de Defensa arremetió contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa arremetió contra

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

Cayó en Turbo, Antioquia, alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo

Identifican a trabajador cañero asesinado en el norte del Cauca: Asocaña alertó cinco muertos en lo que va de 2025

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones favoritas de

Las 10 producciones favoritas de Disney+ Colombia que arrasan esta semana

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Deportes

Liga BetPlay sufrirá la desaparición

Liga BetPlay sufrirá la desaparición de un equipo y no es el Deportivo Pereira: esto se sabe

Jaguares se convirtió en el primer ascendido a la Liga BetPlay Dimayor: empató contra Cúcuta y se aseguró un lugar en la A

Predicciones de la Liga BetPlay: estas son las probabilidades de América, Santa Fe, Alianza y Águilas Doradas para clasificar a los cuadrangulares

Nacional habría tomado una decisión crucial con respecto al futuro de Alfredo Morelos: su pase vale cinco millones de dólares

Bayern Múnich homenajeó a Luis Díaz con una camiseta especial: esta es la nueva prenda y su precio