Embajada de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por información sobre ataque guerrillero contra helicóptero de su país en Colombia

La embajada norteamericana habilitó canales de comunicación cifrados y ofrece incentivos para quienes aporten datos sobre los autores del atentado

Un artefacto explosivo destruyó un
Un artefacto explosivo destruyó un helicóptero Black Hawk estadounidense durante una operación antidrogas en Bajo Cauca, causando la muerte de trece agentes y cuatro heridos, según confirmó la Embajada de Estados Unidos en Colombia - crédito Luisa González / Reuters

Un ataque con artefacto explosivo improvisado contra un helicóptero UH-60 Black Hawk de Estados Unidos, que transportaba a miembros de la Policía Nacional de Colombia, provocó la muerte de trece oficiales y dejó a cuatro heridos el 21 de agosto de 2025 en la región del Bajo Cauca.

El helicóptero, que participaba en un operativo de erradicación de cultivos de coca, quedó completamente destruido.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia, a través de un comunicado oficial en X, confirmó la magnitud del atentado y anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita identificar a los responsables.

Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (Farc-EP), específicamente el frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), se atribuyó la autoría del ataque.

Este grupo, vinculado a las disidencias de las Farc-EP, mantiene su actividad armada en zonas de alta conflictividad, lo que refuerza la preocupación internacional por la persistencia de la violencia y el narcotráfico en la región.

El atentado ocurrió durante un operativo de erradicación de cultivos de coca, una de las principales estrategias del gobierno colombiano para combatir el narcotráfico.

La embajada estadounidense anunció hasta
La embajada estadounidense anunció hasta cinco millones de dólares por información que permita identificar a los responsables del ataque, atribuido a disidencias de las Farc-EP, que dejó trece policías fallecidos y cuatro heridos - crédito captura de pantalla / X

El Bajo Cauca, escenario del ataque, es conocido por la presencia de grupos armados ilegales y la producción de hoja de coca, lo que convierte a la zona en un punto crítico para las operaciones de seguridad.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia subrayó que el helicóptero atacado formaba parte de estos esfuerzos conjuntos entre ambos países.

En respuesta a la gravedad del hecho, la Embajada de Estados Unidos en Colombia detalló los mecanismos para colaborar con la investigación.

Las personas que posean información relevante pueden comunicarse a través de canales seguros como Signal, Telegram, WhatsApp o mediante una línea de informes basada en la red Tor.

Además, el comunicado oficial enfatizó que quienes aporten datos que conduzcan a la captura de los responsables podrán ser considerados para recibir la recompensa ofrecida y acceder a programas de reubicación, con el objetivo de garantizar su seguridad.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia reiteró que la colaboración ciudadana es fundamental para que los responsables enfrenten la justicia y que quienes contribuyan con información valiosa podrán beneficiarse de los incentivos y medidas de protección disponibles.

