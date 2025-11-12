Colombia

Condenan a seis años al hombre que amenazó en 2021 a Gustavo Petro en redes sociales: qué ocurrió

Óscar Fernando Fetecua Rusinque, que lanzó comentarios violentos contra el entonces senador, fue hallado culpable de incitar a la violencia a través de X

Guardar
El tribunal de Bogotá condenó
El tribunal de Bogotá condenó a Fetecua a seis años de prisión domiciliaria por amenazar al presidente Petro a través de su cuenta en X - crédito Presidencia de Colombia

El 1 de octubre de 2025, un tribunal de Bogotá dictó sentencia condenatoria contra Óscar Fernando Fetecua Rusinque por haber amenazado al presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales en marzo de 2021.

El hombre, que fue hallado culpable de realizar amenazas contra el mandatario y otros servidores públicos, recibió el 12 de noviembre una condena de seis años de prisión domiciliaria. Además, se le prohibió el uso de la red social X durante todo el periodo de la pena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Fetecua fue señalado como responsable de enviar mensajes de contenido violento contra Petro, en los que lo amenazaba de muerte y expresaba su deseo de que el mandatario fuera asesinado. La sentencia fue emitida por el juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales incluyeron una serie de publicaciones del ciudadano en su cuenta en la red social que en la época de los hechos se llamaba Twitter.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Oscar Fernando FetecuaTuitero condenadoAmenazas contra PetroGustavo PetroCondenaFiscalíaAlejandro CarranzaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro habría adelantado maratónica firma de contratos horas antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías: “Una bofetada”

La representante a la Cámara Katherine Miranda y el concejal de Bogotá Daniel Briceño le han puesto la lupa a la situación, que comprometería las finanzas del país de cara a la vigencia de 2026; en la que el hoy presidente tendrá que entregar su cargo

Gobierno Petro habría adelantado maratónica

Alertan por posible conflicto de interés de la presidenta de la Comisión de Acusaciones en investigación contra magistrados del Consejo de Estado

Infobae Colombia investigó y pudo establecer que en la Sección Quinta del Consejo de Estado avanza un proceso de nulidad contra la personería jurídica del partido La Fuerza de la Paz, fundado por Roy Barreras, expareja de Gloria Arizabaleta, que también fue directiva y cofundadora de esa colectividad

Alertan por posible conflicto de

Santa Fe casó pelea con la prensa por el caso de César Farías: “Háganos llegar las pruebas”

El técnico venezolano se convirtió en la manzana de la discordia entre el cuadro rojo, que lo tenía como candidato, y dos comunicadores en redes sociales

Santa Fe casó pelea con

Los colombianos aprenden a jugar con el crédito: así se consolida una nueva cultura financiera en el país sin ‘colgarse’

Los ciudadanos están dejando atrás el endeudamiento impulsivo y aprendiendo a usar el crédito como herramienta de planeación, inclusión y estabilidad financiera

Los colombianos aprenden a jugar

Defensa de Ricardo González denunció discriminación de la Fiscalía hacia el presunto asesino de Jaime Esteban Moreno

La abogada del joven oriundo de Cartagena denunció que su cliente había sido objeto de comentarios clasistas por vender perros calientes

Defensa de Ricardo González denunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Damiano David y Dove Cameron

Damiano David y Dove Cameron enloquecieron a sus fans a la salida del aeropuerto El Dorado

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

Un drama juvenil llega a la lista de películas en Prime Video Colombia que no te puedes perder hoy

Cami, del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que se ha sentido rechazada después del corte de pelo en el ‘reality’

Deportes

Santa Fe casó pelea con

Santa Fe casó pelea con la prensa por el caso de César Farías: “Háganos llegar las pruebas”

Goleador de Independiente Medellín podría perderse la recta final de la Liga BetPlay Dimayor

Lucas Rodríguez reafirmó su postura sobre la teoría de los futbolistas colombianos: “Cuando sean campeones, me van a buscar”

Millonarios prepara fichaje de lujo en la Liga BetPlay: gastaría una fortuna por una figura

Qué es la Copa Potrero, el torneo argentino del ‘Kun’ Agüero en el que jugarán figuras como Giovanni Moreno