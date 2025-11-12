Condenan a seis años al hombre que amenazó en 2021 a Gustavo Petro en redes sociales: qué ocurrió

El tribunal de Bogotá condenó a Fetecua a seis años de prisión domiciliaria por amenazar al presidente Petro a través de su cuenta en X - crédito Presidencia de Colombia

El 1 de octubre de 2025, un tribunal de Bogotá dictó sentencia condenatoria contra Óscar Fernando Fetecua Rusinque por haber amenazado al presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales en marzo de 2021.

El hombre, que fue hallado culpable de realizar amenazas contra el mandatario y otros servidores públicos, recibió el 12 de noviembre una condena de seis años de prisión domiciliaria. Además, se le prohibió el uso de la red social X durante todo el periodo de la pena.

Fetecua fue señalado como responsable de enviar mensajes de contenido violento contra Petro, en los que lo amenazaba de muerte y expresaba su deseo de que el mandatario fuera asesinado. La sentencia fue emitida por el juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales incluyeron una serie de publicaciones del ciudadano en su cuenta en la red social que en la época de los hechos se llamaba Twitter.

Noticia en desarrollo...