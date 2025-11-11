Colombia

Miguel Uribe Londoño respondió tras negativa de firma brasileña a hacer encuesta del Centro Democrático: “No ha existido ningún intento de contratación”

La firma AtlasIntel desmintió cualquier relación contractual con el partido y sus precandidatos, aclarando que solo existieron reuniones informativas y que no se realizaron propuestas de encuestas internas para la campaña

Miguel Uribe Londoño, María Fernanda
Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal y Gabriel Vallejo - crédito Centro Democrático/Fernando Vergara/AP/Colprensa

La reciente declaración de AtlasIntel sobre su relación con el partido Centro Democrático y los precandidatos presidenciales colombianos ha esclarecido el panorama tras varias especulaciones y publicaciones previas.

Miguel Uribe Londoño y su campaña tomaron protagonismo después de que la firma brasileña confirmara que no existió ningún acercamiento comercial, desmarcándose de cualquier intento de contratación para la realización de encuestas internas del partido.

A través de un comunicado oficial, la campaña del precandidato volvió a remarcar su compromiso con la legalidad electoral y la transparencia. En su declaración, destacaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la ética y el respeto absoluto por las normas electorales, valores que han guiado de manera permanente nuestras actuaciones”.

La campaña hizo también un llamado a la unidad del partido y del país, señalando la importancia de dejar de lado cualquier distracción para enfocarse en la agenda de seguridad y tranquilidad para los colombianos. “El llamado es a unirnos como partido y como país, concentrando todos los esfuerzos en devolverle la seguridad y la tranquilidad a los colombianos, y dejando de lado cualquier distracción que nos aparte de ese propósito común”, señala el documento.

La firma aclaró que nunca
La firma aclaró que nunca tuvo un encuentro o relación con los precandidatos María Fernanda Cabal y Miguel Uribe más allá de una presentación - crédito Juan Carlos Sierra/Redes sociales

Por su parte, en una comunicación oficial enviada al Centro Democrático, la encuestadora fue categórica: “No tuvimos ninguna relación con candidatos o precandidatos del Centro Democrático en esta campaña o en campañas anteriores”.

Esta afirmación se dio a conocer a través de varios medios de comunicación y reforzó la postura sostenida por la campaña de Uribe Londoño, que había señalado la ausencia total de vínculos con la firma encuestadora desde un principio.

El pronunciamiento de AtlasIntel también aborda su decisión de no realizar el estudio de opinión interna solicitado por el partido.

Al mismo tiempo, tras una solicitud de información por parte de uno de nuestros principales socios mediáticos en América Latina, se nos ha hecho saber que realizar una encuesta para el Centro Democrático podría generar un riesgo reputacional en relación con nuestra imparcialidad, en particular en lo que respecta a las encuestas públicas que AtlasIntel publique en la próxima contienda presidencial”, señala el documento.

Explica que el desarrollo de una encuesta para el Centro Democrático podría acarrear “un riesgo reputacional”, especialmente en relación con su imagen de imparcialidad de cara a las próximas elecciones presidenciales, indica el comunicado al partido.

Tras consultas con este socio mediático, he tomado la decisión de no proceder con discusiones adicionales respecto a una posible encuesta comisionada por el Centro Democrático a AtlasIntel”, manifestó la empresa, subrayando la importancia de actuar con rapidez por la urgencia del partido.

La carta resalta que, pese a la aproximación inicial de ambos lados, las interacciones entre AtlasIntel y figuras uribistas fueron “superficiales y puntuales”, consistiendo únicamente en “dos reuniones introductorias (una con el ex precandidato Miguel Uribe (Turbay) y otra con el equipo de la senadora María Fernanda Cabal), en las que presentamos nuestra empresa y nuestros productos”.

Los encuentros, según AtlasIntel, no desembocaron en propuestas comerciales ni avanzaron hacia una colaboración formal.

La encuestadora, además, detalló aspectos técnicos en el intercambio con los representantes del partido, así como el manejo de datos sociodemográficos basados en fuentes oficiales del gobierno colombiano y el Consejo Nacional Electoral.

Para la creación de muestras, la empresa utiliza el método de “raking”, y propone la “totalización de las muestras” si se combinan encuestas de diversos encuestadores.

Entretanto, la empresa extranjera aseguró al partido estar en completa disposición para resolver cualquier inquietud más allá de lo ya respondido en un cuestionario de 32 preguntas enviado por esa colectividad.

“Adjunto nuestras respuestas a las preguntas presentadas por los representantes de cada candidato. Si hay algún asunto que deseen que elaboremos con mayor detalle, estaremos a su disposición.El documento también contiene una atestación de que AtlasIntel no ha tenido ningún tipo de relación previa con ninguno de los precandidatos presidenciales”, señala el documento.

