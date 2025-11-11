Colombia

Daniel Quintero denunció una ‘jugada’ política del uribismo para sacarlo de la carrera presidencial: “A mí no me tiembla la mano”

A través de un mensaje en redes, el exalcalde de Medellín afirmó que su proyecto político continúa firme y que seguirá buscando llegar a la Casa de Nariño, pese a las decisiones de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral

Guardar
Daniel Quintero afirmó que dirigentes uribistas estarían detrás de una maniobra para impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2026 - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle hizo, el martes 11 de noviembre, una dura denuncia contra sectores políticos que, según él, buscan impedir su aspiración presidencial. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el exmandatario local señaló directamente al uribismo como responsable de lo que considera una estrategia para apartarlo del camino hacia la Presidencia de la República.

La situación de Daniel Quintero frente a su aspiración presidencial para 2026 se encuentra en disputa por un debate jurídico-electoral que gira en torno a su participación y renuncia a la consulta del Pacto Histórico; el líder paisa sostiene que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría modificaron las condiciones al transformar la consulta en un proceso interpartidista sin su consentimiento, por esa razón, anunció su retiro y aseguró que esa renuncia evita cualquier tipo de inhabilidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la Registraduría argumenta que su inscripción inicial sigue vigente y que la ley impide su participación en otra candidatura por la figura de la doble militancia. La entidad electoral negó la posibilidad de que Quintero compita por firmas, al considerar que su vinculación a la consulta del Pacto Histórico lo inhabilita para cualquier otra postulación presidencial en 2026, pero el exalcalde insiste en que la decisión es injusta.

A través de un mensaje
A través de un mensaje en redes, Daniel Quintero sostuvo que su proyecto político continúa firme y que seguirá buscando llegar a la Casa de Nariño - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Quintero denuncia una estrategia política para frenar su aspiración

Así, Quintero señaló a través de sus redes que algunos líderes uribistas estarían festejando las dificultades que enfrenta para inscribirse como candidato, pero reafirmó que su movimiento político sigue en pie y que mantiene intacta su meta de alcanzar la Presidencia de la República.

“Dirigentes uribistas están celebrando supuestamente que no voy a poder ser candidato a la Presidencia. La FM dice: ‘Se salvó Colombia. Dirigentes uribistas celebran que Daniel Quintero no es candidato a la Presidencia’. Primero, mala noticia, seguimos en la batalla para poder aspirar, para poder representar a los colombianos y transformar este país desde la presidencia de la República”, expresó el exalcalde.

El exmandatario insistió en que sus opositores temen su programa político, el cual, según explicó, busca reducir desigualdades mediante la educación tecnológica y la conectividad: “Estos uribistas que dicen que se salvó Colombia lo que no quieren es que cuatro millones de colombianos reciban, de niños, en especial jóvenes, un computador que les cambie la vida, que tengan una conexión a Internet, que Colombia se mueva a la cuarta revolución industrial, que escoja sectores estratégicos en tecnología, en inteligencia artificial, en robótica avanzada, que nos ubiquemos en el mundo, que defendamos nuestra nación y soberanía, pero además, que reseteemos la política contra el narco y los corruptos”.

Daniel Quintero sostuvo que la
Daniel Quintero sostuvo que la resistencia a su candidatura proviene del miedo que genera su propuesta, basada en la educación tecnológica, la conectividad y la transparencia - crédito Daniel Quintero/Facebook

El exalcalde de Medellín señaló que su intención es impulsar una agenda centrada en la transformación digital del país y la lucha contra la corrupción. De acuerdo con sus palabras en el video, la resistencia a su candidatura se explica por el temor de ciertos sectores a que su eventual llegada al poder afecte intereses tradicionales.

“Por eso se estresan, porque a mí no me tiembla la mano contra los corruptos, que ya los enfrenté en Medellín, en Antioquia, y voy a hacerlo en el país para parar los Odebrecht, los Reficar y la impunidad en Hidroituango y en todos estos escándalos en los que los responsables nunca terminan pagando”, aseguró.

Durante su intervención, Quintero también dijo que su propuesta representa una opción de cambio real y que seguirá adelante con su plan político pese a las críticas: “Por eso tienen miedo. Por eso la derecha extrema está preocupada. Pero vamos a seguir pa’ lante. Dios está con nosotros”.

El exalcalde Daniel Quintero reafirmó
El exalcalde Daniel Quintero reafirmó que su movimiento político no se detendrá hasta ser candidato presidencial - crédito Presidencia

Las declaraciones del exalcalde generaron reacciones en distintos sectores, aunque él insistió en que su prioridad continúa siendo la construcción de un modelo de gobierno basado en la transparencia, la educación y la innovación tecnológica.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroUribismoRegistraduríaExalcalde de MedellínDoble militanciaCNEPacto HistóricoPresidencia de la RepúblicaElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Frisby España hizo solicitud a las autoridades europeas que no caería nada bien en Frisby Colombia: “No acreditan uso real”

La estrategia de la compañía prioriza la resolución de expedientes clave e insiste en la apuesta por la apertura de nuevos locales en el país

Frisby España hizo solicitud a

TransMilenio es un verdadero set de telenovela: cada estación tiene su drama

Los bogotanos viven a diario momentos que parecen sacados de la ficción, pero que los acercan más a la realidad de la ciudad

TransMilenio es un verdadero set

Colombia se convirtió en el nuevo epicentro migratorio de América Latina: más de 245 millones movimientos en 20 años

Los flujos migratorios revelan cómo las decisiones políticas, los conflictos y las oportunidades económicas están redibujando las rutas humanas que atraviesan el país

Colombia se convirtió en el

Caso Jaime Esteban Moreno: Menos de nueve años o absolución, esta sería la estrategia de los abogados de los agresores

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Rogelio Roldán se puso en el papel de la defensa de Ricardo González y Juan Carlos Suárez

Caso Jaime Esteban Moreno: Menos

Continúa rifirrafe en el Partido Conservador: veedora también se opondría a cambiar las “reglas del juego” para la llegada de Carlos Felipe Córdoba

María Eugenia Correa, que funge en esta función al interior de la colectividad, envió una extensa carta a la presidenta Nadia Blel, en la que expresó la inconveniencia de modificar lo dispuesto para elegir al aspirante presidencial de los azules

Continúa rifirrafe en el Partido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Karina García reaccionó a rumor

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Ana María Estupiñán relató los momentos de pánico que vivió durante los primeros meses de su embarazo: “Me levanté sangrando”

Deportes

Jugador de la selección Colombia

Jugador de la selección Colombia fue elegido en el once ideal de la Serie Ade Italia tras gol en la última jornada

Colombia jugará ante Francia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA: estas son las posibles fechas

Dimayor confirmó el día y la hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Lothar Matthäus, leyenda del Bayern Múnich, aceptó que Luis Díaz “le calló la boca” con su golazo pero le dejó pulla: “Ser más efectivo”

Néstor Lorenzo se refirió a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich ante Unión Berlín: “Ojalá que continúe así”