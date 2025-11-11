Daniel Quintero denunció una ‘jugada’ política del uribismo para sacarlo de la carrera presidencial: “A mí no me tiembla la mano”

Daniel Quintero afirmó que dirigentes uribistas estarían detrás de una maniobra para impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2026 - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle hizo, el martes 11 de noviembre, una dura denuncia contra sectores políticos que, según él, buscan impedir su aspiración presidencial. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el exmandatario local señaló directamente al uribismo como responsable de lo que considera una estrategia para apartarlo del camino hacia la Presidencia de la República.

La situación de Daniel Quintero frente a su aspiración presidencial para 2026 se encuentra en disputa por un debate jurídico-electoral que gira en torno a su participación y renuncia a la consulta del Pacto Histórico; el líder paisa sostiene que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría modificaron las condiciones al transformar la consulta en un proceso interpartidista sin su consentimiento, por esa razón, anunció su retiro y aseguró que esa renuncia evita cualquier tipo de inhabilidad.

Sin embargo, la Registraduría argumenta que su inscripción inicial sigue vigente y que la ley impide su participación en otra candidatura por la figura de la doble militancia. La entidad electoral negó la posibilidad de que Quintero compita por firmas, al considerar que su vinculación a la consulta del Pacto Histórico lo inhabilita para cualquier otra postulación presidencial en 2026, pero el exalcalde insiste en que la decisión es injusta.

A través de un mensaje en redes, Daniel Quintero sostuvo que su proyecto político continúa firme y que seguirá buscando llegar a la Casa de Nariño - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Quintero denuncia una estrategia política para frenar su aspiración

Así, Quintero señaló a través de sus redes que algunos líderes uribistas estarían festejando las dificultades que enfrenta para inscribirse como candidato, pero reafirmó que su movimiento político sigue en pie y que mantiene intacta su meta de alcanzar la Presidencia de la República.

“Dirigentes uribistas están celebrando supuestamente que no voy a poder ser candidato a la Presidencia. La FM dice: ‘Se salvó Colombia. Dirigentes uribistas celebran que Daniel Quintero no es candidato a la Presidencia’. Primero, mala noticia, seguimos en la batalla para poder aspirar, para poder representar a los colombianos y transformar este país desde la presidencia de la República”, expresó el exalcalde.

El exmandatario insistió en que sus opositores temen su programa político, el cual, según explicó, busca reducir desigualdades mediante la educación tecnológica y la conectividad: “Estos uribistas que dicen que se salvó Colombia lo que no quieren es que cuatro millones de colombianos reciban, de niños, en especial jóvenes, un computador que les cambie la vida, que tengan una conexión a Internet, que Colombia se mueva a la cuarta revolución industrial, que escoja sectores estratégicos en tecnología, en inteligencia artificial, en robótica avanzada, que nos ubiquemos en el mundo, que defendamos nuestra nación y soberanía, pero además, que reseteemos la política contra el narco y los corruptos”.

Daniel Quintero sostuvo que la resistencia a su candidatura proviene del miedo que genera su propuesta, basada en la educación tecnológica, la conectividad y la transparencia - crédito Daniel Quintero/Facebook

El exalcalde de Medellín señaló que su intención es impulsar una agenda centrada en la transformación digital del país y la lucha contra la corrupción. De acuerdo con sus palabras en el video, la resistencia a su candidatura se explica por el temor de ciertos sectores a que su eventual llegada al poder afecte intereses tradicionales.

“Por eso se estresan, porque a mí no me tiembla la mano contra los corruptos, que ya los enfrenté en Medellín, en Antioquia, y voy a hacerlo en el país para parar los Odebrecht, los Reficar y la impunidad en Hidroituango y en todos estos escándalos en los que los responsables nunca terminan pagando”, aseguró.

Durante su intervención, Quintero también dijo que su propuesta representa una opción de cambio real y que seguirá adelante con su plan político pese a las críticas: “Por eso tienen miedo. Por eso la derecha extrema está preocupada. Pero vamos a seguir pa’ lante. Dios está con nosotros”.

El exalcalde Daniel Quintero reafirmó que su movimiento político no se detendrá hasta ser candidato presidencial - crédito Presidencia

Las declaraciones del exalcalde generaron reacciones en distintos sectores, aunque él insistió en que su prioridad continúa siendo la construcción de un modelo de gobierno basado en la transparencia, la educación y la innovación tecnológica.