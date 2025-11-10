Vicky Dávila habría reaccionado a advertencias de demandas desde la campaña de Abelardo de la Espriella: “No vine a aliarme con corruptos”

Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, precandidatos presidenciales - crédito Colprensa/Montaje Infobae

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde reaccionó a advertencias de demandas de la campaña de Abelardo de la Espriella.

En su publicación, la precandidata presidencial indicó que está “convencida” que hacer las cosas de forma correcta y “decir la verdad” puede costar, según ella, “la vida”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aseguró que las amenazas son de todo tipo, incluyendo “empapelada jurídica”. Insistió que cree Colombia sale adelante con un “Gobierno firme y decente”.

“‘Me quieren acabar, pero no han podido…' yo voy de la mano de Dios, convencida de que hacer lo correcto y decir la verdad cuesta, puede costar, incluso, la vida. El sistema es muy fuerte y podrido. Las amenazas son de todo tipo, para amedrentar, desde la muerte, hasta la empapelada jurídica. Yo estoy aquí porque creo en un país diferente y mejor para todos. Creo en que un Gobierno firme y decente saca a Colombia del hueco en el que lleva Petro y su gente al país (sic)“, indicó Dávila.

Vicky Dávila aseguró que las amenazas son de todo tipo, incluyendo “empapelada jurídica”- crédito Colprensa

La periodista afirmó que en sus aspiraciones presidenciales no se aliará con “corruptos, ni mafias, ni criminales”, afirmando que los colombianos seguirán conociendo una “mujer incorruptible, de convicciones sólidas, disciplinada y persistente”.

“No vine a aliarme con corruptos, ni mafias, ni criminales, de ningún espectro político, los he denunciado y lo seguiré haciendo. Aunque me presionen de todas las maneras posibles. La Vicky Dávila que los colombianos conocen, es y será la misma siempre, una mujer incorruptible, de convicciones sólidas, disciplinada y persistente (sic)”, aseveró Vicky Dávila.

Insistió que el poder y la plata no la seducen, explicando que todo lo que ha tenido se lo ha ganado con “esfuerzo, trabajo y diciendo la verdad”.

“El poder, la plata, la suciedad y la putrefacción, no me amilanan, tampoco me seducen. Todo lo he ganado con esfuerzo, trabajo, diciendo la verdad y siendo una mujer que tiene la rectitud como su único camino. Yo sigo en pie, sigo firme y le pido a Dios que cuide a Colombia y nos cuide, a mi familia y a mi. Amar a Colombia vale todo, aunque duela y cueste. YO SOY LA DE LOS VALIENTES", señaló la periodista y precandidata presidencial.

La periodista afirmó que en sus aspiraciones presidenciales no se aliará con “corruptos, ni mafias, ni criminales” - crédito @VickyDavilaH/X

Declaraciones de Enrique Gómez

Las tensiones han aumentado dentro de las filas de la derecha colombiana a medida que avanzan las precampañas para los comicios de 2026. La precandidata presidencial Vicky Dávila criticó abiertamente a Abelardo de la Espriella, otro aspirante a la Casa de Nariño identificado con el mismo sector político.

Sus comentarios no pasaron inadvertidos y agitaron el debate interno, generando reacciones y cuestionamientos sobre la estrategia de confrontación dentro del espectro de la derecha.

Desde la campaña de Abelardo de la Espriella, Enrique Gómez, responsable del equipo de debate, respondió a los señalamientos de Dávila. Gómez sostuvo que la periodista evita mencionar por nombre a De la Espriella ante el temor de posibles consecuencias legales. Señaló: “Sabe que sus calumnias no resisten una denuncia penal”.

Enrique Gómez responde a Vicky Dávila por sus críticas al abogado Abelardo De La Espriella - crédito @Enrique_GomezM

Añadió que Dávila podría enfrentarse a demandas tanto penales como civiles si decidiera identificar de forma directa a su rival en las acusaciones.

Gómez también advirtió que los ataques provenientes desde candidaturas afines no favorecen la consolidación de la derecha como opción política fuerte, ya que suscitan más divisiones que consensos dentro del sector.

Recalcó que este tipo de acciones terminan dando ventajas a sectores contrarios, lo que complica el objetivo de presentar una propuesta unitaria en el proceso electoral.

El debate escaló todavía más cuando Gómez planteó dudas sobre la autonomía y la financiación de la campaña de Dávila. Cuestionó abiertamente el respaldo económico de la periodista bajo la siguiente declaración: “La ‘valiente’ Vicky evita nombrar a Abelardo en sus indirectas porque sabe que sus calumnias no resisten una denuncia penal (y ya suma puntos para una civil). ¡Qué tristeza descubrir que el caballo de Troya del petrismo era ella! Esa no es la unión que reclama el pueblo colombiano. ¿@VickyDavilaH y quién te financia a ti?”