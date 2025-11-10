Sobrino de Pablo Escobar aseguró que el líder del Cartel de Medellín habría financiado parte de la vía Bogotá-Medellín

Nicolás Escobar tiene en su poder dientes, un huesito del oído y pelo de la barba con restos de sangre y cerebro, que extrajo del cuerpo de su tío Pablo Escobar cuando este fue exhumado en 2006.

Nicolás Escobar, sobrino del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, reveló que una parte de la autopista Bogotá-Medellín fue financiado por el desaparecido líder de la organización Cartel de Medellín.

En diálogo con el youtuber español Elxokas, el empresario mencionó que un puente vehicular que atraviesa el río Magdalena fue construido con dinero suministrado por el capo colombiano, a raíz de las ganancias que tenía Escobar Gaviria producto del envío de estupefacientes de Colombia hacia el exterior.

“Si tú tomas un carro de Medellín hacia Bogotá, el puente principal que existe de aquí para allá, ni siquiera tiene nombre, atraviesa el río Magdalena, ese lo puso Pablo (...) y si no me equivoco, a lo mejor todavía lo puede tener, pero se llamaba el Puente de la Paz y ese puente lo regaló Pablo”, manifestó el familiar del exnarcotraficante.

Además, recordó la vez que su tío ofreció pagar la deuda externa con el Gobierno de Estados Unidos, y que su paso por la escena política fue perjudicial para sí mismo y su familia.

“Pablo tenía una frase, decía: ‘Yo no soy capaz de desayunar, de almorzar ni de comer más de una vez. Tampoco soy capaz de manejar más de un carro. Entonces, el dinero que yo tengo es para compartirlo con las personas más necesitadas’. Se mete a la política y ahí se daña la vida (...) después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, propone pagar la deuda externa de este país. Lógicamente, el gobierno americano no iba a permitirlo”, indicó.