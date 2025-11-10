María José Pizarro reaccionó a supuestas salidas de la campaña de Vicky Dávila: “El uribismo abandona la campaña como si fuera el Titanic”

Vicky Dávila y María José Pizarro han tenido un fuerte enfrentamiento en sus redes sociales - crédito Vicky Dávila/Facebook - EFE

Los cambios que se estarían gestando en la campaña de la precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila causaron en la tarde del lunes 10 de noviembre de 2025 una llamativa reacción de la que se podría considerar una de las más fuertes contradictorias de la periodista y hoy política: la senadora y exaspirante María José Pizarro, que en su perfil de X no dudó en despacharse en contra de la comunicadora y de su movimiento, Valientes, con miras a la contienda que se aproxima.

El comentario de la congresista del Pacto Histórico surgió tras la revelación de W Radio, en el sentido de que dos figuras centrales de la estructura de la aspiración de Dávila, Sandra Suárez, exgerente de Semana, y Alicia Arango, ambas con una trayectoria estrechamente vinculada al expresidente Álvaro Uribe Vélez, habrían decidido apartarse. Lo que sin duda representó un fuerte movimiento al interior de esta campaña.

La relevancia de lo que serían estas renuncias radica en el perfil de ambas. Suárez ocupó la gerencia general del mencionado medio y fue ministra de Ambiente durante el gobierno de Uribe Vélez, pues dejaría un impacto significativo en la coordinación de la campaña. Por su parte, Arango, reconocida por su papel como ministra del Interior y de Trabajo, y embajadora ante la ONU en la era de Iván Duque, también habría dejado su cargo.

La mofa de María José Pizarro tras las supuestas salidas de Suárez y Arango de la campaña de Vicky Dávila

En ese sentido, la arremetida de Pizarro, que ya es la jefa de debate de la campaña de su colega, el senador Iván Cepeda Castro, no se hizo esperar. “El uribismo abandona la campaña de Vicky Dávila como si fuera el Titanic”, indicó Pizarro, un comentario que fue en la misma línea del que hizo la también congresista Angélica Lozano: esposa de la precandidata presidencial Claudia López, que utilizó sus redes sociales para hacer sus comentarios.

“Uy @VickyDavilaH, el uribismo te dejó en la raya del tigre”, comentó la senadora, que también aprovecho el momento para referirse a estas presuntas desvinculaciones. Y es que, de acuerdo con el citado medio, ambas funcionarias cuentan con amplia trayectoria en la administración pública y habilidad para la gestión política. Aunque sigue sin definirse qué personas ocuparán estos cargos clave, se prevé una nueva etapa en el proyecto político de Dávila.

Desde la campaña negaron supuestas salidas; sin embargo, Vicky Dávila guarda silencio

No obstante, según conoció Infobae Colombia, por intermedio de fuentes del equipo de la precandidata, las dos directivas continuarían integrando la campaña de la periodista. De acuerdo con la información a la que accedió esta reacción, destacaron que ambas mantienen su participación activa en el grupo de trabajo; sin que se conozca, eso sí, un pronunciamiento oficial de Dávila para confirmar o desmentir estas informaciones sobre su aspiración.

En efecto, hasta el momento, Dávila no se ha pronunciado frente a las presuntas salidas de las dos exministras, en medio de los interrogantes sobre lo que estaría pasando en la interna. Lo que sí es cierto es que a mediados de julio sí se registró la única salida confirmada públicamente del equipo de campaña presidencial de Dávila: la de Daniel Raisbeck. Raisbeck, que formaba parte del grupo de cuatro asesores económicos presentados al inicio por la periodista.

“Hace poco hablé con @VickyDavilaH para decirle que, para evitar conflictos de interés en mis futuras aspiraciones profesionales, debo dejar desde ahora todo vínculo oficial con campañas o partidos políticos (sic)”, escribió en su cuenta de X, en relación con su determinación de apartarse de la periodista en su camino hacia la contienda electoral: que podría tener consulta de la derecha el 8 de marzo de 2026, y la primera vuelta presidencial el 31 de mayo.