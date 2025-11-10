Atentado terrorista contra el gobernador de Arauca: “Nos acaban de atacar”

El gobernador cumplía una visita en el municipio de Fortul cuando su vehículo fue atacado con armas de fuego - crédito Gobernación de Arauca

Hay tensión máxima en el departamento de Arauca después de que el gobernador del departamento, Renso Martínez Prada, fuera atacado en la mañana del lunes 10 de noviembre por hombres armados.

Según las versiones preliminares, el mandatario salía de una visita al municipio de Fortul cuando su vehículo oficial recibió tiros con armas de largo alcance, lo que dejó fuertes daños en ventanas y carrocería.

El gobernador, una vez ocurrido el hecho, informó a través de sus redes sociales del hecho y confirmó que él y su equipo de seguridad se encuentran fuera de peligro.

“Nos acaban de atacar”, confirmó Martínez.

El vehículo resultó con graves daños físicos tras el ataque con fusil - crédito red social X

Según la información conocida hasta el momento, los uniformados usaron fusil para afectar ventanas y llantas del vehículo blindado. Sin embargo, la rápida acción del equipo de seguridad de Martínez logró repeler el ataque y los sujetos emprendieron la huída.

A través de sus redes sociales, la Gobernación de Arauca se solidarizó con el mandatario departamental y pidió una pronta investigación de las autoridades nacionales para esclarecer los hechos.

“En nombre de todos los servidores públicos y colaboradores de nuestra entidad, expresamos nuestra más profunda solidaridad con el señor Gobernador de Arauca, ingeniero Renson Martínez Prada, quien en los últimos minutos fue víctima de un lamentable ataque armado, donde afortunadamente resultó ileso”, señaló la Gobernación en un comunidado.

Asimismo, la entidad instó a las fuerzas del Estado para velar por la protección del gobernador, además del equipo que lo acompañaba en el preciso instante del ataque armado.

“Oramos por su protección y por la seguridad de su equipo de inmediatos colaboradores que se encontraban junto a él en ese momento, mientras estamos atentos al esclarecimiento de estos hechos por parte de las autoridades competentes y confiamos en que se hará justicia, al tiempo que rechazamos tajantemente y exigimos respeto por la vida de nuestro Gobernador y de todas las personas que habitan y transitan por el territorio araucano”, concluyó la Gobernación.

Entretanto, en redes sociales se dieron a conocer las primeras imágenes de la camioneta en la que se movilizada Martínez Prada, en las que se pudo observar la magnitud del ataque.

El vehículo, a pesar de su fuerte blindaje, resultó con graves daños en los vidrios laterales, además de los neumáticos estallados y varias perforaciones en las latas del automotor.

De momento se conoce que el Ejército Nacional desplegó en la zona un operativo para recuperar el control, además de adelantar las investigaciones para determinar a los responsables del hecho.

El gobernador de Arauca informó del atentado en sus redes sociales - crédito Facebook

El ataque contra el gobernador se dio apenas horas después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyera el secuestro de cinco soldados del Ejército Nacional en la zona rural de Tame, Arauca, ocurrido el domingo 9 de noviembre a las 11:40 a. m.

Los uniformados, identificados como Sergio Andrés Muñoz Zapata (23 años), Daniel José Munive Sandoval (22), César Julio Muñoz Osorio (23), Andrés Felipe Muñoz Castro (23) y Luis Ángel Navarro Banquet (21), fueron interceptados mientras viajaban de civil en un bus por la vereda Santo Domingo.

El grupo armado anunció que la liberación de los soldados dependerá de la ausencia de operaciones militares en la zona. “Los retenidos serán liberados ante una comisión humanitaria. Responsabilizamos al Gobierno Nacional y a sus Fuerzas Armadas por lo que pueda sucederles en caso de un intento de rescate militar”, advirtió el ELN en un video difundido por el Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño.

Las autoridades reportaron que los militares regresaban de un descanso operacional y, pese a instrucciones de trasladarse por vía aérea, optaron por la carretera, donde fueron interceptados en un retén ilegal.

Tras el secuestro, el Ejército Nacional desplegó operativos de búsqueda y control en la región.