La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

Carin León hizo rugir a Bogotá con sus más reconocidos éxitos y su inigualable talento, pues su forma de interpretación y voz única se destacaron en la noche del 8 de noviembre de 2025 en el estadio El Campín, donde miles de personas vibraron con temas musicales como Necesito encontrarte, Me la aventé y Primera cita. Además, se maravillaron porque incluyó éxitos de la historia mexicana al interpretar canciones de Los Tigres del Norte y Juan Gabriel.

Como si fuera poco, el artista tuvo invitados de lujo a su tour Boca chueca entre los que se destacaron Kany García, Carlos Rivera y la gran sorpresa: Silvestre Dangond, que emocionó a todo el estadio con su particular energía. Aunque hubo una frase que llamó la atención y está relacionada con una canción de vallenato que el oriundo de Urumita aseguró no saberse.

En medio de su paso por el escenario, Silvestre le dijo a Carin: “Yo estoy aquí pa’ ti, haz conmigo lo que quieras”, por lo que el mexicano le propuso cantar junto a él. Así, los dos interpretaron Cosas sencillas y Si tu amor no vuelve de Jean Carlos Centeno y el Binomio De Oro De América, el vallenato que Silvestre no se sabe: “No, no me la sé y nunca la he cantado, pero por ti hago lo que sea”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para los asistentes al evento, teniendo en cuenta que el tema musical es uno de los más reconocidos del género. Sin embargo, quedó claro que para Silvestre Dangond no es indispensable este tema.

Pese a que no conoce bien el tema musical, el artista lo interpretó con sentimiento porque fue petición del anfitrión de la noche y los dos entonaron los sentidos versos: “Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí. Tal vez las mismas que, de tonto, hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones, porque él te lo pidió, pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él”.

El público aplaudió la intervención de Silvestre Dangond y le recordó el gran cariño que le tienen los habitantes de Bogotá, la ciudad que él calificó como un lugar que ama y con el que está completamente agradecido por hacer parte de su carrera.

Silvestre Dangond afirmó amar a Bogotá

La conexión entre Carin León y Silvestre Dangond fue notoria en el escenario. Y es que compartieron abrazos y palabras que emocionaron a los asistentes: “Ellos (los bogotanos) no se imaginan lo que ellos me enseñan a mí cada vez que vengo. Un público impresionante, totalmente. Chacos, diles. Los cachacos”, dijo el intérprete de Locuras mías, que hace poco llenó el estadio con su tour El último baile y recordó su cariño por la ciudad.

“Grande entre los grandes, eres todo un patrimonio para nuestra cultura latinoamericana. No sabes cuánto te admiramos, eres un ejemplo. Para nosotros es un sueño”, le dijo el mexicano a su invitado, que no dudó en responder: “Estás en la ciudad que más amo en el mundo”.

Carin León le contó a los asistentes a su concierto que siente que Colombia es su segunda casa, por lo que quiso traer varias sorpresas y no solo contó con Silvestre Dangond, sino con Kany García, con la que interpretó Te lo agradezco y Te solté la rienda de José Alfredo Jiménez. Además, cantó con Carlos Rivera, con el que sorprendió a los colombianos con Amor de mi herida.