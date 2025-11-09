Detuvieron en Colombia a Orlando Miserandino Ortiz, un boliviano acusado de lavado de activos: tenía propiedades en Medellín

El empresario boliviano-estadounidense enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por malversación de fondos de asociaciones de condominios en Florida - crédito rawpixel.com/reepik

La detención de Orlando Miserandino Ortiz en Colombia ha puesto en el centro de la atención un presunto esquema de lavado de activos y fraude que, según las autoridades, podría superar los 70 millones de dólares y abarcar operaciones en Estados Unidos y Colombia.

El empresario boliviano-estadounidense, conocido por su lujoso estilo de vida y la adquisición de bienes de alto valor como jets privados y una mansión en El Poblado de Medellín, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, donde la justicia lo acusa de malversar fondos de asociaciones de condominios en Florida.

Tanto en Miami como en Medellín, las autoridades han incautado propiedades y rastrean el destino de millones de dólares aún no recuperados, según información de recopilada por El Tiempo y Naples Daily News.

Orlando Miserandino Ortiz, de 55 años, se convirtió en una figura visible en los círculos sociales de Medellín, donde frecuentaba restaurantes exclusivos y se desplazaba en vehículos de alta gama.

Miserandino permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá - crédito Colprensa

Su presencia en la ciudad llamó la atención de vecinos, autoridades locales y agentes de la DEA, especialmente por su residencia en una mansión ubicada en El Poblado, valorada en cerca de 11.000 millones de pesos, según El Tiempo.

La captura de Miserandino en Colombia y la fuga de su esposa, Lina María Muñoz Posada, de nacionalidad colombiana, fue el inicio de una investigación internacional que involucra a la Fiscalía colombiana y a las autoridades estadounidenses.

Fraude en Florida y proceso judicial

El caso judicial contra Miserandino Ortiz se centra en la gestión de American Property Management Services LLC, empresa que fundó en 2008 en Florida para administrar los fondos de asociaciones de condominios en los condados de Collier y Lee, en Naples.

De acuerdo con documentos judiciales citados por El Tiempo, la firma tenía acceso directo a las cuentas bancarias de las propiedades y se encargaba de facturación, cobro de cuotas, pagos a proveedores y gestión de seguros. En enero de 2022, unas 35 asociaciones de condominios demandaron a la empresa por malversación de millones de dólares y falsificación de registros para ocultar el supuesto desfalco.

La investigación judicial reveló que American Property Management Services LLC se apropió indebidamente de fondos depositados en cuentas de Wells Fargo, banco con sede en San Francisco.

La mansión de El Poblado, valorada en 11.000 millones de pesos, habría sido comprada en efectivo por Miserandino Ortiz y su esposa, bajo sospecha de lavado de dinero - crédito Alcaldía de Medellín

Aunque la empresa negó las acusaciones y alegó que sus clientes estaban informados y aprobaban sus acciones, en noviembre de 2023 un juez del condado de Collier falló en su contra.

Jason Mikes, abogado de las asociaciones afectadas, declaró en su momento que lograron recuperar alrededor de 1,3 millones de dólares tras la sentencia, pero el destino de varios millones más sigue sin esclarecerse, según recopiló El Tiempo.

Mikes añadió que, mientras algunas asociaciones recibieron indemnizaciones de sus pólizas de seguro, otras sufrieron pérdidas millonarias por falta de cobertura. Las cifras del desfalco varían: algunas fuentes hablan de más de 10 millones de dólares, mientras que otras elevan el monto a más de 70 millones.

El modus operandi atribuido a Miserandino Ortiz, según el indictment al que accedió El Tiempo, incluyó la emisión de facturas ficticias y la conversión de fondos para uso personal.

El documento judicial del Distrito Medio de Florida, sostiene que el empresario malversó aproximadamente cuatro millones de dólares pertenecientes a las asociaciones de condominios y omitió presentar declaraciones de renta entre 2018 y 2020. La acusación exige la entrega de cualquier propiedad vinculada a estos hechos.

Bienes de lujo y operaciones en Colombia

La Fiscalía colombiana prepara un proceso de extinción de dominio contra Miserandino Ortiz y Lina María Muñoz Posada por operaciones sospechosas en Cartagena y Medellín - crédito Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona

Entre los bienes adquiridos con los fondos presuntamente desviados destaca un jet privado Hawker 800XP, comprado en mayo de 2022 por Gama Jets LLC, otra empresa constituida por Miserandino Ortiz, según Naples Daily News.

El avión, que anteriormente pertenecía a una empresa administrada por la hermana del cantante colombiano J Balvin, realizó numerosos vuelos internacionales entre el aeropuerto de Naples, Opa-Locka en Miami y destinos en Colombia.

El Tiempo documentó que en enero de 2023 el jet fue fotografiado en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y que en abril de ese año cambió de matrícula. Desde febrero de 2024, el avión figura a nombre de una empresa en Manchester, Iowa.

Las operaciones de Miserandino Ortiz y su esposa en Colombia han sido objeto de un seguimiento detallado por parte de las autoridades. Investigadores federales informaron a al diario nacional que, desde la pandemia de covid-19, Lina María Muñoz Posada se estableció en Medellín, donde fue vista en un vehículo de lujo en diciembre de 2020.

La pareja adquirió una mansión en El Poblado por cerca de 11.000 millones de pesos, transacción que, según un investigador consultado por El Tiempo, se realizó en efectivo bajo el argumento de dificultades con cuentas en el exterior. Las autoridades rastrean al vendedor para determinar la trazabilidad de la operación.

Además, Miserandino Ortiz y su esposa crearon en junio de 2025 la empresa Arts Club Latam en Cartagena, con un capital de 10 millones y domicilio en la exclusiva zona de Serena del Mar.

La firma se registró para la venta de comidas y bebidas alcohólicas. Fuentes cercanas al caso indicaron que la Fiscalía colombiana prepara un proceso de extinción de dominio por lavado de activos contra la pareja.

Por el momento, Miserandino Ortiz permanece en el patio Pas B de la cárcel La Picota en Bogotá, a la espera de que se resuelva su extradición a Estados Unidos y ha desatado reacciones en su entorno.

Aunque las autoridades y los demandantes insisten en la magnitud del fraude y el lavado de activos, personas cercanas al empresario sostienen que su proceder ha sido transparente y confían en que pronto podrá demostrar su inocencia ante la justicia de ambos países.